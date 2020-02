Fracasa la primera reunión de alto nivel entre PP y Cs para buscar coaliciones: Galicia sigue siendo el gran "escollo"

Publicada el 18/02/2020 a las 19:25 Actualizada el 18/02/2020 a las 20:19

El "escollo" sigue siendo Galicia. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, compareció este martes para valorar el resultado del primer encuentro de alto nivel entre PP y Cs para buscar acuerdos de cara a las elecciones autonómicas del 5 de abril en Galicia y País Vasco.

Ante la inminencia del cierre de plazos para el registro de coaliciones –jueves en Galicia y viernes en País Vasco–, Arrimadas y Pablo Casado se reunieron este martes en las dependencias del Congreso de los Diputados para intentar avanzar en las negociaciones. La cita, convocada para las 17.00, se extendió por casi hora y media.

Pese a que la reunión fue "cordial" y el tono fue bueno, según destacan desde ambos partidos, poco se mueve desde las posiciones de hace una semana. A saber: si no hay acuerdo conjunto para Galicia, País Vasco y Cataluña, el partido naranja no se abre a ningún tipo de alianza. Está por ver si Arrimadas y los suyos flexibilizan esta posición a medida que se acerque la noche del jueves, cuando se cierra el plazo para las coaliciones a las elecciones a la Xunta. No se espera, en cambio, ninguna variación en la postura del PP. Sus siglas en Galicia son sagradas.

En Euskadi, Arrimadas habló de que el posible pacto de coalición está "muy avanzado", pero no quiso desvincularlo de esa especie de pack a tres. Van a intentarlo, dijo, "hasta el último minuto".

Pese a que desde Cs y PP quisieron poner el énfasis en los avances en el País Vasco, lo cierto es que este territorio nunca ha sido un escollo desde que la gestora del partido naranja dio luz verde a buscar entendimiento electoral con los conservadores. Pero para que la coalición PP-Cs en esta comunidad autónoma sea una realidad haría falta que Arrimadas y su equipo lo desvincularan de lo que pueda ocurrir en Galicia. Y, en un futuro, en Cataluña.

Junto a Casado y Arrimadas acudieron también al encuentro el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y José María Espejo, integrante de la gestora de Cs encargado de negociar alianzas de cara a las próximas citas electorales.

Desde el primer momento, desde la dirección nacional del PP y desde el PP gallego se hizo frente común para blindar las siglas del partido en esta comunidad autónoma con el argumento de que Galicia Suma no era una necesidad en este territorio porque su espíritu ya lo representa la formación regional que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Las puertas del PP gallego, aseguraban desde el entorno de su presidente, están abiertas a los votantes, dirigentes y militantes de Cs. Pero nada más. Incorporación en las listas, sí, defendían. Pero sin perder de vista que el partido naranja carece de representación en la Cámara gallega.

En el caso del País Vasco, la situación siempre ha sido diferente. Porque el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, lleva ya tiempo intentando unos acuerdos con Ciudadanos que frenó en seco Albert Rivera en las últimas elecciones generales.

Esta negativa del PP a meter a Galicia en el mismo saco que a Euskadi y a las futuras elecciones en Cataluña provocó el enfado de Ciudadanos desde el primer minuto de las negociaciones. Y Alberto Núñez Feijóo ha estado en la diana del partido naranja.

Desde la gestora de Cs y desde la formación en Galicia se ha llegado a pedir a Casado en estos días que convenciese a su barón regional, el único que gobierna con mayoría absoluta, de que accediese a presentarse a los comicios del 5 de abril con una papeleta en la que apareciesen las siglas PP-Cs. En definitiva, de una coalición. Un intento que cayó en saco roto porque en esto la dirección nacional de los conservadores y el partido en Galicia han ido de la mano.