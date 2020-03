Colau pide no ir a bares y restaurantes y evitar hacer vida social

Publicada el 13/03/2020 a las 11:51 Actualizada el 13/03/2020 a las 12:15

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este viernes a los barceloneses que no vayan a bares y restaurantes y que durante dos semanas eviten hacer vida social: "Aquellos que lo puedan evitar, que lo eviten".

En declaraciones a RAC1, recogidas por Europa Press, ha asegurado que si no se hace de forma voluntaria, las administraciones deben intervenir: "Hago un llamamiento a la máxima coordinación entre administraciones públicas", y ha añadido que no pueden actuar unilateralmente.

La primera edil ha explicado que no tiene ningún síntoma, que se encuentra muy bien, y que está trabajando desde casa: "Me quedan nueve días aislada".

"Solo quien ha tenido contacto con la persona que ha dado positivo se debe quedar en casa. Que todo el mundo sepa que por haberme visto o saludado no se tiene que quedar en casa", ha apuntado.

Ha desmentido algunas críticas de que solo se realiza la prueba del Covid-19 a los políticos: "Esto no es verdad. A mí no me han hecho la prueba porque no tengo ningún síntoma".

Ha insistido en que la sociedad debe pensar en colectivo porque es "la mejor respuesta" para proteger a las personas más vulnerables, y la llamado a hacer el máximo esfuerzo en una situación de emergencia excepcional.

Asimismo, ha recalcado que el sistema de salud está haciendo un "trabajo extraordinario", y ha asegurado que se están tomando medidas económicas para los sectores más perjudicados.