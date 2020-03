El temor a un repunte en las agresiones machistas refuerza la atención a mujeres

Publicada el 17/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 16/03/2020 a las 19:59

Si el aislamiento en los hogares acarrea esfuerzos titánicos para buena parte de la población, especialmente para los sectores más vulnerables, la tarea puede resultar extremadamente compleja para las víctimas de violencia machista que se ven obligadas a convivir con sus maltratadores. Las instituciones, conscientes del problema, trabajan con el pie puesto en el acelerador y de manera coordinada para reforzar la atención y la protección a las mujeres. Las administraciones comparten un temor con las organizaciones especializadas: el posible repunte de la violencia dentro de las paredes del domicilio privado.

Fuentes del Ministerio de Igualdad explican a infoLibre que "los servicios estatales contra la violencia de género están funcionando al 100%". Asimismo, detallan las mismas fuentes, "se acaban de modificar los contratos con las empresas prestadoras del servicio, tanto del 016 como de los dispositivos que se colocan a agresores y víctimas, para que las trabajadoras que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género puedan teletrabajar".

Igualdad se encuentra, actualmente, ultimando "otras medidas para reforzar la protección de las víctimas de malos tratos ante la permanencia en domicilio en la situación de alarma". En esa labor, el Ministerio dirigido por Irene Montero ha requerido a las comunidades y ciudades autónomas la actualización de los servicios presenciales y no presenciales operativos, con el fin de no derivar a ninguna víctima a un servicio que no esté disponible. Ese plazo de respuesta remata este martes a las 12:00 horas, según han confirmado las mismas fuentes.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican a este diario que los juzgados de guardia siguen funcionando "exactamente igual", aunque consideran probable que "la tramitación ordinaria en los juzgados descienda". En todo caso, matizan, cada territorio está decidiendo de qué manera disponer los recursos para evitar una merma en la atención a las mujeres. Las mismas fuentes insisten en subrayar que "siempre va a haber un juzgado de guardia al que ir a denunciar".

La experiencia de este fin de semana en territorios como Madrid o Sevilla, que suelen registrar "índices de denuncia superiores", es que los juzgados de guardia "han trabajado a ritmo normal", aunque todavía "es pronto para valorar el nivel de denuncias" y el impacto del coronavirus en este terreno. Sí que se ha producido, agregan desde el organismo, un "descenso del 33% en las incidencias que han llegado al sistema Cometa". El Centro de Control Cometa, que mantiene relación con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encarga de las tareas relacionadas con la monitorización, operación e instalación de los dispositivos de protección. El "descenso lógico" de las notificaciones, plantean las mismas fuentes, podría estar relacionado con una disminución en los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, consecuencia de un mayor confinamiento, también para los agresores con condena.

El decreto por el que se declara el estado de alarma, publicado este sábado, recuerda en su disposición adicional segunda, relativa a la suspensión de los plazos procesales, que "en el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará" a las actuaciones "encomendadas a los servicios de guardia" ni tampoco a "las órdenes de protección" o a "cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores".

Asistencia psicológica vía telefónica

Desde el Institut Català de les Dones explican que la situación "es cambiante" y por tanto susceptible a alteraciones constantes. Recalcan que "el teléfono de urgencias se mantiene tal y como está", con servicio disponible las 24 horas del día. En cuanto a las oficinas encargadas de prestar servicios especializados en violencia, los profesionales están estudiando caso por caso para poder ofrecer una asistencia personalizada. "Se ha llamado a todas las visitas" agendadas para determinar "si se podían atender telemáticamente y aquellas urgentes, que requieren atención presencial, se mantienen abiertas excepto en Lleida", donde se ha cerrado el edificio. Servicios como la asistencia psicológica se mantendrán vía telefónica. Además, la Generalitat de Cataluña, "consciente de que puede haber más agresiones", se esfuerza a día de hoy en "recabar información con ayuntamientos y sus oficinas municipales" para determinar su apertura o cierre. La coordinación con el Ministerio de Igualdad, remarcan las mismas fuentes, también es constante.

En Euskadi, fuentes del Emakunde –Instituto Vasco de la Mujer– recalcan que el Servicio Especializado de Información y Atención telefónica 24 horas a mujeres víctimas de violencia permanecerá operativo. "Desde el departamento de seguridad, asimismo, se mantienen operativos todos los recursos destinados a atender los casos de violencia contra las mujeres".

En Castilla-La Mancha, todos los recursos de acogida permanecerán abiertos y los centros de acogida seguirán atendiendo a las usuarias en su horario habitual por vía telefónica y telemática. Blanca Fernández, consejera de Igualdad del Gobierno regional, explica a infoLibre que "aunque cierren las consultas presenciales se mantendrán las telemáticas en su horario habitual" y que "la red extensa" con la que cuenta la comunidad –84 centros de la mujer– seguirá atendiendo a las víctimas, "evitando la presencia y el contacto físico". Los catorce recursos de acogida, por su parte, permanecerán abiertos y además han sido reforzados este fin de semana para evitar futuros colapsos. "Aunque tenemos plazas libres, podríamos encontrarnos con un repunte de casos", así que la Consejería de Igualdad ha contactado con "recursos hoteleros para disponer de habitaciones".

Fernández insiste en la necesidad de aunar fuerzas para que las mujeres no se sientan víctimas también de las instituciones. "A pesar de la situación excepcional y del estado de alarma, los recursos de acogida y ayuda seguirán funcionando", remacha, "toda la que quiera ayuda la va a tener".

Denunciar sigue siendo la salida

La Comisión de Malos Tratos a Mujeres también ha activado toda su maquinaria. Sara Vicente, portavoz, explica a infoLibre que se han suspendido las atenciones presenciales y se ha priorizado la asistencia telefónica, a través de una línea (900 100 009) que da cobertura a todas las víctimas en el ámbito estatal. "La situación es preocupante", reconoce Vicente, quien al otro lado del teléfono no oculta el cansancio tras días de trabajo constante. Las víctimas, dice, "van a tener que convivir en entornos con sus agresores y los conflictos se pueden incrementar", vaticina.

Para evitarlo, mantendrán intacto su protocolo de atención telefónica, en un horario de 9:00 a 17:00 y que se completará con la atención 24 horas del 016. Vicente lanza un mensaje de ánimo a las mujeres. "Si alguna se siente en peligro es el momento de tomar la decisión y pensar que puede encontrarse en situación de riesgo", reflexiona. "De alguna manera, siempre hay un momento en el que tomar una decisión de este tipo" y aquellas que decidan "seguir adelante tendrán a su disposición todos los mecanismos, que no lo duden".

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, recuerda lo inédito de la situación. Pero incluso en un escenario desconocido, "lo que dicen las cifras y las expertas es que los tiempos prolongados de convivencia son elementos de riesgo", de modo que el escenario de los próximos días será especialmente duro para la violencia que no esté denunciada. Soleto apela a intentar, en la medida de lo posible, "evitar situaciones de riesgo" pero sobre todo a denunciar. "Se mantienen los servicios telemáticos", recuerda, al tiempo que algunas organizaciones han reforzado su respuesta.

Bárbara Zorrilla es psicóloga especializada en violencia de género. En conversación con este diario explica las diferencias entre víctimas. Hay quien "no se identifica como tal" y en esos casos será más difícil la prevención. Otras, añade, "son víctimas que ya se han puesto en contacto con los recursos habilitados", de manera que contarán probablemente con "un plan de seguridad individualizado y pautas sobre cómo actuar".

"Durante el aislamiento aumenta el estrés"

También la psicóloga repara en el reto que supone no tener antecedentes de tal calibre y la incertidumbre que ello acarrea. "No sabemos si va a haber un repunte, pero sabemos que durante el aislamiento y la convivencia se acrecienta la tensión, aumenta el estrés y los estallidos de violencia pueden ser mayores", explica. El hogar, recuerda, no es un refugio para una mujer que sufre violencia. Todo lo contrario: se trata del "espacio más peligroso para ellas".

Zorrilla recomienda a todas las víctimas que deban convivir con su agresor dar el paso de denunciar. Pero entretanto, evitar pasar tiempo en una misma habitación, "sobre todo si hay una bronca y la tensión va creciendo". También sugiere no perder de vista las habitaciones con cerrojo, llevar siempre el teléfono encima con el 016 en marcación rápida –a veces el miedo no deja reaccionar, apunta– y huir de discusiones en espacios como la cocina. La psicóloga lanza igualmente un mensaje a los vecinos que pasarán más tiempo en sus cassa: "Si escuchan una bronca, que no se lo piensen y denuncien".

Este lunes el CGPJ ha hecho públicos los datos relativos a 2019 en materia de violencia de género. Según esta información, durante el pasado año los juzgados recibieron un total de 168.057 denuncias por violencia machista, un 72% presentadas por la propia víctima. El informe del organismo judicial revela además un dato positivo: las sentencias condenatorias dictadas alcanzaron el 70,54% del total de las sentencias, el máximo histórico anual.