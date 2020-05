Directo | España supera la barrera de los 25.000 fallecidos y registra 276 muertos más en las últimas horas

Publicada el 02/05/2020 a las 11:00 Actualizada el 02/05/2020 a las 12:09

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

12.05. Abalos compara las "dificultades" de la crisis del coronavirus con el final de la guerra civil. El ministro de Transportes y Movilidad y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha enviado este sábado una carta a la militancia en la que compara las "dificultades" derivadas de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus con las de "80 años atrás", con el final de la guerra civil. La "crisis sanitaria, económica y social que conmociona a España y al mundo es de tal magnitud, y está teniendo consecuencias tan graves en términos humanos y materiales, que habría que remontarse 80 años atrás para encontrar un momento histórico equivalente en dificultades", dice la misiva.

“El país requiere que entre tod@s construyamos un horizonte de esperanza. Y vamos a hacerlo. Seamos generosos, tendamos la mano.”#PSOEOrgulloDeHistoria ✊



Carta del secretario de Organización, José Luis @abalosmeco, a la militancia. https://t.co/EPhdXLpvlX pic.twitter.com/UaI59n1L4T — PSOE (@PSOE) May 2, 2020

11.50. El delegado de Gobierno de Madrid lamenta que la Comunidad se saltara "a la torera" las normas en el acto de Ifema. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha lamentado que el Gobierno regional se saltara a la "torera" las normas en el acto de clausura del hospital provisional de Ifema y ha avisado de que "la ley es igual para todos y las normas deben ser cumplidas por todo el mundo. En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Franco ha indicado que están ahora mismo en un proceso de recabar "información precisa y exacta" por si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma. La policía se encargará de recabar esa información y, en función de los datos que vayan obteniendo, irán actuando.

.@conJoseMFranco , sobre la investigación abierta sobre la clausura del hospital de #Ifema de ayer: "Las normas deben ser cumplidas por todo el mundo".

DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5lQX#2MayoTelemadrid pic.twitter.com/mt3o2wRPOR — Telemadrid (@telemadrid) May 2, 2020

11.45. Aguado reconoce que el acto de Ifema no es la imagen que se debe ofrecer: "A mí no me gustó". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido que el acto de cierre del hospital provisional de Ifema, en el que se juntó mucha gente, no es la imagen que se debe ofrecer. "A mí no me gusto, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir. Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios", ha señalado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol.

.@Ignacioaguado, sobre el acto de clausura de ayer en #Ifema: "no me gustó, no me gustó nada y no puede volver a ocurrir"

DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5lQX#2MayoTelemadrid pic.twitter.com/DPuIhSSQiR — Telemadrid (@telemadrid) May 2, 2020

11.30. España supera la barrera de los 25.000 fallecidos y registra 276 muertos más en las últimas horas. Según los datos facilitados por Sanidad, se han registrado 216.528 casos positivos por coronavirus, 1.147 más, lo que supone un incremento del 0,53%. Además, 25.100 personas han fallecido, 276 más en las últimas 24 horas, lo que supone un leve descenso de cinco fallecimientos respecto al viernes, cuando se registraron 281 fallecidos en un día. Asimismo, 117.248 se han curado, 2.572 más.

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 2 de mayo:



▶Confirmados por PCR 216.582

▶Fallecidos 25.100

▶Curados 117.248



Información por CC.AA.:https://t.co/fWdqZENN3u



Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/i3t3mPXQGh — Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 2, 2020

11.25. Almeida pide disculpas por el acto de Ifema y reconoce que hubo escenas que no se deberían haber producido. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido disculpas por si durante el acto del cierre de Ifema incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha reconocido que se produjeron escenas que no se deberían haber producido. En declaraciones a Telemadrid, en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, el regidor ha hecho hincapié en que este viernes Ifema fue "un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras no se haya superado la pandemia" pero sí "un símbolo de esperanza". "Eso hizo ayer que se desbordaran las emociones", ha justificado. A continuación, ha incidido en que se vivieron determinados momentos "que no deberían haberse producido" dado que no casan "con el mensaje" que están transmitiendo desde las instituciones.

El alcalde de Madrid, @AlmeidaPP_ acerca de los actos de clausura del hospital de campaña de #Ifema de ayer: "Yo desde luego digo que ayer se vivieron escenas en Ifema que no se tenían que haber producido".



DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5lQX#2MayoTelemadrid pic.twitter.com/rsqUazPRfA — Telemadrid (@telemadrid) May 2, 2020

11.10. Colau anuncia que el Gobierno está dispuesto a aceptar que se desconfine por regiones sanitarias. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que el Gobierno aceptará que el desconfinamiento en Cataluña no se haga por provincias como se había planteado: "No hará falta convencer al PSOE. La Generalitat solo lo tenia que plantear, y la predisposición era aprobarlo así (en base a regiones sanitarias). Esto es lo que me ha llegado a mi". Así se ha pronunciado este sábado Colau en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha dicho que las provincias pueden tener sentido en otros lugares del Estado pero no en Cataluña: "Tenemos las regiones sanitarias, que nos están funcionando bien".

11.08. Multitud de vecinos de Pamplona salen a hacer deporte y pasear en la franja horaria autorizada. Multitud de vecinos de Pamplona han salido este sábado a pasear o a hacer deporte en el primer día en que están en vigor las franjas horarias y por edades establecidas por el Gobierno de España dentro de sus medidas de alivio del confinamiento. Así, a primera hora de la mañana, se podían ver varias personas paseando, corriendo o montando en bicicleta en la zona del paseo del Arga en el barrio de la Rochapea.

11.07. Las calles de Madrid se llenan de 'runners' en las primeras horas de la mañana para hacer deporte. Las calles de Madrid se han llenado esta mañana de 'runners' y gente paseando en la primera franja horaria para hacer deporte con libertad de 6 a 10 horas. Así a primera hora la zona de Puente de Toledo/Carabanchel, Bernabéu, Paseo del Prado o la calle Ibiza se han visto repletas de personas en bicicleta, en patines, corriendo o simplemente dando un paseo.

11.05. Más de cien surfistas en Gijón el primer día en el que se permite hacer deporte. Los surfistas de Gijón no han desaprovechado la oportunidad de la orden ministerial que les permite practicar su deporte a primera hora de la mañana y han vuelto a la playa de San Lorenzo. A lo largo de las primeras horas del día se pudo registrar momentos con más de cien practicantes de este deporte coincidiendo en la principal bahía gijonesa. Han sido también muchas las personas que han estado practicando deporte por los alrededores del arenal y en el muro de San Lorenzo, pudiéndose ver a numerosos runners y ciclistas.

11.00. Rusia registra más de 9.600 contagios diarios, nuevo récord, y más de 1.200 fallecidos. Las autoridades rusas han confirmado un total de 9.623 nuevos contagios con el coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta registrada hasta ahora, hasta constatar un total aproximado de 124.000 contagios y más de 1.200 muertos desde la declaracion de la enfermedad. El total exacto de casos, según el balance del centro de control de la enfermedad publicado por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik, es de 124.054 casos. En lo que se refiere a fallecidos, en las últimas horas se han registrado 57 muertos adicinales hasta un total de 1.222. La mayor parte de los nuevos contagios corresponden a Moscú (5.358), seguido de la provincia homónima (807) y San Petersburgo (323). Más de 1.790 pacientes se recuperaron de la enfermedad y recibieron el alta en un día.

10.45. África rebasa los 40.000 casos de coronavirus y se acerca a los 1.700 fallecidos. El coronavirus ha provocado en África más de 40.000 contagios y casi 1.700 fallecidos, según el último balance emitido este sábado por los Centros de Control de Enfermedades de la Unión Africana, que sitúan a Lesoto como país libre de enfermedad tras la declaración este jueves del primer caso en Comores. Entre los 53 estados del continente recogidos en el balance de la Unión Africana, se han registrado exactamente 40.746 contagios, 1.689 fallecimientos y 13.383 altas.

10.00. Sánchez apela a la "prudencia y responsabilidad" ante el inicio del plan de desescalada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la "prudencia y responsabilidad" ante el inicio del plan de desescalada este sábado, cuando ya se puede salir de casa a pasear y hacer ejercicio al aire libre, pero solo en determinadas franjas horarias y divididos por edades. "Hoy damos un nuevo paso en las medidas de alivio del confinamiento, pero debemos hacerlo con prudencia y responsabilidad", ha indicado Sánchez en Twitter, advirtiendo de que "el virus sigue estando ahí".

Hoy damos un nuevo paso en las medidas de alivio del confinamiento pero debemos hacerlo con prudencia y responsabilidad. El virus sigue estando ahí.



Respetemos las indicaciones, sigamos las pautas de higiene y de distanciamiento. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/R0zrD2ahQ4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2020

09.50. Alemania baja drásticamente el número diario de muertos y casos pero rebasa los 6.500 fallecidos. Más de 160.000 personas se han infectado de coronavirus en Alemania, según un nuevo balance que eleva a casi 6.500 la cifra provisional de fallecidos por esta pandemia, que supera ya los tres millones de contagio a nivel mundial. En concreto, según el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas en Alemania, unas 161.703 personas han dado positivo, 945 más desde el viernes pero sustancialmente por debajo de los 1.639 contagios diarios registrados en el balance previo. La cifra de fallecidos ha subido hasta los 6.575, un aumento de solo 94 fallecidos diarios, muy por debajo de los 193 registrados el viernes.

09.30. Desde este sábado se puede salir a la calle para hacer deporte o pasear por franjas horarias y de edad. Los españoles pueden salir de casa desde este sábado a pasear y hacer ejercicio al aire libre, pero solo en determinadas franjas horarias y divididos por edades. Las diferentes franjas horarias son las siguientes:

De 06.00 a 10.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas: hacer deporte y paseos para mayores de 14 años.

De 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas: paseos para mayores de 70 años y dependientes.

De 12.00 a 19.00 horas: paseos para menores de 14 años.

El Gobierno permite salir a hacer deporte de forma individual y pasear con otra persona con la que se conviva una vez al día. El deporte al aire libre deberá realizarse en el mismo municipio de residencia, mientras que en el caso de los paseos no podrá uno alejarse a más de un kilómetro de distancia de su domicilio.

09.15. Ayuso dice que acto de Ifema tenía aforo "controlado": "Hay que celebrar la vida pero también guardar distancia". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sábado que el acto organizado por el Gobierno regional con motivo del cierre del hospital de campaña de Ifema era un "evento controlado en aforo" y ha llamado a "celebrar la vida" y a la vez "guardar distancia". Ayuso ha publicado en redes sociales este mensaje después de que la Delegación del Gobierno en Madrid haya ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se abra una investigación para determinar si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma, en este acto. "Hoy hemos apagado el hospital de campaña de Ifema. Un evento controlado en aforo al que se han sumado numerosos efectivos. La felicidad, el gesto espontáneo y humano de todos, nos ha desbordado", ha señalado la presidenta madrileña en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

Hoy hemos apagado el hospital de campaña de Ifema.



Un evento controlado en aforo al que se han sumado numerosos efectivos. La felicidad, el gesto espontáneo y humano de todos, nos ha desbordado.



Es cierto: hay que celebrar la vida pero también, guardar distancia. pic.twitter.com/00hQQJ8mQ1 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 1, 2020

09.00. El coronavirus deja ya 3,3 millones de contagios y los fallecidos alcanzan los 238.000 en todo el mundo. La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 3.344.402 contagios y el número de fallecidos, según el balance actualizado a este sábado por la universidad estadounidense Johns Hopkins, es ya de 238.787. Un día más, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia, con un ritmo de crecimiento situado de nuevo en los 30.000 casos diarios y ya por encima de los 1.100.000 positivos. El número de fallecidos es de 65.068, mientras que solo en la ciudad de Nueva York las víctimas mortales se cuentan en 18.399.