Directo | España registra 87 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja del estado de alarma

13.05. Aguado insiste en el "desconcierto" ante mantenimiento de fase 1 y alerta de la "ruina" ante la "hibernación". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avanzado que la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, está transmitiendo en la Conferencia de Presidentes el "desconcierto" que sienten ante el mantenimiento de la fase 1 en la Comunidad y ha alertado de la "ruina" a la que llevan a la región por la "hibernación".

13.04. Feijóo pide a Sánchez que en los paseos de los niños puedan salir los dos padres. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, que en las salidas de los niños para pasear o jugar puedan participar ambos padres en lugar de uno solo. ​​​​​​​

13.00. Moreno pide saber criterios para pasar a Fase 2 y que Málaga y Granada puedan hacerlo "sin quedarse atrás". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la décima videoconferencia de presidentes autonómicos para abordar la crisis sanitaria del coronavirus conocer "cuanto antes" los criterios para el cambio de Fase 1 a Fase 2 en la desescalada y que las provincias de Málaga y Granada, que entran este lunes en Fase I tras ser autorizadas por el Ministerio de Sanidad, puedan optar a pasar a la Fase II "con el resto de España" el próximo 25 mayo "sin quedarse atrás por una decisión que en su momento fue injustificada".

12.54. Simón, sobre el contacto con objetos y superficies: "Los contagios a través de objetos no son en el caso de coronavirus lo más importante". "Es difícil valorar el mecanismo de transmisión. No se ha podido demostrar, pero no quiere decir que no exista esa transmisión". Sobre la posible relación con la enfermedad de Kawasaki: "Se está estudiando. Parece que la hipótesis podría tener una base solida, pero es peligroso sacar conclusiones antes de tiempo".

12.47. Simón, sobre una posible inmunidad en África por el SARS: "Si está siendo poco afectada África no tiene relación con el SARS". "La exhaustividad de la detección de casos en África es mucho más frágil que en Europa".

12.43. "En cuanto a los fallecidos se suelen notificar con mayor precisión que otros datos, pero sí podría haber un pequeño efecto fin de semana", puntualiza Simón. "Una persona joven infectada puede transmitir a otras personas". "La enfermedad afecta a la sociedad entera, hay grupos vulnerables". "La teoría de "vamos a pasar la enfermedad y los demás no son problema mío" no es solidario".

12.40. Simón: "Todas las comunidades, en general, tienen material suficiente para la situación actual". "Si se malutiliza el material podemos llegar a situaciones más ajustadas que en la que estamos ahora mismo". "El Ministerio está haciendo acopio de reservas".

12.37. Simón: "Ahora mismo la mayor parte de los casos que se detectan en España tienen que ver con el ámbito sociosanitario". "No se están produciendo en el ámbito doméstico o social, pero existe un riesgo de rebrote". "Los casos están progresivamente detectándose más rápidamente y mejor".

12.35. "En los municipios de menos de 10.000 habitantes han sido menos afectados que en las grandes ciudades", afirma Simón. "En la fase que estamos ahora mismo estamos en una situación muy favorable, no habría mayor problema en la flexibilización de horarios".

12.25. Simón: "A partir de mañana las ruedas de prensa se harán por la tarde". "Dispondremos de los datos al mediodía, así contaremos con más tiempo para contrastarlo con las distintas comunidades autónomas".

12.22. Comparece Fernando Simón, director del Centro de Control de Emergencias y Alertas Sanitarias. Repasa los datos de hoy: 421 casos nuevos, "se observa un descenso respecto a estos días, aunque es posible que se deba a ese efecto fin de semana", 87 fallecidos "por primera vez bajamos de los 100".

12.00. El Gobierno permite finalmente las rebajas desde este lunes en toda España siempre que no generen aglomeraciones. El Gobierno ha decidido finalmente permitir las rebajas desde mañana lunes incluso en los lugares que aún siguen en la fase 0 de la desescalada siempre, eso sí, que no generen aglomeraciones. De hecho, el Ministerio de Sanidad establece que, en el caso de producirse una gran afluencia de personas, deberá procederse al cese inmediato de estas promociones "si fuera necesario".

11.50. El portavoz de Exteriores de la UE acusa a medios rusos de difundir información falsa sobre el coronavirus. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, ha acusado a los medios rusos de difundir falsa información sobre el coronavirus para socavar la credibilidad de la UE. "Nuestras observaciones muestran que varias fuentes oficiales y estatales de Rusia, es decir, fuentes amistosas con el Kremlin y medios estatales rusos siguen difundiendo teorías de conspiración y desinformación en la UE y sus países vecinos", ha declarado Stano en comentarios al medio alemán Bild am Sonntag.

11.38. Unidas Podemos no aceptará que se use la Comisión de Reconstrucción para un "juicio sumario" contra el Gobierno. El vicepresidente de la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, admite que se han podido cometer errores en la gestión de la pandemia del coronavirus, pero ha alertado contra los intentos de convertir este nuevo foro del Congreso en una suerte de "juicio sumario" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el objetivo es buscar propuestas de futuro.

11.30. Sánchez traslada a los presidentes autonómicos que los municipios de 10.000 habitantes tampoco tendrán horario de paseo en la fase 1. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha traslado este domingo a los presidentes autonómicos que durante la fase 1 se extenderán a los municipios de hasta 10.000 habitantes la exención de horarios para paseos por franjas de edad que ya funciona hasta el momento en las localidades de menos de 5.000 habitantes. De este modo, un mayor número de ciudadanos, residentes en estos municipios que pasan desde este lunes a la fase 1 de desescalada podrán salir a hacer deporte dentro de su término municipal y a pasear durante una hora sin tener que someterse a los horarios hasta ahora establecidos, que reservan momentos determinados del día en función de la edad con el fin de reservar espacio para personas mayores de 70 años o salidas con niños menores de 14. Esta ha sido una de las novedades que les ha anunciado durante la reunión que comenzó a las 10.00 horas para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus y para abordar, entre otros asuntos, los avances en el desconfinamiento de los distintos territorios e informarles de su decisión de solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma de "alrededor de un mes", en lugar de los 15 días habituales.

11.25. España registra 87 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja del estado de alarma. El número de muertos por coronavirus en España en las últimas 24 horas han descendido hasta los 87, respecto a los 102 fallecidos registrados este sábado, lo que supone la cifra más baja desde hace dos meses. En total, los fallecidos por coronavirus en España ascienden a 27.650. El día en que se decretó el estado de alarma se contabilizó un aumento de 152 fallecidos por coronavirus en toda España. Tras un descenso a 21 muertos las 24 horas siguientes, la cifra siguió incrementándose, con fluctuaciones. Según los datos facilitados por Sanidad, el número de casos positivos por coronavirus asciende a 231.350 casos, 421 nuevos lo que supone un incremento del 0,18%. Con respecto a las altas, 149.476 pacientes ya han recibido el alta, 2.719 en las últimas 24 horas.

11.20. El Gobierno permite los velatorios de hasta 25 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados en fase 2. El Gobierno permitirá los velatorios con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o 15 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes, durante la fase dos de la desescalada, que entrará en vigor este lunes en algunas islas españolas. Así lo refleja la orden para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

10.35. Torra no convocará elecciones en medio de la emergencia social "mayor de los últimos tiempos". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado convocar elecciones mientras dure la crisis por la pandemia del coronavirus: "Si no convocamos unas elecciones para poder aprobar un presupuesto, tampoco lo haremos ahora en medio de la emergencia sanitaria, económica y social mayor de los últimos tiempos". "No es momento de abocar el país, las instituciones y los partidos a un proceso electoral que disolvería el Parlament y su capacidad legislativa", ha escrito en un artículo en La Vanguardia este domingo, fecha en que se cumplen dos años de su toma de posesión como presidente.

10.25. Arranca la décima reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este domingo desde las diez de la mañana con los presidentes autonómicos para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus y para abordar, entre otros asuntos, los avances en el desconfinamiento de los distintos territorios e informarles de su decisión de solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma de "alrededor de un mes", en lugar de los 15 días habituales. Este encuentro es el décimo desde que el Ejecutivo decretó el estado de alarma.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, se encuentra reunido mediante videoconferencia con los presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas.



10.15. Rusia supera los 280.000 contagios por coronavirus tras 9.700 nuevos casos en las últimas horas. Rusia ha superado ya el umbral de los 280.000 contagios por coronavirus tras registrar 9.709 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el balance publicado este domingo por el centro oficial de seguimiento de la pandemia. Asimismo, 94 pacientes con coronavirus han sucumbido a la enfermedad en las últimas 24 horas, con lo que las muertes asociadas a la pandemia en Rusia suben a 2.631. Así, el número acumulado de contagios asciende a 281.752, lo que representa un incremento del 3,6 por ciento respecto al sábado. Los casos diarios suponen un repunte respecto de los 9.200 contagios del sábado, el menor número de positivos diarios desde principios del mes tras varios días por encima de los 10.000.

09.45. Alemania sigue bajando en casos y fallecidos diarios, con 33 muertos en las últimas 24 horas. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un nuevo descenso en casos diarios de fallecidos y contagios: 33 fallecidos y 583 contagios, hasta un total de 7.914 muertos y 174.355 afectados. Estas cifras diarias quedan por debajo de los 57 fallecidos y 620 casos de las estimaciones del sábado, según el último balance emitido este sábado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

09.40. Sanidad no recoge ninguna medida para la reapertura parcial de centros educativos en su orden para la fase 2. La orden de Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones en la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, publicada el sábado en el BOE, no recoge ninguna medida para la reapertura parcial de los centros educativos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló este viernes que las medidas de desescalada en Educación "no son posibles con el marco actual del decreto de Alarma, puesto que "están explícitamente excluidas". "Por eso, verán ustedes que en la orden de la fase 2, que afecta a cuatro islas mañana, pues quedan excluidas porque en este contexto no es posible", adelantó preguntado por la negativa de las comunidades autónomas a permitir el regreso a las aulas en la fase 2 de los menores de 0 a 6 años y por si el Gobierno tiene un plan para esos niños a medida que sus padres se vayan reincorporando al trabajo.

09.30. Francia aspira a reabrir "el máximo posible" de sus zonas turísticas a partir del 21 de junio. El secretario de Estado francés de Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Lemoyne, ha trasladado este domingo el deseo del Gobierno para reabrir parte de sus zonas turísticas a partir del próximo 21 de junio para dar comienzo a la temporada veraniega. El secretario de Estado, en entrevista con el Journal du Dimanche, ha especificado que el calendario exacto de reapertura se detallará "alrededor del 25 de mayo". "El 21 de junio comienza el verano y espero que, para esa fecha y si es posible antes, abramos el máximo posible de lugares turísticos para que la temporada comience de verdad", ha explicado. "Espero un verano azul, blanco, rojo", en palabras del secretario de Estado, convencido de que "los franceses serán el motor del renacimiento de la economía turística".

09.10. India registra un récord diario de contagios con casi 5.000 nuevos afectados. El Gobierno indio ha confirmado un récord diario de casos por coronavirus en todo el país, casi 5.000, solo 24 horas después de superar a China en número de casos. El país ha confirmado un total de 4.987 casos nuevos desde el sábado, según las estimaciones del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, hasta los 90.927 afectados, con un total de 2.872 fallecidos. Esta cifra significa que el país ha cruzado, en solo dos días, desde los 80.000 hasta los 90.000 casos. Un total de 30.152 pacientes han recibido tratamiento por la enfermedad, según el Gobierno.

09.00. La pandemia deja ya más de 310.000 muertos con Brasil como gran epicentro de casos en América del Sur. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ha dejado más de 310.000 víctimas mortales y más de 4,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Esta estimación, actualizada a las 8.15 horas de este domingo, arroja concretamente un balance global de 4.635.786 contagios y 311.821 víctimas mortales en 188 países y territorios. Brasil se ha convertido en el trágico protagonista de las últimas horas al superar este sábado a España e Italia en el número de casos de coronavirus y se ha situado como el cuarto país más afectado por la pandemia con 233.511 positivos al registrar 14.919 nuevos contagios en las últimas 24 horas.