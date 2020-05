Publicada el 19/05/2020 a las 09:04 Actualizada el 19/05/2020 a las 10:40

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha revelado este lunes que lleva semana y media tomando hidroxicloroquina, un potente medicamento antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está demostrada científicamente, informa Europa Press.

Trump ha explicado que consultó con un médico de la Casa Blanca si podía tomar la medicina, pero le dijo que no estaba recomendada para él, ya que no había dado siquiera positivo por coronavirus. "Le pregunté qué pensaba. Me dijo: 'bueno, si quieres'. Le dije 'sí, quiero tomarla'", ha relatado el propio Trump en declaraciones a la prensa.

Trump está tomando esta medicina de forma preventiva junto con un suplemento de zinc basándose, según cuenta, en las buenas opiniones de los sanitarios que están combatiendo la epidemia del coronavirus en primera línea y que han utilizado la hidroxicloroquina. "Aquí está mi prueba: me llegan muchas llamadas positivas" sobre este medicamento. "Hasta ahora parece que está bien", ha indicado Trump. "Les sorprendería cuánta gente la está tomando antes de coger (el coronavirus), en particular los trabajadores de primera línea. Estoy tomando hidroxicloroquina ahora mismo", ha añadido.

La noticia de que Trump está tomando hidroxicloroquina ha provocado inquietud y escarnio por parte de expertos y presentadores de televisión porque podría animar a otras personas a tomar esta medicina que tiene potentes efectos secundarios. "Si eres población de riesgo y lo tomas como tratamiento preventivo para evitar el virus (...) te puede matar", ha apuntado el presentador de Fox News Neil Cavuto.

En marzo y abril Trump defendió el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento contra el coronavirus a pesar de que son escasas las pruebas de que tiene efectos positivos. Trump destacaba entonces que los pacientes "no tienen nada que perder" tomando esa medicina e incluso sugirió su uso de forma preventiva.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha autorizado el uso de cloroquina en pacientes con coronavirus, aunque solo bajo prescripción médica porque podría causar graves problemas cardiacos. La medicina suele utilizarse en casos de malaria o para tratar el lupus.

Estados Unidos es de largo el país con más casos de coronavirus confrimados, 1.504.386, y ha informado de 90.194 muertes y 283.178 recuperados de esta nueva enfermedad.