Room Mate se niega a aclarar si cumplió con su obligación legal de informar a Interior sobre la presencia de Ayuso

Cuándo entró. Y cuándo pagó, si es que lo ha hecho ya al completo. Desde que Vanity Fair descubrió el apartotel de lujo donde con una rebaja del 60% sobre la tarifa usual se alojó Isabel Díaz Ayuso desde el 16 de marzo y hasta que el pasado día 27 anunció su vuelta a casa, tanto el Gobierno de Madrid como la cadena Room Mate se han negado a mostrar los papeles que cerrarían de inmediato esos dos interrogantes. Incrustados en un caso cargado de dudas y polémica por el continuo baile de versiones, ni el equipo de la presidenta de Madrid ni el del empresario Kike Sarasola han aceptado disiparlos en todo este tipo. Room Mate se ha negado por ejemplo, a confirmar o desmentir si, tal como está legalmente preceptuado, remitió a la Policía la "hoja-registro" en la que todos los hoteles han de reflejar la fecha exacta en que se hospeda un cliente.

Fuentes consultadas por infoLibre pusieron días atrás en cuestión que el formulario fuese realmente enviado pero la normativa sobre protección de datos impide verificarlo de manera oficial. Integrado en lo que se denomina "Libro-registro", el formulario de entrada no es público a menos, claro, que el hotel –y su clienta– autoricen su difusión. Tal como explica Interior en su web, "los establecimientos deberán conservar los Libros-registro durante el plazo de tres años, a contar desde la fecha de la última de las hojas registro que los integran".

Ayuso sostiene que se instaló en el Plaza España Skyline BeMate el 16 de marzo. Pero la última variante de las explicaciones ofrecidas sobre ese punto por la jefa del Ejecutivo autonómico y por sus portavoces señaló lo siguiente: que se "contrató" el apartamento antes de la declaración del estado de alarma, cosa que contradice las palabras pronunciadas el sábado 17 de mayo por la propia presidenta. "Esa decisión [la de alquilar el apartotel] se toma cuando se declara el estado de alarma, mi equipo no se puede mover con libertad y normalidad por la ciudad y decido que se vaya a instalar allí un lugar de trabajo. Posteriormente yo me contagio, porque es algo que se olvida y me tengo que aislar, y también me mudo allí".

Cuando Ayuso se trasladó el lunes 16 de marzo a una suite del BeMate, ya se había decretado dos días antes el estado de alarma. El Real Decreto que introducía una nueva normativa legal para responder a la grave pandemia ya estipulaba el cese de actividades del sector de hostelería. No obstante, y para detallar con precisión todo lo referido a hoteles y alojamientos turísticos en general, una Orden del Ministerio de Sanidad borró cualquier eventual duda el 19 de marzo: todos los alojamientos turísticos debían cerrar sus puertas a cal y canto siete días más tarde. Y solo se permitía que siguieran en ellos los clientes que se hubiesen hospedado antes del 14 de marzo y para lo que se define como una estancia "estable y de temporada". Por ejemplo, y así lo aseguran fuentes del sector, alguien que resida de manera permanente en su caravana dentro de un camping. O en la habitación de una pensión, un hostal o un hotel.

Excepciones muy tasadas y que aparecen en el BOE

De esa prohibición quedaban excluidos aquellos hoteles cedidos a las comunidades autónomas para ser utilizados como hospitales de refuerzo, los llamados hoteles "medicalizados". O para dar refugio a sanitarios no contagiados pero que temiesen poner en riesgo a su familia al convivir con ella en momentos de extremo riesgo como este. En Madrid ascienden a 35 los hoteles que quedaron encuadrados en esa categoría.

Una segunda Orden, esta del Ministerio de Transportes y publicada en el BOE el día 23 de aquel mismo mes, señalaba con anexo incluido la lista de hoteles de toda España que podían seguir abiertos para atender a quienes trabajen "en servicios esenciales". O, también, para alojar a quienes "deban desplazarse" para atender a "mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria", así como a "todas aquellas personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia".

Esta norma divulgaba lo que, en términos coloquiales, el sector ya conoce como la lista de los "hoteles de guardia". Dos días después, la lista se amplió con otra Orden de Transportes de articulado idéntico a la del día 23. En Madrid pasaron a ser 21 los establecimientos en sí mismos considerados "servicios esenciales". O lo es lo mismo, el listado de los "hoteles de guardia". El listado permanece accesible tanto en el BOE como en la web de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, la patronal que agrupa a 300 hoteles entre los que no se cuenta ninguno de la cadena Room Mate. Salvo los que fuesen cedidos a la Consejería de Sanidad o aparezcan en la lista de hoteles de guardia, ninguno de ellos estuvo en funcionamiento desde la declaración del estado de alarma. Así lo aseguran fuentes de la citada patronal.

En aplicación de las órdenes enunciadas, los demás hoteles tenían estrictamente prohibido aceptar clientes. Con una sola excepción: podían prestar alojamiento "exclusivamente a los colectivos mencionados en los artículos 1 y 2" de la Orden de Transportes. El artículo 1 de la citada Orden es el que desgrana la larga relación de trabajos calificados como "servicios esenciales". La profesión de cargo público institucional no figura en esa lista. Y el artículo 2 expone, también con detalle, cuáles son los "supuestos excepcionales" que permiten el alojamiento de otras personas en cualquier hotel. Y las circunstancias de Ayuso tampoco reúnen los requisitos para ser catalogadas dentro de los "supuestos excepcionales".

