Publicada el 31/05/2020 a las 11:00 Actualizada el 31/05/2020 a las 13:07

12.50. Moreno reprocha a Sánchez que sólo se permita a País Vasco y Navarra gestionar el ingreso mínimo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este domingo al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que sólo se permita a País Vasco y Navarra gestionar el ingreso mínimo vital, mientras que al resto al resto de comunidades no se le permite, y le ha demandado más información sobre este ingreso. Moreno también ha pedido Pedro Sánchez, que el día 8 de junio el conjunto de Andalucía pase a la fase 3 de la desescalada, sin "dejar atrás, como hasta ahora, a las provincias de Granada y Málaga, al no existir datos objetivos que lo justifiquen", según han informado a Europa Press fuentes de la Junta. Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en la Conferencia de Presidentes que, como cada domingo, preside el jefe del Ejecutivo español para abordar la crisis del coronavirus.

12.45. El PSOE quiere que el Congreso reconozca y agradezca la labor de los científicos durante la crisis del covid-19. El PSOE quiere que el Congreso de los Diputados reconozca y agradezca la labor del sector de la ciencia que ha colaborado con su trabajo en la lucha contra la pandemia. "Todo derecho individual supone un deber para otros. Los trabajadores y trabajadoras y el funcionariado del sector de la ciencia contribuyen, con el cumplimiento de su deber, con sus descubrimientos y labor científica, a garantizar el derecho a la salud y bienestar de otros trabajadores de sectores básicos, colaborando desde la sombra a garantizar nuestra salud y seguridad", destacan los socialistas. A través de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, el PSOE quiere poner en valor la labor "esencial" de los profesionales científicos en esta crisis sanitaria que, según apuntan, en la mayor parte de los casos se ha realizado "en la sombra". Además, señalan que este trabajo no sólo no ha cesado en ningún momento durante los meses de pandemia sino que incluso se ha "incrementado" para garantizar la salud y el bienestar del resto de ciudadanos.

12.30. India rebasa los umbrales de los 180.000 contagios y los 5.000 muertos por coronavirus. India ha registrado otro récord diario de 8.380 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según ha informado el Ministerio de Sanidad del país este domingo, un día en que el país ha rebasado al mismo tiempo los umbrales de los 180.000 contagios y los 5.000 fallecidos. El balance total de fallecidos, según las estadísticas del organismo, se elevó a 5.164 al registrarse 193 decesos en un día, mientras que los contagios totales se cuentan en 182.143.

12.10. Los bancos adelantan a esta semana el pago de las prestaciones por desempleo y por ERTE. La mayoría de los bancos españoles volverán a adelantar el abono de las prestaciones por desempleo a sus clientes, efectuando el pago a lo largo de esta semana, cuando lo habitual era que se realizase sobre el día 10 de cada mes. El pasado mes de abril las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC llegaron a un acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que las entidades de crédito pudiesen anticipar el pago de las prestaciones de desempleo a las personas que ya estaban en paro antes de la pandemia y que representaban un colectivo vulnerable en la crisis sanitaria. A esta medida de alivio del impacto económico de la crisis del covid-19 podían adherirse voluntariamente las entidades, y así lo hicieron en su mayoría. Según la información recabada por Europa Press, entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Bankinter, Unicaja o Cajamar, entre otras, abonarán la prestación por desempleo entre los días 2 y 3 de junio, una semana antes de lo previsto. Por su parte, Banca March ha comunicado que abonará la prestación el día 4.

11.45. Hong Kong registra su primer contagio local en 17 días. Una mujer sin antecedentes recientes de viaje se ha convertido en el primer caso local de coronavirus registrado en Hong Kong desde hace 17 días, según informa el South China Morning Post. Su marido también se encuentra en cuarentena por un positivo preliminar y ambos se encuentran ingresados por precaución en el hospital Príncipe de Gales del territorio. El total de casos en la ciudad es de 1.083, muchos de ellos importados desde Pakistán. De hecho, tres casos en las últimas 24 horas proceden de ese país.

11.45. Torra rechaza la nueva prórroga de la alarma "por respeto a la institución" que representa. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, trasladará este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su rechazo a la sexta prórroga del estado de alarma por el coronavirus "por respeto a la institución" que representa. Lo hará "en defensa de las competencias de todas las Consellerias del Govern, y en especial de la de Salud" en la décimosegunda reunión telemática de presidentes autonómicos con Sánchez para abordar la gestión del coronavirus, ha explicado Torra en un tuit recogido por Europa Press.

11.35. El Gobierno prevé un aumento de la presión migratoria desde los países del sur vecinos de la UE por la pandemia. El Gobierno prevé que la presión migratoria desde los países de la vecindad sur de la Unión Europea (UE) aumente como resultado de la pandemia del coronavirus. Según argumenta el Ejecutivo, "es previsible" que en esos países "se produzca un rápido incremento" de los contagios por COVID-19, teniendo en cuenta "la presencia de importantes concentraciones demográficas y la extrema debilidad de los sistemas de salud pública" de muchos de ellos. Así lo expone el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press. "Las consecuencias de esta pandemia pueden ser devastadoras en lugares con sistemas económicos débiles y en ausencia de esquemas de protección social", sostienen el Ministerio dirigido por Arancha González Laya.

11.20. Suben los accidentes relacionados con bicis en Madrid con la vuelta de miles de coches a las calles en fase 1. El número de accidentes de tráfico en el que están implicadas bicicletas ha aumentado en Madrid desde el lunes, con la llegada de la fase 1, ante la vuelta de miles de vehículos a las calles, que tienen que convivir con el aumento de ciclistas que acoge la capital desde el inicio del proceso de desescalada. Durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus, que comenzó el 15 de abril, los siniestros relacionados con bicis han bajado drásticamente, al igual que el resto. Así, mientras que en febrero se registraron 54 accidentes con bicis, en marzo hubo 28 y en abril solo 6 (dos colisiones frontales, dos laterales y dos caídas). En abril del año pasado se anotaron 48 siniestros, según las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.

11.15. El PNV votará 'sí' a la prórroga de estado de alarma y destaca que Euskadi y Navarra adoptarán "unilateralmente las decisiones" de gestión de la desescalada. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado "muy positivo" el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez por el que los jeltzales votarán sí a la prórroga del estado de alarma, ya que supondrá que Euskadi y Navarra recuperarán el "control absoluto" en el proceso de desescalada, y sus presidentes, Iñigo Urkullu y María Chivite, respectivamente, adoptarán "unilateralmente las decisiones" para gestionarlo. "Restaura las competencias plenas de nuestras instituciones", ha asegurado. En declaraciones realizadas a través de un vídeo, Esteban ha calificado de "muy positivo" el acuerdo que se ha alcanzado y que va en la línea de los que los jeltzales y el Gobierno Vasco reclamaban, "una y otra vez, al Gobierno español".

11.10. Sánchez comparecerá a partir de las 14.00 horas tras las videoconferencia con los presidentes autonómicos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este domingo a partir de la 14.00 horas en rueda de prensa al término de la videoconferencia con los presidentes de las Comunidades Autónomas.

11.05. Sánchez informa a los presidentes autonómicos de que pedirá la sexta y última prórroga al estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo a los presidentes de las Comunidades Autónomas de que el Consejo de Ministros aprobará este martes la solicitud al Congreso de la sexta y última prórroga del estado de alarma, según informaron a Europa Press fuentes autonómicas. Para sacarla adelante, el Ejecutivo de coalición se ha asegurado ya los apoyos, tras pactar con ERC y PNV. Sánchez presidente este domingo desde alrededor de las 10.00 horas la que es la duodécima viodeconferencia con los presidentes autonómicos durante el estado de alarma, para analizar las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

10.20. Aragonès sobre el pacto de ERC y el Ejecutivo: "No es un acuerdo entre gobiernos". El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha defendido este domingo el pacto de abstención de los republicanos con el Gobierno sobre la sexta prórroga del estado de alarma y ha subrayado que "no es un acuerdo entre gobiernos", después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijera no sentirse vinculado por el mismo. "Los acuerdos los hacen los grupos parlamentarios, es a ellos a quienes corresponde, y este es un acuerdo entre ERC y PSOE-Podemos, el Gobierno del Estado", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

10.00. Rusia rebasa el umbral de los 400.000 contagios por coronavirus y roza los 4.700 muertos. El Gobierno ruso ha confirmado este domingo que el país ha rebasado el umbral de los 400.000 contagios por coronavirus tras registrar 9.268 casos en las últimas horas, hasta los 405.843 afectados. En cuanto al número de fallecidos, el país ha registrado ya 4.693 decesos totales después de 138 decesos en un solo día, ha señalado el centro nacional contra la propagación de la enfermedad en un comunicado.

09.15. Alemania confirma 11 nuevos fallecidos y baja en contagios diarios hasta los 268. El número de contagios y fallecidos diarios por coronavirus en Alemania ha descendido significativamente en las últimas horas tras confirmar 268 casos y 11 fallecidos en las últimas 24 horas, según el último balance publicado este domingo por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance diario anterior fue de 738 contagios y 39 decesos en el país donde, hasta la fecha, la pandemia se ha cobrado 8.500 vidas, mientras que la cifra acumulada de positivos es de 181.482. Un total de 165.200 personas han recibido el alta médica, según este balance.

09.00. La pandemia de coronavirus supera los seis millones de contagios y roza los 370.000 muertos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado ya el umbral de los seis millones de contagios y está a punto de alcanzar las 370.000 víctimas mortales con Estados Unidos y Brasil a la cabeza por número de contagios, totales y diarios, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a 6.063.725 millones de casos y 369.244 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas, como nota positiva, supera ya los 2,5 millones (2.566.048 altas), también con ambos países al frente de la lista: Estados Unidos con 416.461 personas curadas, seguido por Brasil, con 200.892 pacientes salvados, y por Rusia, que rebasa a Alemania con 167.469 recuperados.