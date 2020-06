Empresarios de residencias confirman que en algunas comunidades "hubo un freno" a los ingresos hospitalarios de mayores

Publicada el 08/06/2020 a las 11:28 Actualizada el 08/06/2020 a las 11:39

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha afirmado este lunes que hubo "procedimientos" en algunas comunidades autónomas para no trasladar a los hospitales a usuarios de residencias de ancianos durante la crisis del covid-19.

"Durante 10, 15 o 20 días, en función de la comunidad, hubo un freno a estos ingresos hospitalarios cuando más lo necesitaban", ha explicado Pascual en una entrevista concedida a La Mañana de La 1, recogida por Europa Press, tras su paso el viernes ante el grupo de trabajo de Sanidad de la Comisión de Reconstrucción de la Cámara Baja, donde denunció que los mayores "perdieron su derecho a la sanidad universal".

Pascual ha señalado que los usuarios de residencias de mayores tienen pluripatologías y con alta dependencia. "Si tu dices: 'No pueden ir con esto, con esto y con esto', estás dejando a todo un colectivo de muchísima gente fuera de los ingresos hospitalarios", ha recalcado, al tiempo que ha agregado que ha habido "hospitales concretos" que no aceptaban en Urgencias a personas "mayores de tal, con pluripatologías". "Son todos", ha insistido.

"Hemos tenido una pandemia sin precedentes. Un horror, que en este caso nos tocó a nosotros, sin tener en cuenta que estábamos hablando de hogares", ha manifestado Pascual, que ha detallado que no disponían del material ni los recursos sanitarios necesarios. De este modo, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) ha asegurado que hubo un momento en que la situación "se desborda, los médicos también lo estaban". "Esto ha pasado en muchísimas partes de España. Cuando los médicos consideraban que no podían salir adelante –los pacientes– recetaban morfina para tener un mejor final de vida", ha declarado Cinta Pascual.

"Que no vuelva a pasar"

En este contexto, Pascual ha asegurado que no quieren "reproches" sino que "no vuelva a pasar" algo semejante, y "preparar el sistema" frente a un posible rebrote del coronavirus. Así, ha puesto de manifiesto que la crisis "no ha terminado aún" y que se necesitan test PCR y que se garantice la asistencia médica.

Preguntada sobre si cree que muchos residentes han fallecido de forma indigna en los centros de mayores, como alertó el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, la presidenta de CEAPS ha respondido: "No, no, no. No han fallecido de forma indigna, para nada. Lo que han fallecido es sin los medios necesarios para luchar contra la enfermedad que tenían".

Respecto a la utilización política de la situación vivida en las residencias durante la crisis del coronavirus, Pascual ha pedido "unión" para poder solucionar el "problema". "En el Gobierno de España tienen que tener claro que tenemos que buscar soluciones", ha subrayado, para después añadir que le parece "muy triste" que se pidan consecuencias penales por la gestión y "que se hable de negocio indecente".

"Esto es una cortina de humo porque todo el mundo sabe en España que no se ha gestionado bien. La falta de datos, la transparencia", ha asegurado Pascual, que ha insistido en que no quiere que el tema se convierta en una discusión política ni en "un montón re reproches entre unos y otros".

Finalmente, Cinta Pascual ha defendido las visitas de los familiares a los seres queridos que viven en las residencias de mayores, pero ha pedido "responsabilidad" a los visitantes y a los trabajadores de los centros. "O morirán de covid o morirán de otra cosa, pero no tienen que morir de pena. Tienen que ver a sus familiares", ha zanjado.