22/06/2020

09.35. "Illa: "En ningún momento desde el Gobierno se recomendó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado esta mañana en una entrevista en la Cadena SER que "no tiene constancia" de muertes de ancianos en las residencias de mayores por no ser trasladados a hospitales, pero sí ha admitido que hay que reflexionar y sacar conclusiones. "En ningún momento desde el Gobierno se recomendó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales", ha admitido rotundo.

09.00. El Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este lunes para intentar acordar la prórroga de los ERTEs. El Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse previsiblemente este lunes para intentar alcanzar un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de septiembre, después de que la reunión celebrada el jueves finalizase sin acuerdo, pero con avances en la negociación. En el último encuentro el Gobierno se comprometió con los agentes sociales a enviarles por escrito una nueva propuesta para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. "El Gobierno ha puesto sobre la mesa una tercera propuesta, con flexibilidad negociadora y adaptando el sistema de ERTEs a las nuevas circunstancias", subrayaron fuentes del Ministerio de Trabajo a Europa Press. En concreto, el Ejecutivo planteó verbalmente mantener los ERTEs de fuerza mayor parciales, eliminar los de fuerza mayor total y propiciar el tránsito de los ERTES de fuerza mayor a ERTEs de causas objetivas

08.34. El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio la restricción de viajes no imprescindibles desde países de la UE. El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen, por razones de orden público y salud pública, a pesar de la finalización del estado de alarma. En línea con las recomendaciones de la Comisión Europea que establecen un proceso gradual para el levantamiento de las restricciones, que consta de un tramo inicial, hasta el 30 de junio, el Ministerio del Interior ha dictado una Orden, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para extender la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde países de la UE hasta el 30 de junio. Los únicos nacionales de terceros países de la Unión Europa que podrán viajar a España son los residentes que se dirijan a su lugar de residencia, los titulares de un visado de larga duración expedido por un país miembro al que se dirijan y los trabajadores transfronterizos.