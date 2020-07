La Comunitat Valenciana también establece el uso obligatorio de mascarillas en todo momento desde este sábado

Publicada el 18/07/2020 a las 13:05 Actualizada el 18/07/2020 a las 14:48

La Conselleria de Sanidad Universal ha anunciado la obligatoriedad del uso de mascarillas en la Comunitat Valenciana, aunque haya distancia interpersonal, a partir de este sábado, tras cuadruplicarse esta semana el número de casos de coronavirus en la franja de edad entre los 20 y 40 años. La medida no se aplicará en playas y piscinas.

Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, este sábado en una rueda de prensa, en la que ha explicado que hay actualmente 20 brotes de coronavirus activos en la Comunidad Valenciana y ha apuntado especialmente a la población joven y a fiestas y reuniones privadas con amigos y locales de ocio nocturno, una situación que ha obligado a tomar "medidas contundentes", ha señalado.

La Generalitat establece a partir de este sábado e uso obligatorio de las mascarillas, independientemente de que además se guarde la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio, "en todo momento en la vía pública", en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso público o abiertos al público. "No es que haya una alternativa, mascarilla o distancia, es que tendrá que haber distanciamiento y mascarillas", ha puntualizado.

También ha recalcado que su uso "se recomienda también" en espacios privados, abiertos o cerrados, "cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal". La obligación del uso de las mascarillas, ha recalcado Barceló, "se refiere a las higiénicas y quirúrgicas" e incide en su "uso adecuado, desde el tabique nasal hasta barbilla incluida".

La obligatoriedad, ha detallado, no afectará a playas, piscinas o espacios de naturaleza, como tampoco se exigirá a personas con enfermedades o problemas respiratorios que puedan agravarse con el uso de mascarillas, así como en otros casos de dependencia o discapacidad. También ha insistido en el uso de mascarillas en terrazas y restauración cuando no se esté consumiendo. "El hecho de sentarnos en una mesa en una terraza no quiere decir que debamos desprotegernos", ha subrayado

El ocio nocturno de Gandía, cerrado

La Conselleria de Sanidad Universal también ha anunciado este sábado el cierre del ocio nocturno en la ciudad valenciana de Gandia, ante el brote de coronavirus que afecta a 49 personas. La Conselleria confirmó este viernes 19 casos positivos relacionados con el foco de covid-19 en la localidad, que elevaron a 49 las personas afectadas.

La medida se hará efectiva en las próximas horas, ha detallado Barceló, que ha agradecido la colaboración el Ayuntamiento y de la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant.

La consellera ha advertido que la administración "actuará de este mismo modo en todos aquellos lugares en los que se den circunstancias similares", y cuando "no se apliquen todas las medidas" recomendadas por Salud Pública.

Asimismo, ha informado que el martes se iniciará un estudio de contactos para descartar y detectar casos relacionados con el brote originado en una discoteca de Santa Pola (Alicante) y ha llamado a todos los ciudadanos que acudieran a ese local los días 10,11 y 12 de julio a contactar con las autoridades sanitarias y hacerse pruebas de coronavirus.

Barceló ha insistido en que "nos queda por recorrer un amplio camino" hasta tener una vacuna del coronavirus y ha llamado a la responsabilidad entre los ciudadanos, el sector de la restauración y "muy, muy, muy especialmente el ocio nocturno".