Publicada el 28/07/2020 a las 06:00

Pese al descenso notable de la curva experimentado entre abril y mayo, fruto de las medidas restrictivas del estado de alarma, España ha registrado un aumento sostenido en el número de diagnósticos en las últimas semanas. Los brotes asociados a temporeros en Huesca y Lleida han desencadenado la transmisión comunitaria que experimenta actualmente Zaragoza y Barcelona. De este modo, si en el valle de la epidemia Sanidad ha llegado a registrar 40 positivos en las últimas 24 horas, a partir del mes de julio se puede observar una curva ascendente. Mientras que el 10 de julio el ministerio de Salvador Illa notificaba 333 casos en las últimas 24 horas, esta cifra se triplicó el 23 de julio, momento en el que Sanidad registraba 971 positivos en las últimas 24 horas –datos comparables con los registrados a principios de mayo–.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la "vigilancia serena" que están haciendo los sistemas sanitarios del país ante el repunte. Y el director del Ccaes, Fernando Simón, aunque preocupado por esta evolución ascendente, se muestra tranquilo respecto al aumento de casos, ya que argumenta que está asociada a la capacidad de detección que han desarrollado las Comunidades Autónomas en los últimos meses, en especial atención a los esfuerzos realizados alrededor de los brotes.



Lo que a priori parece un retroceso respecto a los logros conquistados tras la fuerte oleada inicial, a ojos del director del Ccaes supone un éxito en términos de control epidemiológico, ya que esta capacidad de detección supone un escenario radicalmente distinto a la transmisión descontrolada de los primeros meses de la pandemia. Para ello el doctor se basa fundamentalmente en tres datos: el número de asintomáticos detectados, que actualmente giran en torno al 60% –y en palabras del doctor, jugarían un rol menor en la pandemia al verse mermadas sus capacidades de transmisión–; el descenso de la edad media de los casos, de 62 años en el pico de la pandemia, a las medias actuales, 43 en mujeres y 40 en los hombres, lo que indicaría un mayor levedad en los casos registrados; y el de las hospitalizaciones que, a su juicio, aún no registran tensiones importantes.



El optimismo de Simón con respecto a los nuevos positivos es matizable. Si bien es cierto que la capacidad de España para hacer test ha aumentado considerablemente –e impacta en los números que Sanidad comunica diariamente–, la cifra de positivos detectados en relación a los test ha aumentado, a diferencia de otros países europeos también muy afectados por la pandemia. En la actualidad, España detecta un 2,6% de positivos entre todas las personas a las que testea, un número considerablemente en aumento con respecto al 1,40% que el país registraba a finales de junio. Sin embargo, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia no han detectado un crecimiento similar, como se puede comprobar en este gráfico de Our World in Data.

En cuanto a las hospitalizaciones, las buenas noticias de Simón no cuadran con las cifras que reportan diariamente las comunidades autónomas y que también registran un ascenso. Si bien es cierto que el país se sitúa en niveles alejados al pico de la pandemia, se puede observar una evolución ascendente en el número de ingresados. Mientras que estos suponían un 9% del total de los casos diagnosticados en el 30 de mayo, la cifra se redujo a un 3% a mediados de junio. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de ese mes se registra una subida en el número de hospitalizaciones, hasta situarse actualmente en el 11% de los casos. Por lo tanto, aunque el sistema sanitario aún no sufre, si es cierto que se registra un aumento en la gravedad de los casos que contradicen las afirmaciones del doctor.

El único dato que, por el momento, no se agrava es el relativo al número de fallecidos: las cifras se mantienen en mínimos desde el doblegamiento de la curva iniciada en marzo. Tanto Simón, al frente de la respuesta española a la pandemia, como otros expertos en Salud Pública insisten en que la situación aún está lejos del colapso sanitario que vivió el país durante la primera ola, y este dato apuntala esta teoría: sin embargo, el margen para ir a peor es amplio y, en este sentido, preocupa la ausencia de personal que se dedique a identificar los contactos de un positivo y así cortar las alas al covid-19 en el país.



La falta de rastreadores, en datos



Pese a las advertencias del rol que jugaría la Atención Primaria en esta fase de la pandemia, lo cierto es que apenas se han reforzado los centros de salud, que adolecen de saturaciones en ciertas zonas, y que ha llevado a las quejas de médicos y sindicatos ante la sobrecarga de trabajo. Preocupa también especialmente la situación de los rastreadores, claves para realizar un seguimiento en caso de contagio y poder minimizar los daños que puedan surgir alrededor de un brote.



En el informe Situación de Covid-19 en España, publicado por el Instituto de Salud Carlos III el pasado 20 de julio en base a los datos recogidos entre el 11 de mayo y el 15 de julio, se puede comprobar que el rastreo en las comunidades más afectadas –y en Madrid– aún es limitado y con grandes diferencias entre comunidades. Mientras que Canarias consigue localizar entre 3 y 27 personas con las que ha tenido contacto un positivo, Cataluña – una de las regiones más afectadas por la pandemia– apenas logra detectar un máximo de dos contactos. La Comunidad de Madrid apenas consigue detectar tres, mientras que La Rioja localiza entre 1 y 5.



La comparación con Europa, más preocupante



¿El resto de países de Europa está pasando por una situacion similar? España, a la vista de los datos, es el país de entre los más afectados por la pandemia y de nuestro entorno que más rápidamente está sufriendo un aumento de los contagios registrados. Así lo indica el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus cifras en inglés) que señala que España es el sexto país de la Unión Europea + Reino Unido que más casos acumula en los últimos 15 días con respecto a 100.o00 habitantes. La incidencia de España es de 35.1 casos por 100.000 habitantes, solo superados por Suecia, Portugal, Rumanía, Bulgaria y Luxemburgo.



En base a este registro, Italia, el país al que siempre se ha mirado España, está en una situación mucho más benigna, con 5.1 casos por cada 100.000 habitantes. El Reino Unido ha comunicado 14,7, Alemania 8.0 y Francia 14.6.



Sin embargo, las diferencias entre las autonomías son amplias. A ello se refería Simón cuando en la comparecencia de este lunes aseguró que España está lejos de una "transmisión generalizada". Las comunidades con peor situación elevan la media del conjunto de territorio. Así, la incidencia de Aragón (314,11), Navarra (136,19) y Cataluña (132,04) marcan una enorme diferencia con los datos registrados en Baleares (9,22), Canarias (7,06) o Galicia (6,63).

