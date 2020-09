Illa urge a Ayuso a “que se deje ayudar” tras la falta de acuerdo de este lunes: “Ya vamos tarde”

Publicada el 28/09/2020 a las 19:14 Actualizada el 28/09/2020 a las 20:35

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este lunes en rueda de prensa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "se deje ayudar" y "siga las recomendaciones" que el Ministerio ha planteado para controlar la pandemia en la autonomía madrileña, entre las que se encuentra la restricción de la movilidad en toda la ciudad de Madrid, tras la infructuosa reunión de este lunes con los responsables de Madrid. “No es descartable que haya que tomar más medidas en función de cómo vayan las cosas, y ya vamos tarde”, ha asegurado el ministro. “Cuanto más tardemos más duras serán las medidas a tomar”.

La reunión que ha mantenido a las 16.30 horas Illa y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para abordar las medidas para frenar el coronavirus en la autonomía ha terminado sin acuerdo. Fuentes del Gobierno regional han explicado que desde el Ministerio mantienen su postura, "la que variaron la semana pasada a última hora". Insisten en que tras aplaudir sus medidas, ahora estas les parecen "insuficientes", a pesar de que se esté viendo "mejoría" en los datos.

Illa ha asegurado que en la autonomía existe "transmisión comunitaria" y que el covid-19 "no está controlado", por lo que ha instado al Ejecutivo madrileño a "actuar con determinación". Por ello, ha insistido en que hay que aplicar las medidas propuestas por Sanidad "con carácter inmediato".

"Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y escuche las recomendaciones que hacemos. No es una batalla ideológica, es epidemiológica", ha comentado Illa. El ministro ha informado de que la comunidad ha comunicado más de 13.000 casos desde el viernes, 1.700 más que el fin de semana anterior, "cerca del 40 por ciento de casos de nuestros país”, mientras que la positividad es del 20,7%, casi el doble que en el resto de España datos que "refuerzan que en Madrid hay transmisión comunitaria", según el ministro. "No hay que tomárselo como un juego. Y no se está tomando el control de la pandemia, está incrementándose semana a semana. Cuando uno va al médico quiere que le digan la verdad. Y la verdad es que hay transmisión comunitaria e incremento de casos y fallecidos", ha argumentado Illa.

Sin embargo, y ante preguntas de la prensa, el ministro ha evitado mencionar cualquier posible control por parte del Gobierno sobre la situación sanitaria de la comunidad, y se ha limitado a referirse a la reunión concertada para este martes entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso dentro del “espacio de cooperación” acordado el pasado 21 de septiembre.

En cuanto a la situación epidemiológica en el resto del país, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que la evolución del virus es asimétrica en el conjunto del territorio. Las comunidades autónomas han notificado 31.785 nuevos casos de covid-19, 2.425 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, un notable descenso en comparación con los 4.122 del viernes, mientras que la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia se sitúa ya en 748.266, según las estadísticas oficiales.

En las dos últimas semanas, 31.470 personas han iniciado síntomas de coronavirus y han sido diagnosticadas, 6.979 en los pasados siete días. De los 2.425 nuevos casos, 268 corresponden a Andalucía, 388 a Aragón, 64 a Asturias, 15 a Baleares, 151 a Canarias, 25 a Cantabria, 29 a Castilla-La Mancha, 36 a Castilla y León, 89 a Cataluña, cinco a Ceuta, cuatro a Comunidad Valenciana, 99 a Extremadura, 97 a Galicia, 451 a Madrid, 31 a Melilla, 10 a Murcia, 258 a Navarra, 338 a País Vasco y 67 a La Rioja.

El informe del Ministerio de Sanidad recoge 179 nuevos fallecimientos con diagnóstico positivo de covid-19, ya que la cifra global se eleva a 31.411, frente a los 31.232 del documento del viernes. En los últimos siete días han muerto 359 personas con diagnóstico confirmado de covid-19, una cifra menor a las 475 del informe del viernes. De los 359 muertes en la última semana, 60 se han producido en Andalucía, 21 en Aragón, tres en Asturias, cinco en Baleares, 16 en Canarias, dos en Cantabria, 20 en Castilla-La Mancha, 49 en Castilla y León, cinco en Cataluña, 19 en Comunidad Valenciana, 19 en Extremadura, 14 en Galicia, 82 en Madrid, 13 en Navarra, 19 en País Vasco y doce en La Rioja.

Actualmente, hay 11.147 pacientes ingresados por covid-19 en toda España (11.006 el viernes) y 1.529 en una UCI (1.465 el viernes), si bien en las últimas 24 horas se han producido 955 ingresos y 422 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 9,65 por ciento y en el 17,91 por ciento en las UCI. Simón ha apuntado a la saturación que experimentan ciertas comunidades autónomas, que llegan a alcanzar el 51% de ocupación de UCI, y el 45% de camas convencionales.

Sin embargo, el director ha apuntado a una gran capacidad de detección del virus, y ha informado de que actualmente se realizan 1.533 PCR por cada 100 mil habitantes, mientras que el número de asintomáticos se sitúa en ele 40%, aunque ese esfuerzo diagnostico debería ir acompañado de un descenso de la positividad, que no se aprecia. Respecto a la vuelta al cole y el fin del periodo vacacional, Simón ha apuntado que no han supuesto un impacto excesivo en la evolución de la pandemia.