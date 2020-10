Directo | La Comunidad de Madrid restringe la movilidad en siete zonas básicas que no están afectadas por el estado de alarma

Publicada el 10/10/2020 a las 11:00 Actualizada el 10/10/2020 a las 11:12

Desde este viernes a las 16.30, hora a la que se publicó el BOE con el estado de alarma declarado en la Comunidad de Madrid, los municipios de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz están, de nuevo, en la misma situación que estaban antes del que TSJM tumbara el jueves las medidas adoptadas por el Gobierno central para frentar la expansión del coronavirus en la región. De la lista de localidades afectadas se ha caído Alcalá de Henares, al haber mejorado sus datos en los últimos días.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto este sábado de la actualidad sobre el coronavirus:

11.05. La Comunidad de Madrid restringe la movilidad en siete zonas básicas que no están afectadas por el estado de alarma. La Comunidad de Madrid ha publicado una orden, que entrará en vigor este lunes, por la que restringe la movilidad en siete zonas básicas de salud que no están afectadas por el estado de alarma, al ser municipios más pequeños de 100.000 habitantes. Así, a las zonas de Villa del Prado, Humanes de Madrid y Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), que estaban en vigor se mantienen, y a ellas se suman las zonas básicas de Arganda del Rey (Arganda del Rey), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo), y Valleaguado (Coslada), según ha publicado el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) este sábado.

10.55. El PNV ve "preocupante" que el Estado pueda "laminar la capacidad autonómica de regular la salud". El parlamentario del PNV Luis Javier Tellería ha señalado que lo vivido durante los últimos meses en la Comunidad de Madrid por la pandemia de covid-19 es "un despropósito", pero ha considerado "preocupante" que se pueda "laminar la capacidad autonómica de regular la salud", lo que a su juicio muestra "debilidad del estado autonómico". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el parlamentario vascos ha analizado el estado de alarma decretado por el Gobierno central en la Comunidad de Madrid y la decisión del lehendakari de encargar a los servicios jurídicos del Gobierno vasco un informe sobre las consecuencias que esta medida pueden tener en otras comunidades.

10.50. Abascal, sobre el estado de alarma: "Ahora es Madrid, pero después será otra comunidad". El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado muy crítico con la declaración del estado de alarma en Madrid y otras ocho localidades de la Comunidad, y ha asegurado que "ahora es Madrid, pero después será otra Comunidad Autónoma": "El Gobierno quiere arrebatar las libertades a la mitad de la población". Así se ha pronunciado el dirigente de Vox en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, en la que ha llamado a secundar la protesta contra el Gobierno organizada por su partido el próximo día 12 de octubre, coincidiendo el día de la Fiesta Nacional de España.

✅@ldpsincomplejos habla con @Santi_ABASCAL (líder de @vox_es ) sobre la manifestación convocada para el #12Oct contra el estado de alarma decretado por Sánchez en Madridhttps://t.co/qwpJQAGe0H #SinComplejos en @libertaddigital — Sin Complejos esRadio (@sincomplejos__) October 10, 2020

10.00. La pandemia supera los 36,8 millones de contagios y deja ya 1,06 millones de fallecidos en todo el mundo. La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 288.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 36,8 millones de personas contagiadas con 1,06 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este sábado por la Universidad Johns Hopkins. En total, 36.883.768 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados -Estados Unidos, India y Brasil-, mientras que las víctimas mortales son ya 1.068.198.

09.00. Trump asistirá a un mitin en Florida el próximo lunes y asegura que ya no toma medicación para el covid-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes en una entrevista que ya no toma ninguna medicación para el coronavirus y ha anunciado que asistirá el próximo lunes a un mitin en el estado de Florida, cuando hará diez días de su positivo. En una entrevista grabada con el experto médico de la cadena de televisión Fox News, Marc Siegel, Trump ha afirmado que se hizo una prueba de diagnóstico este viernes, pero que no conoce el resultado final, aunque luego ha afirmado que "sabía" que había sido "muy bajo en la escala (vírica) o negativo". El mandatario ha señalado que "probablemente" se hará otra prueba este próximo sábado, día en el que también hará de anfitrión en un evento organizado en la Casa Blanca, según ha informado CNN, al que asistirán "centenares de personas" a los que Trump hablará desde el balcón.