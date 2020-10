El PSOE advierte a Casado de que "no caben medias tintas con el fascismo"

Publicada el 19/10/2020 a las 14:19 Actualizada el 19/10/2020 a las 15:12

"El principal problema de España es el desnortamiento del Partido Popular". Sin medias tintas, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aprovechó este lunes la rueda de prensa posterior a la Ejecuita Federal del partido para poner el foco en Pablo Casado a dos días de que el Congreso de los Diputados debata la moción de censura planteada por la extrema derecha de Vox.

Ábalos, que invitó a los conservadores a votar "no" con el argumento de que "es importante que el PP no dé ningún aire a la ultraderecha", mantuvo que "no caben medias tintas con el fascismo". "La moción de censura es un ajuste de cuentas entre la ultraderecha y la derecha para comprobar si el hijo mata al padre o si Saturno podrá comerse a un hijo que se le atraganta", sostuvo. "El PP ha caído en su propia trampa, no sabe cómo salir de ella. Le pedimos que vote no, que diga no a la extrema derecha", abundó en la misma idea.

A día de hoy, la dirección nacional del Partido Popular no ha fijado todavía su sentido de voto. Los conservadores se debaten entre el "no" y la "abstención". En los últimos días, Casado ha hablado con dirigentes de todos los sectores del partido a fin de madurar una estrategia pero a esta hora no puede decirse que la tenga cerrada.

Ante las dudas generadas, el también ministro de Transportes dio a entender que será Pedro Sánchez el que tome la palabra en el Congreso para fijar la posición del Gobierno. "El Gobierno se lo va a tomar con el respeto debido. Es una gran oportunidad para confrontar alternativas", dijo. "Máximo respeto a ese debate", añadió.

Estado de alarma en Madrid

Ante el fin del estado de alarma en Madrid, el dirigente socialista pidió a Isabel Díaz Ayuso que ejerza sus competencias y legisle para dar cobertura a las restricciones. "Que sea la Comunidad de Madrid la que se dote del soporte jurídico necesario para estas medidas", señaló. Este sábado a las 15.00 horas se cumplen los quince días por los que el Gobierno decretó el estado de alarma. Y en los planes del Ejecutivo no entra pedir ningún tipo de prórroga, entre otras cuestiones porque la medidas exigiría ser convalidada en el Congreso de los Diputados con la mayoría absoluta de los votos (176 diputados).