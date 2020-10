Publicada el 22/10/2020 a las 10:23 Actualizada el 22/10/2020 a las 11:49

España registraba ayer, 21 de octubre, a las 14:00 1.005.295 contagiados por coronavirus, 6.114 más que el día anterior.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad sobre la pandemia de este jueves:

10.03. Navarra confinada perimetralmente. La Comunidad foral ha alcanzado un nuevo máximo de casos de covid-19, con 586 registrados este miércoles, un dato que se conoce el día en que comienza el cierre perimetral Navarra. Este miércoles se realizaron 3.651 pruebas de detección, entre PCR y antígenos, y la tasa de positividad es por tanto del 16,1%. También ha cerrado sus bares y restaurantes hasta las 24 horas del 4 de noviembre. Se adelanta a las 21 horas el cierre de comercios y espacios de servicios y de ocio y las reuniones en el ámbito público y privado se limitan a 6 personas, excepto convivientes.

El PSN-PSOE de Tudela apoya el cierre de la hostelería y confía en que las ayudas del Gobierno de Navarra palíen las consecuencias



✅ Piden al Ayuntamiento que coopere con los remanentes municipaleshttps://t.co/WnyprmqwmE pic.twitter.com/mQLNKv6t5x October 21, 2020

10.12. Se contratarán médicos sin especialidad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves la publicación del acuerdo de convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. Este decreto, criticado duramente por sociedades científicas, médicos y varios sindicatos, establece, entre otras medidas, abre la puerta a la contratación por parte de la comunidades autónomas de 10.000 facultativos sin especialidad o no comunitarios para luchar contra la pandemia.

10.17. En Euskadi no se limitan las reuniones sociales a 6. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha autorizado la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados al considerar que vulnera derechos fundamentales y no tiene cobertura legal. Esta es una de las medidas que se incluyen en la orden del Departamento de Salud del Gobierno Vasco con nuevas restricciones para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus ante la alta incidencia que se está registrando. El Ejecutivo estaba a la espera de la validación por parte del TSJPV de la limitación de las agrupaciones de diez a seis para publicar su nueva orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y que entren en vigor. En ella se establece la reducción de aforos al 50% en toda la hostelería (salvo terrazas), eventos culturales o eventos religiosos, y la limitación de asistencia en eventos a un máximo en interiores de 400 personas y de 600 en exteriores.

10.19. Castilla y León no confina Ponferrada. La Orden de la Consejería de Sanidad por la que se adoptaban medidas sanitarias preventivas para la contención de la covid-19 en el municipio de Ponferrada (León) entre las que se encontraban su confinamiento perimetral no se ha publicado este jueves en el Bocyl a la espera de las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud y con el fin de no incurrir en contradicciones. Fuentes de la Junta admiten que la decisión sobre la retirada cautelar de esta norma se justifica en la posibilidad de que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para hoy, se adopte un acuerdo de cumplimiento en todo el ámbito nacional, en el que se recojan nuevas actuaciones e indicadores comunes para todas las comunidades autónomas que pudieran resultar contradictorias o incompatibles con las contempladas en la Orden.

10.30. Hasta 779 casos en Logroño en las últimas 24 horas. Logroño ha aumentado en 72 personas sus casos activos por coronavirus hasta situarse en 779 en las últimas 24 horas, según la última información actualizada este miércoles por el Gobierno de La Rioja. Por su parte, se ha producido 32 casos más en Arnedo, hasta los 146, y ha bajado en un caso en Calahorra, que registra así 137.

10.32. Galicia entra en nivel 2 de alerta. La comunidad entra a las 00,00 horas de este jueves, 22 de octubre, en nivel 2 por el que se limitan en toda la Comunidad gallega las reuniones a cinco personas como máximo para frenar los contagios de covid-19, mientras en localidades como Santiago de Compostela se restringen sólo a convivientes. Cerrarán cines, teatros, auditorios, establecimientos de espectáculos deportivos, salas de bingo, salas de juego, estadios deportivos, pabellones, recintos deportivos, gimnasios, piscinas, salones recreativos, parques multiocio, museos, bibliotecas, salas de conferencia, restaurantes, cafeterías, bares y centros de ocio infantil, entre otros. Los pacientes con covid-19 ingresados en hospitales en Galicia prosiguen en aumento y se sitúan en 364, un total de 22 más que este miércoles, de ellos 47 en UCI -uno menos que hace 24 horas- y 317 en otras unidades de hospitalización -23 más-.

10.40. 4.0107 casos en Cataluña y 3 fallecidos. La comunidad autónoma catalana ha registrado hasta este jueves 214.425 casos confirmados acumulados de coronavirus -187.142 con una prueba PCR-, 4.107 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.704, tres más que los registrados el miércoles: 8.355 en hospital o centro sociosanitario, 4.207 en residencia, 854 en domicilio y 288 que no son clasificables por falta de información.

10.52. Madrid pedirá las zonas básicas de salud. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid acude al Consejo Interterritorial de Salud "con la mejor de las intenciones" y con la intención de "proponer lo que se ha demostrado que funciona, el sistema de zonas básicas de salud". Serrano, a su llegada al parlamento madrileño en Vallecas, ha pedido "esperar a ver qué pasará" en el Consejo, pues, ha indicado, "en la última reunión, el ministro de Sanidad se inventó una mayoría". Parael portavoz "no se sostiene que a día de hoy" Madrid esté "en una situación de restricciones superior a otras comunidades".

@EnriqueLopezJIV en el #AulaDeFormación "El #EstadoDeAlarma impuesto a Madrid es una agresión por la vía de la imposición y una discriminación en toda regla que los madrileños no olvidarán nunca". https://t.co/R1bSNVvdgr pic.twitter.com/SFIozGArGk — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 21, 2020

11.08. Sanidad propone cerrar bares a las 22h y no salir de casa en zonas de mayor incidencia. El Ministerio de Sanidad va a proponer este jueves a los consejeros de Sanidad, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que en las zonas de mayor incidencia de contagios de coronavirus, se cierren los establecimientos con servicio no esencial, como por ejemplo los bares, a las 22.00 horas y se recomiende a la población no salir de sus domicilios. Así se desprende del nuevo borrador del plan de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19, y que previsiblemente va a ser aprobado esta mañana en la Comisión de Salud Pública y, posteriormente, en el CISNS. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades ha establecido un umbral de incidencia acumulada en 14 días de 25 casos por 100.000 habitantes para considerar que el riesgo comienza a incrementarse, y un límite superior de 150 para considerar que el riesgo es muy elevado. Sin embargo, para España se ha establecido un umbral adicional, incidencia superior a 250 por 100.000, para señalar situaciones de riesgo extremo en las que se precisen acciones adicionales si las implementadas cuando hay incidencias de más de 150 no lograran controlar la transmisión.

11.44. Aumenta el número de personas sin hogar por la pandemia. Cáritas y la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados (FACIAM) han advertido de que la situación de sinhogarismo posiblemente ha aumentado en España por la pandemia del covid-19 pues han observado que "no solo siguen los que ya estaban" ya que la crisis ha dejado a muchos ciudadanos en la calle. La presidenta de la Red FACIAM ha indicado que "cada vez son más" las personas sin hogar, aunque no disponen de datos recientes. Actualmente, habría unas 33.000 personas sin hogar en España -según el último dato oficial- pero Cáritas, desde su experiencia en la atención a estas personas calcula que son casi 40.000. "Hay muchas situaciones nuevas que probablemente ha hecho que ese numero aumente", ha subrayado el técnico de Cáritas Española Enrique Domínguez.

Acompáñanos en el Día de las #PersonasSinHogar

estaremos en las redes, diciendo que #NoTenerCasaMata #NadieSinHogar



⏰10:30h Rueda de prensa https://t.co/YCmr1Hswzj

⏰Durante todo el día en las pantallas gigantes de Callao pic.twitter.com/sPV0nsud2z — Red FACIAM (@RedFACIAM) October 22, 2020