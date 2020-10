Directo | Cataluña, Euskadi y Galicia registran récord de casos diarios

El Gobierno ha recibido ya la petición de diez Ejecutivos autonómicos para declarar el estado de alarma y endurecer las restricciones de movilidad, con el objetivo de hacer frente al incremento de contagios de covid-19 y se mantiene a la espera de terminar de recabar solicitudes para determinar su próximo paso. De este modo, el Ejecutivo se prepara para declarar este domingo el estado de alarma, en un Consejo de Ministros extraordinario.

Sigue en infoLibre toda la actualidad sobre la pandemia:

13.50. Ayuso: "En caso de decretar el estado de alarma, rogamos que el Gobierno incluya nuestras zonas básicas y los horarios". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno que en caso de decretar el estado de alarma "incluya las zonas básicas y los horarios de Madrid". "En caso de decretar el estado de alarma, rogamos que el Gobierno incluya nuestras zonas básicas y los horarios de Madrid, que los tenemos bien estudiados", ha afirmado la presidenta a través de su cuenta de Twitter. Además, ha precisado que se trata de una estrategia sanitaria que les está "dando resultados" y que "ayuda a la economía" frente al covid-19.

13.30. Euskadi marca un nuevo máximo con 1.212 casos positivos y la tasa de positividad crece al 8,7%. Euskadi ha detectado este pasado viernes 1.212 nuevos casos positivos en covid-19, lo que supone cinco contagios más que en la jornada anterior y marca un nuevo máximo desde el inicio de la pandemia. También se ha incrementado la tasa de positividad hasta el 8,7% sobre el total de 13.895 pruebas PCR y de antígenos realizadas. Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, este pasado viernes se han efectuado 13.895 pruebas PCR y de antígenos, por debajo de las 14.440 pruebas realizadas el día antes y el porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha ascendido del 8,5% al 8,72%.

13.25. Baleares suma 182 PCR positivas y un fallecido en residencias en las últimas 24 horas. La Conselleria de Salud de Baleares ha informado este sábado que se han registrado un total de 182 PCR positivas en las últimas 24 horas en Baleares, 28 menos que este viernes, y la tasa de positividad se sitúa en el 5,22%. Por otra parte, Salud ha contabilizado un fallecimiento en las residencias de mayores de las Islas, por lo que la cifra de muertes en los centros residenciales desde el inicio de la pandemia asciende hasta las 176.

13.20. El presidente de Polonia da positivo por coronavirus. El presidente polaco, Andrzej Duda, ha dado positivo por coronavirus, según ha anunciado el portavoz presidencial Blazej Spychalski este sábado en su cuenta de Twitter. El presidente, de 48 años, se encuentra bien, según el portavoz. "Estamos en contacto constante con los servicios médicos", ha concluido Spychalski, sin dar más detalles.

13.15. La llegada de vuelos a Canarias desde Alemania aumenta este fin de semana un 50% y los del Reino Unido un 12%. La programación de operaciones de llegada a los aeropuertos de las islas Canarias para este fin de semana de vuelos procedentes de Alemania ha aumentado un 50% y los del Reino Unido un 12% si se compara con una semana antes. En este sentido, el país germano ha levantado este sábado las restricciones para los viajeros que regresen desde el archipiélago y el británico lo hará este domingo.

13.05. Castilla-La Mancha solicita oficialmente el estado de alarma con el apoyo de PP y Cs. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido este sábado manera extraordinaria, ha acordado solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma en España y el ámbito de la Comunidad Autónoma. Un acuerdo que ha sido respaldado "plenamente" por PSOE, PP y Cs en la región momentos antes de celebrarse esta cita. Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, que ha detallado que el máximo responsable autonómico, Emiliano García-Page, ha enviado una carta al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, este mismo sábado en la que le solicita ese estado de alarma "para la mayor seguridad jurídica" y "con la finalidad de actuar con la mayor celeridad y eficacia, y preservar la salud de toda la ciudadanía, limitando la transmisión comunitaria del coronavirus".

12.45. La Generalitat de Cataluña decretaría "de forma inmediata" el toque de queda si hay estado de alarma. La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha dicho este sábado que un nuevo confinamiento domiciliario implicaría "con mucha probabilidad" el cierre de las escuelas. En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha matizado que ese cierre "no es una decisión que esté tomada" y que deben ser las autoridades sanitarias las que recomienden al Govern si debe hacerse.

12.30. Madrid amplía a otras 14 zonas básicas de salud la realización de test de antígenos la próxima semana. La Comunidad de Madrid ha ampliado a otras 14 zonas básicas de salud (ZBS) la realización de test de antígenos, que llevará a cabo durante la próxima semana en su intención de actuar en las áreas sanitarias con mayor transmisión del covid-19. Comienzan este lunes en Moraleja de Enmedio, Villa del Prado, Sierra de Guadarrama (Collado Villalba) y Valleaguado (Coslada)

12.00. Suben en 127 los casos activos en La Rioja mientras bajan la presión hospitalaria y los brotes. La Rioja ha aumentado sus casos activos en 127 casos en las últimas 24 horas, al pasar de los 1.527 casos de ayer a los 1.654 de este sábado, según información del Gobierno de La Rioja. Por su parte, la presión asistencial ha bajado en tres personas por lo que, a día de hoy, hay 134 personas ingresadas por covid-19 en esta comunidad.

11.50. Cantabria suma 181 casos, roza los 1.500 activos y suben a 67 los hospitalizados. Los casos de coronavirus detectados volvieron a subir ayer viernes en Cantabria, a 181, tras la bajada experimentada el jueves respecto al miércoles, el peor día en lo que va de pandemia, con 213 nuevos. Con estos positivos, el total de activos se aproxima a los 1.500; en concreto, 1.486, de los que 67 están hospitalizados, nueve más que la víspera, aunque los ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) se mantienen en 11.

11.30. Sánchez convoca un Consejo de Ministros este domingo para declarar el estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este domingo un Consejo de Ministros extraordinario para previsiblemente declarar el estado de alarma, después de que se lo hayan pedido diez Ejecutivos autonómicos -seis de ellos, del PSOE-, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de COVID-19, según informan a Europa Press fuentes gubernamentales.

11.20. Cantabria formaliza la petición de estado de alarma. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha formalizado este sábado la petición de la Comunidad Autónoma para que el Gobierno de la nación declare el estado de alarma, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las medidas que sean precisas a partir de ahora para frenar la proliferación de contagios y la extensión de la pandemia de covid-19. En un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Revilla requiere esta declaración ante la "posibilidad" de tener que recurrir a restricciones añadidas a las ya aprobadas y que afecten al "núcleo duro" de los derechos fundamentales, las cuales solo tienen cabida "al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio", según apunta el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

11.00. La Comunitat Valenciana pedirá el estado de alarma. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha avanzado que pedirá al Gobierno decretar el estado de alarma en la Comunitat Valenciana y que así "despliegue toda la potencialidad" en la lucha frente a la pandemia del coronavirus. También ha afirmado que este sábado se harán efectivas las restricciones de movilidad nocturna. Así lo ha avanzado durante la noche del viernes en una entrevista en la Cadena Ser. Puig preside este sábado por la mañana una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada, a la que también asisten la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló. En el encuentro, según ha explicado, se aborda la resolución que anunció para restringir la movilidad nocturna de 00.00 a 6.00 horas hasta el 9 de diciembre y este sábado se van "a poner en marcha limitaciones", según avanzó en la entrevista de este viernes. Además, incluirá una reducción del número de personas permitido en los encuentros sociales.

Somos la segunda comunidad con menos incidencia del virus. Pero no estamos bien. Y no hacer nada no es una opción.



Por ello, ante la falta de acuerdo estatal, estamos ultimando una resolución que restrinja la movilidad entre las 00h y las 06h.



Los esperamos haciendo camino. pic.twitter.com/2Dwpfnlxlm