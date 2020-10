El número dos de Interior del PP 'salva' a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz y responsabiliza a la Policía de 'Kitchen'

Publicada el 29/10/2020 a las 15:29 Actualizada el 29/10/2020 a las 17:19

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno del PP, ha ofrecido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón una declaración en la que se ha defendido de cualquier sospecha sobre su implicación y conocimiento de la ilegalidad de la operación Kitchen, dejando la responsabilidad en los policías implicados y sin apuntar hacia arriba: no ha mencionado ni al expresidente Mariano Rajoy ni a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y sobre el que era su jefe en el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que éste fue el que le pidió que se enterase sobre la investigación a Luis Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información.

Mucho se ha hecho de rogar Martínez para hablar en la Audiencia Nacional, donde había sido citado en dos ocasiones con anterioridad desde que fuera imputado el pasado enero en la pieza 7 del caso Villarejo. La primera vez, alegó que no comparecería por el secreto de la causa, mientras que la segunda vez, el verano pasado, se echó atrás en el último momento. Desde que se levantó el velo sobre las actuaciones, la expectación por lo que podría decir en sede judicial había ido en aumento, sobre todo cuando salieron a la luz los mensajes de texto que se cruzó con el exministro y con amigos y compañeros –y que llevó ante notario– que sugieren que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación Kitchen.

Martínez no niega ahora esos mensajes, sino que ha explicado que el que era su jefe en 2013 estaba al tanto del operativo porque le preguntó a él directamente para que se enterase, primero, si era cierto y, segundo, para que le reportase si le llegaba alguna información relevante. En todo caso, ha manifestado que en todo momento dio por hecho de que se trataba de una operación legal por las informaciones que habían aparecido sobre Bárcenas y sus posibles cuentas y testaferros en el extranjero, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

El ex número 2 de Interior, que sólo ha contestado al juez y a su defensa. ha explicado que a mediados de 2013 recibió una llamada de Fernández Díaz en la que éste le comunicó que le había llegado una información que apuntaba a que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, había sido captado como confidente policial para suministrar datos sobre el extesorero y su mujer, así como de las cuentas bancarias de que disponían, los movimientos de las mismas y los testaferros que podrían estar empleando. Por eso, le pidió que se "enterase" y le reportara después.

Siempre según la versión de Martínez, éste contactó con el que entonces era director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, para corroborar los datos que le había dado el ministro y una vez se lo confirmó, Fernández Díaz le pidió que le hiciera informes periódicos, aunque ha subrayado que él no estaba en el día a día del operativo –por ejemplo, niega haber sabido que entraron en el estudio de la mujer de Bárcenas– y que sólo dio a su jefe datos concretos sobre la fortuna de Bárcenas en las Antillas a través del comisario Enrique García Castaño.

El ministro tenía muchas fuentes de información

Según las fuentes consultadas, lo que no ha concretado es cómo había sabido el ministro la implicación del chófer. Martínez ha asegurado que no lo sabe, pero que Fernández Díaz tenía más información que él porque disponía de muchas "fuentes de información" y porque, además, cree que comisarios de la Policía Nacional se habían reunido con él sobre este mismo asunto. En todo caso, ha negado ser el responsable del operativo y ha afirmado que siempre creyó que se trataba de una operación legal sobre posibles delitos cometidos por el extesorero del PP.

Esta es la explicación que da a su enfado con el exministro cuando éste dijo hace poco más de un año en una entrevista en Vozpópuli que se estaba enterando en ese momento de la existencia de la operación Kitchen, razón por la cual se fue al notario a dar cuenta de los mensajes. Martínez insiste en que fue Fernández Díaz el que le pidió que se enterara y le reportara información sobre la misma, por lo que, según su versión, el exministro mintió en esa entrevista y también en su escrito al juzgado pidiendo su desimputación.

Pero eso sí, el ex secretario de Estado no ha señalado en ningún momento que su jefe fuese el ideólogo o el responsable del operativo. Fernández Díaz tendrá oportunidad de dar su versión este viernes, cuando está citado a declarar.

El instructor ha preguntado a Martínez varias veces por qué no puso todo este plan en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, responsable entonces de la investigación de Gürtel y los papeles de Bárcenas, a lo que ha contestado que creía que los policías encargados de la operación estarían informando de los datos relevantes que encontraran.

En un momento dado, también ha dicho que le pareció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también estaba implicado en el operativo porque se habían detectado coches con matrícula reservada, pero ha manifestado que no le extrañó por la importancia del objetivo de la operación.

Como responsable del Ministerio del Interior de los fondos reservados, con los que se sufragó este operativo, Martínez se ha limitado a admitir que el funcionamiento de este dinero es mejorable cuando se le ha recordado que ningún registro queda en el departamento de una operación sobre seguimientos a Bárcenas. No se apuntaron los pormenores, el día a día y una justificación de cada gasto, pero ha subrayado que la gestión queda en manos de los mandos policiales que supervisan operativos que usan este tipo de recursos.

Ninguna pregunta ha dirigido el magistrado sobre un posible conocimiento o implicación de otros dirigentes del PP de 2013, más en concreto sobre Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, han indicado fuentes jurídicas. Sobre esta última, los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, solicitaron su imputación, pero García Castellón la rechazó de momento y prefirió escuchar primero a los exresponsables de Interior.