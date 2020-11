Vox oculta que el propio Abascal defendió en 2015 acabar con la educación especial

Publicada el 24/11/2020 a las 06:00 Actualizada el 24/11/2020 a las 14:15

Una nota de prensa oficial difundida por Vox el 9 de diciembre de 2015 ha venido a dar una vuelta de tuerca a la polémica abierta sobre sus posiciones en torno a la educación especial, cuya liquidación proponía su programa electoral de 2016 en lo que el partido define ahora como "un error tipográfico". Porque el comunicado hace constar que aquel día, y durante una visita a la Fundación ONCE, fue Santiago Abascal quien se mostró partidario de un sistema que "fomente una educación inclusiva" y "acabe con la educación especial".

Hace 10 días, el portavoz parlamentario de la formación ultraderechista, Iván Espinosa de los Monteros, atribuyó al Gobierno una decisión inexistente: utilizar la llamada ley Celaá para eliminar los centros de educación especial en lo que, según su argumento, constituye una medida destinada a fomentar el aborto y evitar que nazcan niños con síndrome de Down."No se nos oculta –dijo Espinosa– que parte de lo que se está intentando lograr con este objetivo es que no haya ningún incentivo para que esos niños con necesidades especiales, que vienen ya identificados como tales desde el vientre materno, puedan nacer. Si no hay escuelas de educación especial, se hace más difícil la decisión de la madre con un niño con síndrome de Down de seguir adelante con su embarazo. Sin duda, sólo ésa puede ser la razón que explique tal ataque a la educación especial".

Cinco años antes, Abascal se pronunció en términos opuestos. En una reunión con directivos de Fundación Once, a la que acudió junto con la ahora portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los dos políticos sostuvieron lo que la nota oficial narró así: "Ambos líderes han aprovechado la visita para charlar y escuchar a los empleados de la Fundación así como para explicar las medidas de promoción y fomento de la autonomía de personas con discapacidad física y orgánica que lleva Vox en su programa. «Creemos que es necesario llevar a cabo un plan de integración para discapacitados que garantice la igualdad de oportunidades, de capacidad jurídica, de acceso a la Justicia y que fomente una educación inclusiva», ha señalado Abascal. Asimismo, el líder de Vox se ha mostrado preocupado por implantar una educación verdaderamente inclusiva que disponga de apoyos y acabe con la educación especial." El enlace a ese comunicado seguía esta mañana disponible pero a las 13.25 de este martes ya no existía. No obstante, puedes verlo reproducido bajo estas líneas.

Este lunes, después de que un tuit del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, desvelara el viraje que se había producido en Vox en relación a los centros de educación especial, el partido de Abascal se lanzó a degüello para desmentir que haya contradicciones. Fue el portavoz del partido, el eurodiputado Jorge Buxadé, quien en rueda de prensa negó tajante que haya habido algún cambio. Que la frase "acabar con la educación especial" figurase en el programa electoral de 2016 había sido, en todo caso, "un error tipográfico", algo irrelevante.

Buxadé subrayó que "no es discutible" la defensa de Vox al respecto. Y para reforzar sus palabras lanzó una pregunta: "¿Hay alguna declaración de algún portavoz, en algún mitin de campaña, en alguna entrevista? Nunca". No mencionó la locución "comunicado oficial", pero este sí existe, aunque ya no está disponible en la web de Vox.

Esta mañana, fue el responsable de redes sociales de Podemos, Juliánn Macías, quien en su cuenta de Twitter informó de la existencia del comunicado emitido por Vox el 9 de diciembre de 2015. Una primera comprobación efectuada por este periódico permitió verificar que la nota de prensa había sido emitida y se encontraba alojada en la web del partido. Media hora más tarde, había desaparecido.

Este periódico comunicó a los portavoces oficiales de Vox que tras definir Jorge Buxadé como un "error tipográfico" la referencia en el programa de 2016 a acabar con la educación especial, este periódico había localizado el comunicado oficial del 9 de diciembre de 2015. infoLibre les formuló la siguiente pregunta: ¿fue fruto de un error, tipográfico o de cualquier naturaleza, aquel comunicado? Y les envió copia de la imagen reproducida sobre estas líneas. No ha habido respuesta.