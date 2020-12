Publicada el 02/12/2020 a las 17:54 Actualizada el 02/12/2020 a las 18:33

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha abierto la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente en Andalucía en los próximos comicios regionales y ha incidido en que "somos un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción", según informa Europa Press.

No obstante, ha apuntado que "se valorará en su momento y se decidirá lo que se tenga que decidir". Así lo ha señalado Marín, que ha intervenido junto con el presidente ejecutivo de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados y exlíder de Cs, Albert Rivera, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía con el patrocinio de Fundación Unicaja, Atlantic Copper y Laboratorios Vir, al que también han acudido el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; de Empleo, formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco y de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

"El PP es un partido que tiene un modelo y una ideología, defiende unos principios que muchos son coincidentes y otros no con Ciudadanos", ha explicado, añadiendo que son partidos distintos que son capaces de ponerse de acuerdo.

Al respecto, ha agregado que lo que ocurre en Andalucía no sucede en otras comunidades y "algunos lo ponen en cuestión" pero, ha dicho, es fruto del compromiso personal de los que forman parte del Ejecutivo regional.

"Hemos sido capaces de hacer un solo gobierno en Andalucía y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos políticos, que hemos compartido cuatro años y que nos presentaremos a las elecciones, cada uno como considere, sin descartar ninguna opción".

A juicio Marín, "eso debe ser también algo que pongamos encima de la mesa y que lo hagamos con naturalidad". "Si los andaluces quieren en Andalucía un gobierno que siga cuatro años más y que en ese gobierno estén el PP y Ciudadanos se valorará en su momento y se decidirá lo que haya que decidir, pero hay mucho de compromiso personal", ha apuntado.

Así, ha valorado la gestión hecha en este periodo del Ejecutivo andaluz de PP y Cs y ha asegurado que, en este caso, "lo que hay es un solo gobierno" y "en permanente diálogo, y eso es importante".

Es más, ha dicho que con Elías Bendodo habla "todas las semanas, aunque tengamos diferencias, discutimos, las resolvemos a nivel interno, y no se entera absolutamente nadie; pero tomamos decisiones y las llevamos a cabo". Asimismo, ha dicho que para formar gobierno, Vox no fue un inconveniente "nunca, al contrario", pero tenían "claro que era un gobierno de coalición de PP y Cs".

"Hoy la corrupción no es un problema para los andaluces"

Por otro lado, ha asegurado que "hoy ya la corrupción no es un problema para los andaluces, se ha acabado dos años después", ha dicho el líder de Cs en Andalucía, asegurando que es así porque "creíamos que las cosas se podían hacer de otra forma, que veníamos a servir a los ciudadanos y no a servirnos de ellos".

A juicio de Marín, "la corrupción ha pasado a un segundo plano, no hay casos de corrupción política. Al menos en el Parlamento de Andalucía y en el Gobierno andaluz". "Eso antes creaba desconfianza", ha apostillado, asegurando que uno de los "lastres" que ha tenido la tierra durante décadas ha sido "esa falta de confianza en las instituciones, en la clase política".

"Era muy difícil plantear reformas, plantear un nuevo gobierno en Andalucía porque todo estaba viciado, esa era la realidad y cuando llegaban las elecciones, al final, todo seguía igual", incidiendo que hace dos años hubo un momento de inflexión.

Ha insistido, además, en que el éxito del gobierno autonómico, "además de poner en marcha los compromisos", es el diálogo permanente, valorando que "no solo hemos sido capaces de limpiar las instituciones", sino que se ha realizado un trabajo "bastante serio".

"Nos ha tocado vivir una situación extraordinaria como la que estamos viviendo –en referencia a la pandemia del covid-19– y creo que la sensación que tiene la inmensa mayoría de los andaluces es que este es un Gobierno sólido, estable, que genera confianza, que toma decisiones mirando por el interés general de los ciudadanos y que es capaz de llevar a cabo las reformas con las que nos comprometimos".

Así, Marín ha asegurado que "hemos sido capaces de decirle al resto de España, de Europa, especialmente, a todos los inversores que esta es una tierra en la que iban a cambiar muchas cosas", ha defendido, aludiendo a la seguridad jurídica o a la simplificación administrativa, lo que redunda en el desarrollo de proyectos empresariales y creación de empleo.

También ha dicho que se ha demostrado en este periodo "que no éramos los que veníamos a destrozar el Estado de bienestar en Andalucía", recordando que el presupuesto andaluz de 2021 "es el más social de la historia y me atrevería a decir de todas las comunidades".

Por ello, ha defendido que este gobierno "ha venido para quedarse muchos años" y se ha reivindicado como "el modelo diferente; nos hemos convertido en esa alternativa en dos años a un Gobierno de España, que va en la dirección contraria a la que nosotros creemos que hay que poner en marcha para que los ciudadanos vivan de una forma mejor".

Así, ha defendido que ahora Andalucía "es una tierra de oportunidades, donde la corrupción paso a la historia" y "se está aliviando la carga a los que siempre lo han soportado bajando los impuestos".

"Estamos siendo capaces de generar esa confianza, esa estabilidad y eficacia en la gestión que realmente se necesitaba para ser motor económico para que Andalucía ayude a este país a salir adelante", ha sostenido.

En relación con la eficacia ha destacado que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, "fue capaz de tramitar 100.000 ERTE en un mes" pero "ahora está tramitando 90.000 ayudas para los autónomos andaluces en menos de un mes" frente a las anteriores que "tardaban una media de 14 meses".

Encuestas

Por otro lado, se ha referido a las últimas encuestas, en la que Cs se quedaría con el 10,6 por ciento de los sufragios, por detrás de Vox, y ha dicho que las respeta y valora, restando importancia a los datos para la formación naranja y recordando que "estamos en la misma situación que estábamos en diciembre de 2018".

Por eso, ha incidido en que los sondeos muestran que "se consolida un gobierno. Hay un cambio de gobierno consolidado en Andalucía que sigue creciendo". Además, ha continuado, ese Ejecutivo "ha generado suficiente confianza al conjunto de los ciudadanos como para que quieran que sigamos gobernando Andalucía".

No obstante, ha señalado que ahora mismo son estados de opinión que pueden variar, eso sí ve "una consolidación de un nuevo modelo en Andalucía 37 años después". "Lo único que me preocupa en este momento no son los sondeos, son los datos que siguen apareciendo y cada vez que hay un parado más eso sí que es un problema", ha concluido.