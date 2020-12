Publicada el 03/12/2020 a las 10:10 Actualizada el 03/12/2020 a las 10:53

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desdeñado la importancia real de los comentarios del chat de los exmilitares de la XIX del Ejército del Aire desvelado por infoLibre: "Lo que digan estos señores ya jubilados no supone ninguna amenaza".

Así se ha dirigido al grupo de militares retirados en una entrevista en RTVE este jueves, donde ha recalcado que lo verdaderamente "escandaloso" es que se hayan dirigido al jefe del Estado porque ponen a la monarquía en una posición "absurdamente incómoda". "Si unos señores franquistas piensan que rodeando de franquismo al jefe del estado le están haciendo un favor, creo que no entienden que eso contribuya a que más españoles se sientan republicanos", ha rematado el vicepresidente.

"Si esto lo hubieran hecho mientras estaban en el cargo, evidentemente hubiera tenido consecuencias disciplinarias, pero ahí no lo hubieran hecho", ha continuado, aseverando que les faltaron "agallas" para dar a conocer su opinión entonces: "Esperan a dejar el cargo para decir cosas con una copa de más". Sobre la posición del rey, Iglesias se ha mostrado seguro: "No me cabe ni la más mínima duda de que ni va a leer la carta".