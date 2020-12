Aragonès insiste en que la "vía judicial es una vía muerta" tras la revocación del tercer grado

Publicada el 05/12/2020 a las 17:22 Actualizada el 05/12/2020 a las 17:53

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que la "vía judicial es una vía muerta" para la resolución de conflictos políticos tras la reciente revocación del tercer grado por parte del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O.

Así lo ha afirmado este sábado en una visita a la Fundación Ampans, en Santpedor (Barcelona), en la que ha reclamado sustituir la vía judicial por la política, además de una ley de amnistía para los presos del 1-O, según recoge Europa Press.

Según él, no es casualidad que el Tribunal Supremo (TS) haya tomado la decisión de revocar a los presos del 1-O "en el mismo momento en que el independentismo hace más política que nunca", en referencia al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

En ese sentido, ha acusado al órgano judicial de utilizar argumentos políticos y de hacer alusión a la ideología de los condenados, en sus palabras. "Cada vez que ejercemos la fuerza que nos ha dado la ciudadanía en las urnas, la derecha judicial hace un paso en la represión", ha concluido Aragonès.

Asens, "optimista" sobre el indulto

Por su parte, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este sábado que se muestra "optimista" sobre el indulto para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O tras abordar la cuestión con miembros del Gobierno central. En una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press, ha dicho que hace esta valoración después de haber hablado al respecto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Sin embargo, ha criticado a Calvo por decir que el trámite para aprobar esta medida pueda demorarse hasta cuatro o cinco meses: "No sé de dónde se saca este dato. No es así". Y ha acusado a Campo de retractarse del compromiso de reformar el delito de sedición del Código Penal este 2020: "No es serio, no se puede jugar con un tema tan sensible que afecta a tanta gente de esta manera tan frívola".

Por ello, ha justificado que Unidas Podemos eleve el tono en relación al indulto y muestre sus discrepancias con el PSOE para mostrar su oposición al "retraso injustificable". "Sigo pensando que no es fácil, pero que tampoco es imposible que este escenario de normalidad democrática de elecciones con los presos en libertad se haga efectivo", ha indicado.