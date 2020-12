Directo | La pandemia de coronavirus supera los 72 millones de contagios tras sumar más de 547.000 casos nuevos

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este lunes.

10.32. OMS y UNICEF avisan de que 1.800 millones de profesionales sanitarios están en riesgo de contraer el covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han publicado un informe en el que avisan de que 1.800 millones de profesionales sanitarios están trabajando en servicios sanitarios que no cuentan con suministro de agua, lo que aumenta el riesgo de infectarse por el coronavirus. "Trabajar en un centro sanitario sin agua, saneamiento e higiene es similar a enviar a las enfermeras y médicos a trabajar sin equipos de protección individual, ya que el suministro de agua e higiene en estas instalaciones sanitarias es fundamental para detener al covid-19", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

10.31. Cataluña registra 902 casos y 19 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 359.438 casos confirmados acumulados de coronavirus —327.057 con una prueba PCR o test de antígenos—, 902 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.393, que son 19 más que los registrados el domingo: 10.148 en hospital o centro sociosanitario, 4.350 en residencia, 965 en domicilio y 930 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.519 —344 en las UCI—, lo que supone un aumento de 77 respecto al último recuento.

9.49. Madrid critica que el Gobierno está "más centrado en pagar a sus socios" que en "buscar vacunas". "Esperamos que el Gobierno haga más esfuerzo en buscar más vacunas y menos en manifestar tanta indolencia y a la vez tanto aplauso en políticas que proponen partidos independentistas", ha dicho el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López en una entrevista en'Onda Madrid'. Así, ha insistido en que si se tuviera un Gobierno "más centrado en los intereses generales que en pagar a sus socios con unas peticiones estrambóticas, cree que habría muchas más vacunas". Las vacunas "son prioritarias y tenemos un Gobierno más dedicado a otras cosas. Evidentemente no ha comprado las vacunas necesarias y esperamos que lo haga en un breve plazo", ha reseñado.

9.41. La pandemia de coronavirus supera los 72 millones de contagios tras sumar más de 547.000 casos nuevos. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 547.000 casos nuevos y 7.385 muertos, con lo que el total supera los 72,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 69.619.992 personas contagiadas y 1.612.611 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 47,2 millones, con India a la cabeza con más de 9,38 millones de personas curadas.

9.24. La Policía Municipal y la Policía Foral interponen 42 denuncias en Pamplona por incumplir la normativa del covid-19. La Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral han interpuesto 42 denuncias durante el fin de semana en la capital navarra por incumplimiento normativa del covid-19. En Pamplona, cuatro establecimientos han sido denunciados por distintos incumplimientos en las terrazas. En el servicio ordinario, agentes de la Policía Municipal han realizado otras 26 denuncias más.

9.17. Bengoa cree que en próximos días se endurecerán medidas en Euskadi y avisa del riesgo de una Navidad desordenada. El experto internacional de Salud, ex asesor de Barack Obama y también ex consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, cree que en próximos días habrá que endurecer las medidas adoptadas contra la covid-19 en Euskadi y ha avisado de las repercusiones de unas Navidades "desordenadas". Además, ha apostado por el cierre del interior de los bares y por prohibir fumar en terrazas, y ha advertido de que en enero habrá tercera ola. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bengoa ha señalado que no hay que estar "tan obsesionado con salvar las Navidades e intentar proyectar las grandes fiestas familiares hacia el año que viene, cuando poco a poco se vaya vacunando a mucha gente de la población y se recobre, poco a poco, la normalidad".

9.15. El Supremo de Brasil da 48 horas al Gobierno para fijar los plazos de vacunación contra el covid-19. El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, ha dado este domingo un plazo de 48 horas al Ministerio de Salud para fijar el calendario de vacunación contra el covid-19, después de que el país haya superado este fin de semana la cifra de 181.000 fallecidos. El plan de vacunación, que ya le fue entregado al Supremo el pasado viernes, prevé la disponibilidad de 108,3 millones de dosis para más de 51 millones de personas pertenecientes a los llamados grupos de riesgo, que serán suministradas en cuatro fases distintas. No obstante, el texto no contempla todavía las fechas de inicio y finalización de esta primera parte del proceso, en el que participarían médicos, profesionales sanitarios y ancianos, aunque el objetivo del Gobierno es que se pueda iniciar el proceso a lo largo del primer semestre de 2021.

9.00. Trump pide que él y el resto de la Casa Blanca no tengan prioridad para la vacuna contra el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber este domingo que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y que ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que no tengan acceso a ella hasta "un poco más tarde". "Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. No está previsto que reciba la vacuna, pero espero hacerlo en el momento apropiado", ha escrito en su cuenta de Twitter.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!