Directo | Hasta 34 provincias continúan hoy en aviso por temperaturas mínimas, tres de ellas con aviso rojo

13/01/2021

Sanidad notificó este martes más de 61.000 casos nuevos de covid-19, en una tendencia creciente que Fernando Simón espera que se estabilice "a principios de la semana que viene". Por el momento, sigue en ascenso también la incidencia a 14 días, que se sitúa en los 435 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, las comunidades trabajan por regresar a la normalidad tras los incidentes causados por el temporal Filomena. A primera hora de la mañana, había al menos 451 carreteras afectadas por la nieve, según los datos de la DGT.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este miércoles.

11.01. La circulación de trenes continúa afectada este miércoles en gran parte del país por el temporal. El temporal de nieve y frío que azota la Península Ibérica desde el pasado viernes continúa ocasionando disrupciones en gran parte de la red ferroviaria, con servicios suspendidos, estaciones cerradas, trayectos alternativos o la necesidad de completar alguna ruta en autobús. Esto último es lo que ha implementado Renfe en su corredor Madrid-Galicia, donde los viajeros que se desplacen de la capital serán transbordados en autobús en Zamora para completar su viaje. A la inversa, los clientes procedentes de Galicia harán su trayecto en autobús hasta Zamora.

10.53. Un total de 453 carreteras españolas permanecen afectadas por el temporal, 26 de la red principal. Un total de 453 carreteras permanecen afectadas por el temporal, 26 de ellas son de la red principal, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultados por Europa Press en torno a las 10.30 horas de este miércoles. Al igual que durante la jornada del martes, en Toledo, continúa cortada la carretera CM-43 a la altura de Illescas; es obligatorio el uso de cadenas en la CM-41 en Cedillo del Condado; y continúa prohibido el paso de camiones y articulados en la CM-41 a su paso por Valmojado.

10.52. Cataluña advierte de que "vienen semanas muy complicadas" a nivel sanitario. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido este miércoles de que las proyecciones que tiene el Govern sobre la crisis sanitaria del coronavirus indican que "vienen semanas muy complicadas", especialmente a nivel asistencial. En su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlament sobre la gestión de la pandemia, en la que no ha hecho referencia al debate sobre si mantener o posponer las elecciones del 14 de febrero, ha dicho que la evolución del covid-19 en Cataluña es "preocupante", por lo que considera que hay que concentrar los esfuerzos en frenar la curva de contagios.

#Portaveu @meritxellbudo: “Hem de ser responsables en les mesures de control de la pandèmia, però també hem de ser responsables en exigir a l’estat un gir en les polítiques públiques per fer front a les conseqüències econòmiques de les mesures pel control de la #COVID19" pic.twitter.com/q1DUDoMk7C — Govern. Generalitat (@govern) January 13, 2021

10.52. El Gobierno de Castilla-La Mancha precisa que son los ayuntamientos afectados quienes han de pedir ser zona catastrófica. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha precisado este miércoles que han de ser los ayuntamientos de la región que presenten daños en sus bienes patrimoniales a causa del temporal 'Filomena' los que soliciten al Gobierno central ser declarados zona catastrófica y en esta petición, ha asegurado, contarán con la ayuda de la Junta de Comunidades "cuando cumplan la normativa". "Que no le quepa duda a nadie", ha defendido Fernández, preguntada sobre si el Ejecutivo regional va a solicitar esa declaración, que compete al Ejecutivo central, en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.

10.48. La pandemia de coronavirus causa más de 17.000 muertos en el último día, la cifra más alta hasta la fecha. La pandemia de coronavirus ha causado más de 17.000 muertos en todo el mundo durante el último día, la cifra más alta hasta la fecha, así como alrededor de 700.000 contagios, en el marco de un repunte de los casos a nivel mundial durante las últimas semanas. La Universidad Johns Hopkins ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 17.186 muertos y 694.482 casos a nivel mundial, lo que sitúa los totales en 1.963.554 y 91.650.718, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

10.38. Aguado cree que la normalidad no llegará en "muchos días, incluso semanas": "Lo que ha sucedido es una catástrofe". El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha sostenido que para que la normalidad tras el temporal llegue "faltan muchos días, incluso semanas" y ha recalcado que es evidente "que lo que ha sucedido es una catástrofe". "Si el ministro Marlaska tiene dudas que se suba en su 4x4 y lo vea, como simplemente saliendo de la Castellana entrando por Rosario Pino o por Ourense parece que ha caído una bomba de nieve. Es brutal", ha señalado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

@ignacioaguado "Declarar a Madrid zona catastrófica no debería generar debates" en @elprogramadear



❌ Si el ministro Marlaska tiene dudas, que dé un paseo por nuestras calles.



Mientras, @metro_madrid cumple 124 horas sin cerrar sus puertas. ¡Gracias a sus 7.000 empleados! pic.twitter.com/3hysDp3jXQ — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) January 13, 2021

10.37. El rey resalta que "Madrid y su entorno" están entre las "zonas más golpeadas" por el temporal. El rey Felipe VI ha resaltado este miércoles que Madrid y sus alrededores figuran entre las "zonas más golpeadas" por el temporal de nieve y frío, al tiempo que ha encomiado los esfuerzos y la solidaridad mostrados por todos los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad y voluntarios para hacer frente a este "nuevo desafío". Don Felipe ha sido el encargado de inaugurar el foro económico Spain Investors Day, que se celebra en Madrid. En su intervención ha recordado las "difíciles circunstancias actuales, cuando los desplazamientos y la movilidad plantean serias complicaciones tanto por la pandemia como por la inusual e intensa tormenta de nieve y las inéditas heladas que han afectado a una gran parte del país".

10.35. Escrivá aboga por ajustar los ERTEs para convertirlos en un elemento estructural del mercado de trabajo. El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado este miércoles que el éxito de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha demostrado que hay formas de hacer que el mercado laboral español sea "más flexible y equitativo" y aboga por ajustar el mecanismo para convertirlo en un elemento estructural. Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración del 'Spain Investors Day', donde ha dicho que "la exitosa" experiencia del nuevo modelo de ERTE ha enseñado que hay formas eficientes de hacer que el mercado laboral español sea "más flexible y equitativo".

10.34. Cataluña registra 4.876 casos y 11 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este miércoles 440.090 casos confirmados acumulados de coronavirus —405.294 con una prueba PCR o test de antígenos—, 4.876 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 17.725, que son 11 más que los registrados el martes: 11.010 en hospital o centro sociosanitario, 4.411 en residencia, 1.009 en domicilio y 1.295 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.501 —493 en las UCI—, 56 más que en el último recuento.

10.33. Comité de expertos Andalucía decidirá el viernes "endurecer" las restricciones ante aumento de contagios. El comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz en la pandemia del coronavirus decidirá este viernes 15 "endurecer" las actuales restricciones ante el "preocupante" aumento de los contagios y de ingresos hospitalarios que se está produciendo en los últimos días en la comunidad. Así lo ha anunciado este miércoles, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha señalado que los datos son "preocupantes", con un aumento de forma exponencial de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, que ayer se situaba en 314 casos. Ha añadido que también se está produciendo un aumento importante en los ingresos hospitalarios, lo que en los próximos días pueden suponer ingresos en UCI y fallecimientos.

10.31. El Gobierno de Baleares y Consell de Menorca evalúan este miércoles adelantar el toque de queda a las 22.00 horas. El Gobierno de Baleares y el Consell de Menorca estudian este miércoles adelantar el toque de queda, que pasaría de las 00.00 a las 22.00 horas, aunque en principio sin modificar el nivel de alerta sanitaria en la isla, que está actualmente en el nivel 3. La consellera de Salud, Patricia Gómez, y la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, se reúnen a las 10.30 horas junto a alcaldes de la isla para analizar la situación del covid-19 y los resultados de las medidas que se han adoptado hasta ahora.

10.02. Unicef exige un esfuerzo a los gobiernos para mantener las escuelas abiertas a pesar de la pandemia. La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, ha llamado a los gobiernos de todo el mundo a "no escatimar esfuerzos" para mantener las escuelas abiertas o "priorizar la reapertura de centros escolares" a pesar de la pandemia y de los aumentos de casos que se están registrando en la mayoría de países. Fore lamenta que, a pesar de la "evidencia creciente" de que las escuelas "no favorecen el contagio" de coronavirus, muchos países "han optado por mantenerlas cerradas" y, "en algunos casos durante casi un año", una situación que, a juicio de Unicef, es "devastador" para la vida de los menores.

9.40. Andalucía suma 162 hospitalizados por covid hasta los 1.697 y 15 ingresos en UCI hasta los 284. Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por covid-19 suman este miércoles 13 de enero su undécima jornada consecutiva de subida con 1.697, 162 más que la víspera y 625 más que hace una semana, de los que 284 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 15 más que el martes y 83 más que hace siete días. Estos datos han sido facilitados por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que la evolución de las cifras de ingresos hospitalarios por covid es "muy preocupante", al igual que el avance "exponencial" de la incidencia acumulada durante los últimos días.

9.32. Almeida niega que el Gobierno central dejara "solo" al Ayuntamiento con la nevada de 'Filomena'. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que el Gobierno central "no dejó solo" al Ayuntamiento de Madrid durante la gran nevada ocasionada por el temporal de 'Filomena'. "No tengo la sensación de que nos dejó solos. Tuve comunicación con el delegado del Gobierno. No puedo decir que nos dejaran solos", ha manifestado el regidor durante una entrevista en Cope recogida por Europa Press.

️ @AlmeidaPP_: "La factura de Filomena para Madrid va a ser de varios cientos de millones de euros"



➡️ Aquí, su entrevista completa https://t.co/zbL2PmGPv0 — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 13, 2021

9.30. Rusia supera la barrera de los 63.000 muertos tras sumar más de 550 fallecidos durante el último día. Rusia ha superado este miércoles la barrera de los 63.000 muertos por coronavirus tras sumar más de 550 fallecidos durante el último día, según los datos publicados por el centro operativo ruso para la lucha contra el coronavirus. El organismo ha señalado que durante las últimas 24 horas se han detectado 22.850 casos y 566 muertos, lo que sitúa los totales en 3.471.053 y 63.370, respectivamente, desde el inicio de la pandemia, con contagios detectados durante el último día en las 85 regiones que componen el país.

8.43. Castilla-La Mancha registra 14 incidencias por hielo y nieve en la madrugada de este miércoles. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Macha ha registrado un total de 14 incidencias por hielo y nieve durante la madrugada de este miércoles, siendo la provincia de Toledo donde más incidencia sigue teniendo el temporal. Así se desprende de los datos facilitados por el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha desde las 0.00 a las 8.00 horas.

8.37. EEUU registra por primera vez más de 4.500 muertos por coronavirus en un día. Estados Unidos ha registrado por primera vez más de 4.500 muertos por coronavirus en un día, en medio de un repunte de los contagios y los fallecidos que ha provocado récords negativos en el país durante las últimas semanas, según ha informado la Universidad Johns Hopkins. El organismo ha señalado que el país ha sumado 4.516 fallecidos durante las últimas 24 horas, para un total de 380.796 muertos a causa del covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, desde el inicio de la pandemia.

8.17. Alemania confirma más de mil muertos por coronavirus y cerca de 10.000 casos durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles más de mil fallecidos a causa de coronavirus durante el último día, una jornada en la que el país ha sumado además cerca de 10.000 positivos.El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 19.600 casos y 1.060 fallecidos, lo que sitúa los totales en 1.953.426 y 42.637, respectivamente.

8.15. Hasta 34 provincias continúan hoy en aviso por temperaturas mínimas, tres de ellas con aviso rojo. Un total de 34 provincias continuarán este miércoles en aviso de distintos tipos por temperaturas mínimas, tres de ellas con aviso rojo (riesgo extremo), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, este miércoles la AEMET ha activado avisos de nivel rojo en Guadalajara, Teruel y Zaragoza y naranja (riesgo importante) en Soria, Albacete, Cuenca, Toledo y Madrid; y avisos amarillos (riesgo) en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla, Huesca, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Barcelona, Lleida, Cáceres, Badajoz, Lugo, Orense, Pontevedra, Murcia, La Rioja y Valencia.

8.00. EEUU pedirá una prueba diagnóstica de covid-19 negativa para ingresar en el país por vía aérea. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) exigirán una prueba diagnóstica de covid-19 negativa a todas las personas que quieran ingresar en el país por vía aérea. Para justificar la medida, que entrará en vigor el 26 de enero, los CDC han expresado su preocupación por las nuevas variantes del virus halladas en países como Reino Unido o Sudáfrica, que se transmiten con más facilidad. Las autoridades sanitarias estadounidenses ya han detectado docenas de casos de estas variantes en todo el país.

7.30. El expresidente de Bolivia Evo Morales da positivo por coronavirus. El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) ha dado positivo por coronavirus, aunque "se encuentra estable y está recibiendo tratamiento médico", según un comunicado leído en la emisora Radio Kawsachun Coca. "De acuerdo con los análisis de laboratorio practicados en las últimas horas al hermano Evo Morales se le detectó covid-19, actualmente se encuentra estable y está recibiendo tratamiento y atención médica", revela la nota.