Directo | Las comunidades autónomas comienzan a administrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech

Publicada el 18/01/2021 a las 09:06 Actualizada el 18/01/2021 a las 10:40

España afrontó el fin de semana con el máximo número de contagios notificados por Sanidad hasta la fecha, más de 40.000 nuevos positivos. Las comunidades autónomas buscan estrategias para frenar el avance del virus al tiempo que se recupera la normalidad en gran parte de la península tras los estragos del temporal Filomena.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó este sábado que el confinamiento domiciliario no está entre los planes del Gobierno, a pesar de que varias comunidades ya lo han solicitado.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este lunes.

10.37. Mañueco rechaza que CyL se haya declarado en "rebeldía" y recuerda que el Gobierno dejó toda responsabilidad a las CCAA. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado que Castilla y León se haya declarado en rebeldía por adelantar el toque de queda a las 20 horas, medida que entró en vigor el pasado sábado, y ha recordado que el Gobierno trasladó a las comunidades autónomas toda la responsabilidad para hacer frente a la evolución epidemiológica del coronavirus. Así lo ha asegurado Fernández Mañueco en una entrevista concedida al programa 'Más de uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha defendido la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda de las 22 a las 20 horas, una decisión que el Gobierno ha recurrido con un recurso contencioso-administrativo.

10.24. Page afirma que C-LM está cumpliendo el plan de vacunación y rechaza que Gobierno "meta prisa" con estadísticas. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha insistido en que Castilla-La Mancha ha sido de las regiones "coherentes" en su calendario de vacunación contra el covid-19. "Nos marcamos un plan de vacunación y ahora lo estamos cumpliendo", ha afirmado, asegurando que a él no le valen "las prisas que metan las estadísticas y el Gobierno de España". García-Page, en una entrevista este lunes en la Cadena Cope, ha considerado que en Madrid "hay algunos que son más duchos en valorar a las comunidades autónomas que en valorar su propia gestión", insistiendo en que él no se va a meter en o que haga cada comunidad autónoma con su calendario de vacunación.

10.15. Las comunidades autónomas comienzan a administrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Las comunidades autónomas van a comenzar este lunes a administrar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech a los grupos prioritarios que recibieron la primera dosis de la vacuna, los residentes y personal en centros de mayores, personal sanitario y sociosanitario de primera línea y grandes dependientes no institucionalizados. A las 9.00 horas de este lunes, y transcurridos 21 días, se ha administrado la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 a las dos primeras personas en recibir la primera el pasado 27 de diciembre. Araceli Rosario Hidalgo, interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara desde el año 2013 y nacida en 1924, y Mónica Tapias, nacida en 1972, técnico de cuidados auxiliar de enfermería (TCAE), han recibido por tanto ya ambas dosis.

10.13. El PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de "perseguir sanitarios" y estudia recurrir que les "obliguen" ir al Zendal. El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha acusado este lunes al Gobierno regional de "perseguir sanitarios" y ha asegurado que estudian recurrir el hecho de que se "obligue" a estos profesionales a trabajar en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. La Comunidad de Madrid ha dado la orden de no volver a contratar en el mismo centro a ningún profesional sanitario de refuerzo por el covid-19 que rechace trabajar de forma temporal en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. A este respecto, en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, Cepeda ha indicado que le parece "nefasto" que la Comunidad trate de "perseguir a sanitarios en momentos tan críticos". Así, ha asegurado que están analizando recurrir esta decisión porque no cree que, desde e punto de vista jurídico y laboral, "a una persona se le pueda obligar a ir a ese hospital a cualquier precio".

José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid sobre el Zendal: "Lo único que puedo decir es que es lamentable que se haya puesto en marcha un hospital de estas características".#LaHoraDeLa1 ➡ https://t.co/0dOWkgYltR pic.twitter.com/1NIuKQMW73 — RTVE (@rtve) January 18, 2021

10.12. Desalojan de madrugada una discoteca en Madrid con más de 100 personas y detenidos sus responsables por impedirles salir. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado esta madrugada una fiesta ilegal en el madrileña distrito de Puente de Vallecas en la que se encontraban más de 100 personas, ha informado esta mañana la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en un comunicado. Los hechos se produjeron a las 3.30 horas en una discoteca de la calle Cerámica. Desde allí varias llamadas alertaron al 091 de una multitudinaria fiesta de la que no les dejaban salir. Una vez que los agentes de seguridad ciudadana se personaron en el lugar tuvieron que emplear la fuerza para acceder, ya que responsables del local impedían su entrada, teniendo que emplear la fuerza para acceder y conseguir flanquear la entrada.

9.47. Confinada una residencia de estudiantes en Pamplona por casos de covid-19. La Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral están controlando los accesos a una residencia universitaria ubicada en el Segundo Ensanche de Pamplona debido a varios casos de covid-19. La Policía recibió ayer por la noche la petición del departamento de Salud del Gobierno de Navarra para que colabora en el control de los accesos a la residencia, que quedaba confinada y nadie puede entrar ni salir de ella.

9.44. Aguado no ve represalia en no contratar a quien no quiere ir al Zendal: "Hay que entender el momento en el que estamos". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no considera que sea una "represalia" no contratar al personal sanitario que rechaza ir al Hospital Enfermera Isabel Zendal. "Creo que hay que entender el momento en el que estamos", ha señalado. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha sostenido que la decisión de contratar o no hacerlo así como la política de gestión de Recursos Humanos la adopta la Consejería de Sanidad y "es evidente que en situaciones como las actuales" se necesita "la máxima movilidad posible del personal sanitario". "Es una decisión que ha adoptado la propia gestión de la Consejería de Sanidad y que yo respaldo, evidentemente", ha apuntado.

9.40. Rusia supera el umbral de los 66.000 muertos tras confirmar más de 470 durante el último día. Las autoridades de Rusia han confirmado este lunes la muerte de más de 470 personas por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que la cifra supera el umbral de los 66.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según los datos facilitados por el centro operativo para la lucha contra el coronavirus. El organismo ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 471 muertos a causa del covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que sitúa el total en 66.037, con 3.591.066 casos, entre ellos 22.857 durante el último día.

9.40. El Gobierno insta a la Junta de Castilla y León a cumplir "la legalidad" y dice que el "Estado de derecho atañe a todos". La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha instado este lunes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a cumplir "la legalidad" después de que el Ejecutivo autonómico aprobase el pasado viernes el adelanto del toque de queda hasta las 20.00 horas. "El Estado de derecho nos atañe a todos", ha recordado la ministra en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha recordado al presidente de Castilla y León que, en materia de "restricciones de derechos", todos los gobernantes deben ser "exquisitos en el cumplimiento de la ley".

9.39. Aguado pedirá al Gobierno de Madrid un plan de rescate de 1.000 millones para familias y empresas. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pedirá en el próximo Consejo de Gobierno poner en marcha un plan de rescate para familias y empresas, que esté dotado con al menos 1.000 millones de euros. "Hablamos de ayudas a familias y empresas que lo están pasando mal y que si no hacemos nada van a terminar por caer en riesgo de exclusión o empresas cerrar", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Según ha expuesto el dirigente, tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, conocen su voluntad de "apostar por este tipo de ayudas" y porque la Comunidad de Madrid "se vuelque con las familias y con las empresas".

Ignacio Aguado (@ignacioaguado), sobre las ayudas de rescate ciudadano: “Son medidas como extender el abono joven hasta lo 30 años, aprobar una línea para las empresas para que paguen los gastos fijos, reforzar residencias de mayores”.#LaHoraIgnacioAguado pic.twitter.com/J9GrCVzwYM — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 18, 2021

9.38. Page defiende modificar el estado de alarma para que las CCAA puedan adelantar el toque de queda. El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado este lunes partidario de modificar el estado de alarma que, decretado por el Gobierno central, permite un abanico desde las 22.00 a las 7.00 horas para fijar el toque de queda. No en vano, el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha avanzado la posibilidad de adelantar a las 22.00 horas dicho toque de queda en la región como medida para controlar contagios por covid-19. Así lo ha avanzado en una entrevista en Cope, que recoge Europa Press, en la que García-Page, que este lunes reúne a su Consejo de Gobierno para adoptar medidas más restrictivas ante el incremento de contagios en la región. En la conversación con Carlos Herrara, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que su Ejecutivo estudia, tras hablar con diversos interlocutores, anticipar el toque de queda a las 22.00 horas. "Está comprobado que ésta es una de las medidas más eficaces contra el virus, pues regula los hábitos y controla la movilidad".

9.00. La ola de frío continúa este lunes pero dará paso el miércoles a las lluvias y el aumento de temperaturas. Tras las fuertes nevadas de la semana pasada provocadas por el paso de la borrasca 'Filomena' y el largo episodio de temperaturas anormalmente bajas, y que se espera que dure hasta el martes día 19, tendrá lugar un cambio de régimen atmosférico que traerá consigo lluvias y un aumento importante en las temperaturas, especialmente en el caso de las mínimas. Este cambio en el tiempo viene provocado por una borrasca atlántica que se acerca por el oeste y que aportará aire cálido y húmedo, y precipitaciones en forma de lluvia, sobre la Península y Baleares.

8.24. Alemania confirma más de 7.000 casos y 200 fallecidos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este lunes más de 7.000 casos y 200 fallecidos por coronavirus durante las últimas 24 horas, según los datos recogidos por el Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. El organismo ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 7.141 casos y 214 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.040.659 y 46.633, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

8.15. La pandemia de coronavirus supera la barrera de los 95 millones de positivos. La pandemia de coronavirus ha superado este lunes la barrera de los 95 millones de positivos, según los datos del balance de la Universidad Johns Hopkins, que cifra en 95.045.802 las personas que han contraído ya la enfermedad, de los cuales 2.029.938 han fallecido y 52.269.644 han logrado recuperarse. Estados Unidos, que se mueve en máximos históricos nacionales de casos y fallecidos, figura como el país más afectado en números totales, con 23.928.643 contagios y 397.600 muertos. Por detrás figuran India, con 10.557.985 casos y 152.419 fallecidos, aunque lidera la cifra de recuperados con 10.211.342; Brasil con 8.488.099 y 209.847 fallecidos; y Rusia, con 3.530.379 contagios y 64.601 muertos.