Madrid suspende la vacunación en al menos ocho hospitales y lo achaca al envío de menos dosis de las comprometidas

Publicada el 19/01/2021 a las 18:00 Actualizada el 19/01/2021 a las 21:12

Frenazo a la vacunación de profesionales en algunos hospitales públicos de la región. Este martes, el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid se vio obligado a cancelar parte de las citas que tenía previstas, en algunos casos desde hace una semana, para la inmunización de sanitarios en algo más de media docena de centros pertenecientes al Sermas. Lo hizo a través de un mensaje de texto enviado a los teléfonos de aquellos que estaba previsto que recibieran la primera dosis de la vacuna. Un aviso que, en algunos casos, llegó con menos de una hora de antelación. Desde la Consejería de Sanidad, a preguntas de infoLibre, no ofrecen cifras de en cuántos centros se han producido estas cancelaciones. Y, preguntados por los motivos de la suspensión de las citas, se limitan a señalar que la Comunidad de Madrid ha recibido esta semana menos dosis de las comprometidas inicialmente por parte del Ministerio de Sanidad.

Una de las afectadas explica a este diario que el Sermas se puso en contacto con ella para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer en la tarde del pasado viernes. Lo hizo a través de un sms, en el que se le citaba para este mismo miércoles poco antes de la hora de comer en el Salón de Actos del Hospital La Paz y en el que se le avisaba de que no acudiera si ya se le había suministrado la primera inyección. Debido a la lejanía del centro respecto a su domicilio, decidió ponerse en marcha con una hora de margen. Cuando ya estaba llegando a las instalaciones sanitarias, recibió un mensaje en su teléfono. De nuevo, el Servicio Madrileño de Salud. En este caso, sin embargo, para avisarla de que finalmente no haría frente al pinchazo. "Cancelada cita vacunación de hoy, si no se ha vacunado ya", rezaba el texto, en el que no se fijaba ninguna nueva fecha en el calendario más allá del "volverá a ser citado".

Estos cambios de planes se han producido a lo largo de la mañana en varios centros más de la región, aunque desde la Consejería de Sanidad, a preguntas de este diario, no aclaran el número exacto. En concreto, los sindicatos citan algo más de media docena: además de La Paz, mencionan el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el Hospital Universitario de Getafe, el Hospital de El Escorial, el Hospital Central de la Cruz Roja, el Hospital Niño Jesús, el Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla y el Hospital Puerta de Hierro. "En el de El Escorial, se quedaron sin vacunas a media mañana, mientras que en el Niño Jesús la cancelación se mantiene hasta el próximo jueves", explican desde el área de Sanidad de CCOO en la comunidad autónoma.

Desde el centro de Parla explican que el lunes se quedaron sin vacunas y que en aquella jornada sólo pudieron suministrar la dosis a 48 personas, mientras que este martes apuntan que solo han recibido 42. "Parece que el jueves se volverá a vacunar con normalidad, salvo imprevistos", apuntan fuentes del Infanta Cristina. En el Puerta de Hierro, donde se ha vacunado ya a un 56% de los trabajadores –algo más de 3.200 sobre unos 5.300–, fuentes sindicales explican que el suministro de las dosis queda interrumpido también por "falta de distribución de Pfizer": "Se prevé que comience el próximo lunes". Problemas con la falta de inyecciones que contrastan enormemente con las noticias que este fin de semana llegaron del Hospital Clínico, donde se vacunó a trabajadores jubilados a pesar de que no les correspondía, según informó la Cadena Ser.

"La mitad de bandejas que nos correspondían"

Preguntado por los motivos de la suspensión de las inyecciones previstas, la Consejería de Sanidad se limita a decir que ha recibido menos vacunas de las prometidas. "Ayer, el Ministerio de Sanidad nos entregó la mitad de las bandejas que nos correspondían", dicen desde el departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero, recalcando que así es "difícil continuar el proceso". Más allá de eso, la única información que facilita la consejería es la que aparece en un par de comunicados hechos públicos hace pocas horas. En el primero se señala que en la última semana Atención Primaria ha vacunado ya a cerca de 4.500 de sus profesionales y que "ante la progresiva recuperación de movilidad" tras Filomena se prevé suministrar la dosis en los próximos días a profesionales de otros dos centenares de centros de salud.

En el segundo, centrado en el inicio de la administración de la segunda dosis, se hace especial hincapié en el número de inyecciones de Pfizer recibidas por la Comunidad de Madrid esta semana. En total, 24.375 dosis, frente a las 48.750 semanales que el Ministerio de Sanidad se comprometió a suministrar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cada lunes, lo que representa un 50% menos de lo previsto. "A pesar de ello, la Dirección General de Salud Pública continúa con su estrategia de planificación con un ritmo de vacunación adecuado para tener siempre disponible la segunda dosis a los 21 días de haber administrado la primera, teniendo en cuenta las incidencias que se pueden dar en el contexto internacional de la producción de estos fármacos", señalaba este lunes la Consejería de Sanidad.

La disminución del número de inyecciones prometidas se debe a los ajustes en la producción que el pasado viernes anunció a primera hora de la tarde la compañía farmacéutica y que se derivan de la adaptación de la fábrica de Puurs, en Bélgica, el centro donde se fabrican las vacunas. "Como consecuencia, menos dosis estarán disponibles para los países europeos a final de enero y principios de febrero", anunció entonces la firma, que no obstante aseguró que estos cambios permitirán que la farmacéutica, que tiene un contrato sellado con la Unión Europea para el suministro de 600 millones de vacunas, pueda incrementar de manera significativa la cantidad de inyecciones que pondrá a disposición de los pacientes a finales de febrero y comienzos de marzo. Esta modificación de los planes iniciales llevó a Sanidad a anunciar que daría prioridad en el reparto a las regiones que más hubieran vacunado, entre las que no se encuentra la Comunidad de Madrid.

Las consecuencias sobre el personal sanitario del ajuste de Pfizer ya se han podido ver en las últimas horas en otras regiones. En Castilla y León, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró este martes que el Ejecutivo se ha visto obligado a reorganizar el plan de vacunación previsto. En Ávila, Palencia, Zamora y Soria no se han recibido esta semana las bandejas esperadas, lo que ha llevado a algunos delegados territoriales, como el palentino, a anunciar la suspensión de la vacunación de profesionales sanitarios. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, donde la Conselleria de Sanidad anunció hace pocas horas que se paralizaba la administración de la primera dosis entre el personal sanitario para centrarse en exclusiva a la inmunización con la segunda dosis en los geriátricos de la región.