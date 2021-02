Ellas se identifican como víctimas, ellos no se reconocen como agresores: así impacta la violencia de género entre los adolescentes

Publicada el 12/02/2021 a las 11:00

¿Te has sentido presionada para actividades de tipo sexual en las que no querías participar? Es una de las cuestiones que plantea el estudio La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, confeccionado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y presentado este viernes. Un 14,1% de las chicas responde que sí. Las presiones, dicen, no vienen sólo por parte de hombres desconocidos: el 55,7% de las respuestas apuntan al chico con el que salen, salían o querían salir. Ni agresiones violentas, ni callejones sin salida, ni extraños. La violencia sexual es señalada por las chicas como abusos cotidianos en realaciones de confianza y, cada vez más, como ataques a través de las redes sociales.

Existe, sin embargo, un desfase entre la percepción de ellas y ellos: las chicas se identifican como víctimas pero los chicos no terminan de reconocerse como agresores. El estudio, basado en entrevistas con 13.267 adolescentes, señala que "el porcentaje de chicos que reconoce haber ejercido cada situación de violencia de género es sensiblemente menor al porcentaje de chicas que responde haberlas sufrido". Tanto dentro como fuera de la pareja. En el caso de las relaciones, si el 11,1% de chicas habla de presiones por parte de su pareja para mantener relaciones sexuales, sólo el 3,1% de los chicos tiene conciencia de haber presionado a sus novias para tal fin. Y si ellas hablan en un 17,1% de violencia de control, sólo el 5,2% es consciente de haber controlado a sus parejas.

Los resultados, analiza el estudio, "reflejan una mayor dificultad para reconocer las situaciones vividas sobre violencia de género en los chicos que las han ejercido que en las chicas que las han sufrido como víctimas". Las conclusiones apuntan al sexismo y la justificación de la violencia para explicar este desfase. "El riesgo de que los chicos ejerzan violencia de género en la pareja se incrementa con su identificación con el sexismo, la justificación de la violencia como forma de resolver conflictos y la justificación de la violencia de género".