El CGPJ debatirá finalmente los nombramientos de jueces tras la petición de ocho vocales

Publicada el 23/02/2021 a las 11:08 Actualizada el 23/02/2021 a las 11:24

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha incluido en el orden del día del Pleno del próximo jueves el debate de los ocho nombramientos discrecionales que el órgano tiene en cartera y que ayer estaban excluidos ante la expectativa de un acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar la institución, que lleva más de dos años con el mandato caducado. Lesmes ha tenido que recuperar este asunto para la reunión después de que ocho vocales se lo pidieran por escrito, por lo que estaba obligado a hacerlo, según han informado a infoLibre fuentes del Consejo.

Los ocho vocales, procedentes del sector considerado conservador y también del llamado progresista, discreparon del hecho de que el presidente excluyera del Pleno ordinario del jueves el debate y votación de los nombramientos, por lo que presentaron un escrito invocando el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, según el cual si cinco o más vocales lo solicitan, el presidente debe convocar una sesión extraordinaria del Pleno del órgano.

En este caso, no pedían un Pleno extraordinario, pero sí que se incorporara en el orden del día de la sesión ordinaria que ya está convocada el próximo jueves el asunto que ya tenían previsto tratar respecto a los ocho nombramientos discrecionales. Tal y como ha explicado uno de los firmantes, la decisión de suspender la asignación de estas plazas corresponde a todo el Pleno y no sólo al presidente, por lo que debe ser en la sesión del jueves cuando se debata y valore si es oportuno aplazar los nombramientos. "Es una cuestión de respetar los procedimientos", ha resaltado, para después recordar que cuando en enero y julio de 2020 se anularon las designaciones, fue el Pleno el que tomó la decisión por mayoría, no Lesmes.

Por eso, las fuentes consultadas han remarcado que el hecho de que se hayan incluido los nombramientos en la sesión plenaria del jueves no significa que vayan a votarlos y aprobarlos, sino que será entonces cuando los veinte vocales y el presidente del Consejo tomen una decisión acerca de la idoneidad de seguir adelante con las asignaciones de plazas o dejarlas en suspenso ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, alcancen un acuerdo.

Los ocho nombramientos pendientes que pueden quedar en suspenso este jueves son dos de magistrado de Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares–, una en la Sala Cuarta (de lo Social) también del alto tribunal, otras dos en las presidencias de los tribunales superiores de justicia (TSJ) de Canarias y País Vasco –ambas llevan meses en interinidad–, dos en las presidencias de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, y una en la Sala de lo Social del TSJ vasco.

Estos ocho nombramientos discrecionales serían los últimos que podría hacer el CGPJ si no hubiese acuerdo y su interinidad se alargara en el tiempo, ya que previsiblemente el mes que viene estará aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos que limita los poderes del órgano cuando esté en funciones.