Publicada el 30/03/2021 a las 08:30 Actualizada el 30/03/2021 a las 08:31

El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, afronta este martes su segundo intento para ser investido presidente, que, si no se producen cambios de última hora, volverá a fracasar al no haber logrado todavía un acuerdo con Junts, que repetirá su abstención. Tras la primera votación fallida del viernes, en la que Aragonès obtuvo solo el apoyo de ERC y la CUP, este martes a las 10.00 horas el Parlament celebrará la segunda vuelta de la investidura y todo apunta a que el resultado de la votación será el mismo. A diferencia de la primera vuelta, en la que necesitaba mayoría absoluta para ser investido presidente, en esta segunda votación le basta con mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, pero, si no hay sorpresas de última hora, obtendrá 42 apoyos de ERC y la CUP, 32 abstenciones de Junts y 61 votos en contra del PSC-Units, Vox, los comuns, Cs y el PP, por lo que se quedará a 20 votos de ser elegido nuevo jefe del Ejecutivo.

En paralelo, y en cuanto a la situación de la pandemia en España, los contagios continúan en aumento. España registró este lunes una incidencia de 149 casos por cien mil habitantes, a un solo punto de distancia de la barrera de los 150 casos, que marca el riesgo alto por el coronavirus. Una incidencia que contrasta con los 138 casos registrados el viernes, y en la que destaca la variabilidad entre comunidades. Mientras que Baleares o Galicia registran una incidencia cercana a los 70 casos, comunidades como Navarra –265 casos– o Madrid –255 casos– superan el umbral de riesgo extremo, con importantes aumentos respecto el viernes.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avanzó el lunes que este martes se publicará el informe final sobre las conclusiones de la misión de expertos internacionales en China para averiguar el origen del SARS-CoV-2. En rueda de prensa, Tedros explicó que el informe ha sido enviado este lunes a los estados miembro de la OMS para que lo analicen de cara a la reunión que mantendrán este martes para discutir su contenido y los "próximos pasos" a tomar en la investigación de los orígenes del covid-19.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

08.21. Entra en vigor la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones de un CGPJ caducado. El Boletín Oficial del Estado de este martes recoge la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato. Su publicación llega una semana después de que el Pleno del Senado aprobase de manera definitiva la reforma que comenzó su andadura el pasado mes de diciembre y, tras una tramitación urgente en ambas cámaras, toda vez el CGPJ lleva más de dos años en funciones. Así, la ley recoge que, una vez expirado su mandato, el CGPJ se deberá limitar a ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, participar en la selección de jueces y magistrados y resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.

08.18. La OMS publicará hoy las conclusiones de la misión en China sobre el origen del coronavirus. La agencia Associated Press ha publicado este lunes un borrador del informe, que concluye que el escenario más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo a través un tercer animal. Asimismo, se establece que la teoría de que se escapó de un laboratorio es "extremadamente improbable". De la misma forma, el documento recoge que "actualmente no se puede extraer ninguna conclusión firme sobre el papel del mercado de Huanan en el origen del brote, ni sobre cómo se introdujo la infección en el mercado". Si se confirma que este borrador es el informe final, las conclusiones del equipo de expertos sobre el terreno en China son similares a las expuestas en rueda de prensa desde Wuhan tras finalizar su misión.

08.00. Hasta el 26 de mayo para evitar unas nuevas elecciones catalanas. De confirmarse la investidura fallida de Aragonès este martes, se abrirá un plazo de dos meses hasta el 26 de mayo —cuenta a partir de la primera votación—: si en este periodo ni Aragonès ni ningún otro candidato fuera investido, se disolvería automáticamente el Parlament y se convocarían elecciones.