Directo | Madrid no cerrará los centros de vacunación masiva si llegan suficientes dosis

Tras más de un mes de precampaña en la Comunidad de Madrid, en la medionoche de este sábado al domingo arranca oficialmente una campaña para las elecciones del 4M en clave nacional que estará muy marcada por la pandemia del coronavirus. Una pandemia que sigue activa en España. Este viernes, Sanidad notificó 10.598 casos y 99 muertes mientras la incidencia crece 11 puntos hasta los 213 casos.

Sigue en infoLibre la actualidad política y de la pandemia de este sábado:

13.50. Mónica García apuesta por "lo que de verdad importa" frente a la política del "calamar" y "fake" de Ayuso. La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, defiende su campaña de "lo que de verdad importa", "la política de lo cotidiano, de andar por casa", la que habla "de lo que duele, de lo que se espera, de los anhelos" frente a la política de tinta del "calamar" de la presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, la del "fango, la de los bulos, la política del fake". Desde Alcorcón, donde ha descubierto en una mesa informativa el cartel de campaña y el lema, "Por lo que de verdad importa", Mónica García ha sido recibida entre aplausos y vitoreándola como 'presidenta'. García ha dado las gracias a los voluntarios por ser todos "pequeños átomos de una Comunidad" y ha posado para todos los selfies que se le han pedido.

13.35. Madrid no cerrará los centros de vacunación masiva si llegan suficientes dosis. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no cerrará los grandes centros de vacunación si finalmente llegan las dosis anunciadas. "Si tenemos suficientes vacunas no habrá necesidad de cerrar. Esta noticia llegó ayer y, por tanto, quiero hablar con la Consejería de Sanidad para conocer sus planes", ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el anuncio de las nuevas dosis que llegarán, en un acto de precampaña el PP en Collado Villalba.

13.25. Ayuso ve a Sánchez "desesperado": "No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este sábado que ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desesperado". "No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha indicado. En un acto de precampaña del PP en Collado Villalba, la dirigente madrileña le ha pedido que acepte el resultado que salga de las urnas el 4 de mayo porque no va a ser con Cataluña "con resultado mínimo a la baja" aquí va ser al contrario porque los ciudadanos en Madrid, con respecto a lo que pase en Cataluña, son "libres".

13.20. García Egea: "Lo ocurrido en Murcia deja una enseñanza: a Sánchez y sus miles de asesores se les puede ganar". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado este sábado en Murcia que "lo ocurrido en Murcia -en referencia a la moción de censura fallida- deja una enseñanza: a Pedro Sánchez se le puede ganar, a sus miles de asesores se les puede ganar". García Egea ha hecho estas declaraciones durante una jornada de trabajo de los conservadores que ha reunido al nuevo Comité de Dirección del partido y los consejeros del Gobierno de la Región de Murcia, una jornada que ha estado presidida por el propio secretario general del PP.

13.15. Abascal dice que Iglesias debe "cortarse el moño" el 4M y retirarse de la política: "Que se vaya a Cuba o Venezuela". El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, "se debería cortar el moño el 4 de mayo y retirarse de la política". "Que se vaya a Cuba o a Venezuela", ha sentenciado el líder de Vox en un acto de la formación para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo en Boadilla del Monte. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de coalición "es peligroso" e "incita a la violencia desde el Consejo de Ministros". "Si sólo tuviéramos un Gobierno de tontas, tontos y tontes estaríamos preocupados, pero tenemos un Gobierno peligroso", ha advertido.

13.10. El brote de los esquiladores uruguayos en Extremadura tiene ramificaciones en Aragón, Andalucía y Portugal. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha apuntado que el brote de los esquiladores uruguayos cuenta con ramificaciones en otras comunidades autónomas, como Aragón y Andalucía, así como en Portugal, hasta donde se habrían desplazado las cuadrillas que compartieron viaje de entrada al país por el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. "La mejor de las novedades es que se está controlando de forma adecuada en la región", ha dicho Vergeles, quien ha agradecido la labor desempeñada por alcaldes de los municipios afectados y por los gerentes de las áreas de salud, en especial del área de Don Benito-Villanueva, que es donde se encuentra el principal foco del brote.

13.00. Garzón ve "cínico" que Ayuso hable de libertad cuando quiere gobernar con Vox y ser "cómplice del fascismo". El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, ha calificado de "cínico" que el PP apele a la "libertad" como lema en los comicios madrileños del 4 de mayo cuando es "cómplice del fascismo" al "dejar claro" que quiere gobernar con la extrema derecha. También ha acusado al PP y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de querer convertir a la gente en "idiotas" promoviendo su desinterés en la política mediante el "odio" y ha animado a la movilización en estas elecciones para crear un "cortafuegos" que impida un hipotético gobierno regional con PP y Vox. Así lo ha manifestado durante un acto electoral de Unidas Podemos en la localidad de Alcalá de Henares para arropar al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. Unos comicios que suponen una "oportunidad" que la ciudadanía progresista debe aprovechar de cara a poner fin a 25 años de gobiernos del PP, que "sistemáticamente" han perjudicado a las familias trabajadoras y humildes.

12.55. Iglesias reivindica "firmeza y no complejos": "No vamos a ganar pidiendo perdón y haciendo lo mismo que Ayuso". El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que "falta firmeza y no complejos" en esta elecciones regionales, que "no hay que pedir perdón por ser de izquierdas" y cree que la izquierda no va a ganar pidiendo ese perdón ni diciendo que va a hacer lo mismo que hasta ahora ha hecho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Así se ha referido esta mañana en un mitin en Alcalá de Henares Iglesias, sin citarle, al candidato socialista, Ángel Gabilondo, quien ha reiterado que mantendrá igual los impuestos durante dos años en caso de gobernar o reconociendo que él tampoco hubiera cerrado bares y restaurantes durante la pandemia. El líder de Podemos ha aseverado que la izquierda defiende que se cumpla la Constitución Española en materia fiscal, en financiar los servicios público. Y que ellos no tienen "ningún complejo" en decir que si ganan invertirán más en sanidad y educación pública y que acometerán una reforma fiscal muy distinta a la actual en Madrid.

12.50. Sancionadas diez personas que estaban en un piso turístico de Bilbao sin respetar la normativa sanitaria. La Ertzaintza ha sancionado en las últimas horas a diez personas que se encontraban en un piso turístico de Bilbao sin mascarilla y sin respetar el número máximo de agrupación, así como a once jóvenes que también permanecían en una lonja sin respetar la normativa sanitaria. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, en total más de medio centenar de personas han sido propuestas para sanción en las últimas 24 horas por no cumplir la normativa sanitaria para evitar la pandemia. La mayoría de infracciones han sido por incumplimiento de horario, agrupaciones de más de cuatro personas, beber alcohol en la calle y fiestas en pisos.

12.40. Bal espeta a Ayuso que de permitirse a empresas comprar vacunas libremente solo podrían las ricas y no las pobres. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha espetado este sábado a la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que de permitirse a las empresas comprar vacunas libremente, como ella ha sugerido, solo podrían hacerlo las ricas. "Está empezando con ocurrencias estrambóticas ajenas a un plan de vacunación estatal que debería ser por consenso en el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública", ha lanzado Bal en un acto de apoyo a la cultura, donde ha pedido que pare la politización de la vacuna. También ha reprochado al presidente estatal, Pedro Sánchez, que en la Sesión de Control al Gobierno le criticase al líder nacional del PP, Pablo Casado, la gestión de la pandemia en Madrid.

12.15. Gabilondo promete un 'hub' de ciencia para convertir a Madrid en la capital de referencia científica de Europa. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a que, si consigue llegar al gobierno, creará un 'hub' de ciencia y salud para canalizar los fondos europeos en esta materia, que favorezca el liderazgo nacional y europeo de la región en estas materias y convertir a Madrid "en la capital de referencia científica en Europa". Esta medida se encuentra incluida en las 350 que presentó ayer Gabilondo en su programa de gobierno, en la que hoy ha profundizado en un acto celebrado en Ferraz, acompañado de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y su 'número cuatro' de la lista, Juan Lobato. "Si soy elegido presidente crearemos el primer 'hub' europeo de ciencia y salud. Es la mayor oportunidad para Madrid, de fortalecer nuestra sanidad, nuestra economía. Será un nodo poderoso, un ecosistema productivo. El mayor centro de alto rendimiento de Europa en ciencia y salud", ha aseverado Gabilondo.

11.45. La Comunidad de Madrid autoriza el festival taurino del 2 de mayo en Las Ventas y fija en 6.000 personas el aforo máximo. Las corridas de toros regresarán a la Comunidad de Madrid tras el parón por la pandemia del covid-19 con el tradicional festival taurino del 2 de mayo y lo hará con un protocolo sanitario que fija en 6.000 personas el aforo máximo. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este sábado la modificación por parte de la Consejería de Sanidad de la Orden 668/2020, de 19 de junio, que permite ofrecer este festival, que tendrá como fin recaudar fondos destinados a paliar la situación económica de aquellos colectivos del sector taurino más afectados por el covid-19. En concreto, se ha aprobado un aforo máximo permitido del 40%, con un máximo, con un tope de 6.000 personas para todos los espectáculos taurinos, así como que el público cuente con un asiento preasignado, permanezca sentado en todo momento y se garantice el uso de mascarilla.

11.35. La pandemia deja ya más de tres millones de fallecidos en todo el mundo. La pandemia de coronavirus ha rebasado el umbral de los tres millones de fallecidos en todo el mundo, según ha confirmado la universidad Johns Hopkins en la última actualización de su balance de este sábado. El balance ha superado el umbral en torno a las 09.00 de este sábado, con 3.000.225 de decesos registrados y 139,9 millones de contagios. La pandemia tardó ocho meses y medio en alcanzar el millón de fallecidos después del primer deceso confirmado en China, y solo tres meses y medio para rebasar el segundo millón, el 15 de enero. Este nuevo umbral se ha cruzado solo tres meses después del anterior. Estados Unidos continúa como el país más afectado en cifras totales, con unos 31,5 millones de casos y más de 566.000 muertos. Por detrás están India, con aproximadamente 14,5 millones de casos y más de 175.000 muertos, y Brasil, con más de 13,8 millones de contagios y más de 368.000 decesos.

11.25. Más Madrid se presenta con el lema "Por lo que de verdad importa" en un cartel que pone el foco en la mascarilla. Más Madrid se presenta a las elecciones autonómicas del 4 de mayo con el lema "Por lo que de verdad importa" y con una sonriente candidata, Mónica García, mientras se baja la mascarilla. El cartel, con QR incluido, incluye el hashtag #MadridconMónica. García presentará el cartel y el lema en un paseo por Alcorcón esta mañana de sábado y entregará el material a la militancia para que desde este domingo puedan ser pegados por los distritos y municipios de la Comunidad. El primer elemento visible en el cartel es la mascarilla, "sin duda el objeto más presente en la vida de los madrileños en el último año porque cuando vean el cartel llevarán una puesta", han explicado desde Más Madrid.

11.00. Cataluña busca "alternativas legales" para gestionar la pandemia tras el estado de alarma. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Mertixell Budó, ha asegurado que el ejecutivo catalán está "estudiando las alternativas legales" para poder aplicar medidas después del levantamiento del estado de alarma en España, previsto para el 9 de mayo. En declaraciones a Rac1 este sábado recogidas por Europa Press, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciar el levantamiento del estado de alarma "en medio de la cuarta ola y más en clave electoral que en clave social". Ha recordado que es necesario que esté vigente el decreto de estado de alarma para que las comunidades y ciudades autónomas puedan aplicar el toque de queda nocturno para reducir los contagios, y que la Generalitat "no tiene capacidad reguladora para decretar este tipo de medidas, por lo que cuando se acabe el estado de alarma, el toque de queda quedará levantado".

10.30. El PNV cree que Sánchez anunció el fin del estado de alarma por las elecciones en Madrid y espera una rectificación. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera que las elecciones en la Comunidad de Madrid previstas para el próximo 4 de mayo fueron las que motivaron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su intención de que el fin del estado de alarma concluya el 9 de mayo, una decisión que no considera prudente y que espera que se rectifique. En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE y recogida por Europa Press, Esteban ha admitido que le sorprendió el presidente hiciera ese anuncio "tan temprano" pero sostiene que "probablemente" la campaña electoral madrileña haya influido, en tanto que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, se presenta como adalid de la "libertad" frente a las "restricciones" del Gobierno. Lo cual, por otro lado, ha apuntado Esteban, entra en contradicción con lo que el pasado miércoles el presidente del PP, Pablo Casado, pidió a Sánchez en el Pleno del Congreso, que es modificar la legislación ordinaria para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas al fin del estado de alarma, una postura que el PNV comparte.

10.00. España mantiene los controles en la frontera interior terrestre con Portugal por la situación sanitaria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden por la que se mantienen los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. El texto refleja que los efectos de la Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria, han finalizado este 16 de abril, a las 00.59 horas. No obstante, la situación epidemiológica en España y Portugal aún aconseja el mantenimiento de medidas preventivas restrictivas de la movilidad en el interior del territorio y, en justa correspondencia, tras las debidas consultas con las autoridades portuguesas, se ha decidido mantener los controles en la frontera interior terrestre entre ambos países.