Estudiantes ocupan un edificio de la Universitat de Barcelona para exigir compromisos contra la "crisis educativa"

Un centenar de estudiantes ha ocupado este martes el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) en la plaza Universitat para exigir a los rectores que firmen el Compromiso contra la crisis educativa lanzado por el movimiento estudiantil en el marco de la pandemia, según informa Europa Press.

La portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), Anna Clua, ha explicado, en declaraciones a los medios, que la acción se ha realizado con carácter previo a una reunión a las 16.00 horas de este martes con varios rectores de universidades catalanas de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), en la que les trasladarán el documento con una serie de propuestas para avanzar contra la "crisis educativa".

A las 8.30 horas, la ocupación se desarrollaba en un ambiente "en calma" —según fuentes del Sepc— y los estudiantes no se han encontrado con ningún obstáculo para entrar e instalarse en el edificio, hasta el que han arrastrado algunos contenedores y bancos de madera, bloqueando los diversos accesos.

En un tuit a primera hora ya han advertido de que la acción tenía carácter indefinido: "La pública está en una situación límite y nosotros estamos aquí para defenderla. No nos iremos hasta recibir una respuesta", han avisado.

UB CENTRAL OCUPADA.



El moviment estudiantil ocupem per exigir als Rectors que es comprometin a treballar per fer efectives les 5 demandes del Compromís.



La pública està en una situació límit i nosaltres som aquí per defensar-la.



No marxarem fins rebre resposta. pic.twitter.com/z5Ee7b3jhd