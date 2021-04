Iglesias defiende que ir a visitar una residencia durante la primera ola "hubiese sido una barbaridad"

Publicada el 22/04/2021 a las 11:23 Actualizada el 22/04/2021 a las 11:49

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que en la primera oleada de la pandemia no visitó residencias, en su condición de ministro de Derechos Sociales, porque hubiera sido "una irresponsabilidad, una barbaridad". "Otros son capaces de poner en riesgo la seguridad de los ancianos por hacerse una foto y salir en algún medio de comunicación. Nosotros lo que hicimos fue aumentar las competencias de las regiones, dotarles de una cantidad ingente de recursos, hicimos trabajadores esenciales a los empleados de residencias y coordinamos con el Ministerio de Defensa y la Unidad Militar de Emergencias la tramitación más de 4.000 solicitudes para desinfección", ha señalado.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, preguntado por las refriegas entre los seis candidatos en el debate de anoche sobre la pandemia, Iglesias ha recalcado que la Comunidad de Madrid siempre tuvo "todas las competencias" en esta materia pese al mando único y "la prueba son las órdenes de no trasladar ancianos a los hospitales y que esto le pareciera al consejero (Alberto Reyero) ilegal".

"Una cosa es la estrategia única y otra cosa es quien tiene las competencias. El Estado tiene un poder de coordinación. El presidente del Gobierno se reunió más con los presidentes autonómicos que con sus ministros en aquel momento", ha explicado.

El líder de Podemos ha indicado que, "con datos objetivos", Madrid es la región "con los peores datos" sobre el coronavirus en todos los registros, siendo lo ocurrido en los geriátricos "absolutamente escandaloso". "Esto es así porque para Ayuso la pandemia no era una desgracia que había que gestionar, sino una oportunidad contra el Gobierno. Ellos decían a todo que no. Han roto todas reglas de cortesía parlamentaria para ver si podían revertir con el covid lo que no consiguieron en las urnas", ha apuntado.

Aplaude el cambio de criterio de Gabilondo

Por otro lado, Iglesias ha celebrado que anoche en el debate a seis en Telemadrid el candidato socialista, Ángel Gabilondo, le tendiera la mano para ganar juntos a la derecha, corrigiendo así su anterior postura de que no pactaría un gobierno con él. "Hay que aplaudir esa rectificación. Había mucha gente que no lo entendía. A la derecha no se le gana haciendo políticas de derechas", ha indicado.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha insistido en su propuesta fiscal de subir los impuestos para los que más ganan, aunque no ha querido detallar los tramos de subida para quienes ganan más de 60.000 euros porque eso lo tendrían que negociar con PSOE y Más Madrid. "Creo que si alguna lección ha dado la pandemia es la solidaridad de todos y para tener unos buenos servicios públicos y sanidad hay que proteger lo público. Pero la distancia de España en justicia fiscal es de 7 puntos. En Francia, Italia y Alemania tiene más recursos para hacer carreteras, escuelas o hospitales", ha apuntado.

Además, Iglesias ha aseverado que la mayor parte del fraude fiscal procede de los grandes patrimonios y rentas altas, que además tienen grandes abogados. Y entonces ha puesto como ejemplo que la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, "ha tratado de burlar la legislación fiscal" al vender un cuadro de Goya. "Si ya tienes un cuadro que vendes por una pasta y a tu amigo Villar Mir y vas a ganar mucho con eso, pues paga lo que toca", ha señalado.

"El presidente de Estados Unidos dice que no se pueden sostener nuestras sociedades si los ricos tienen más privilegios que la gente normal tiene. Yo quiero una sanidad en la que una personas como mi padre, trasplantado en riñón, o personas con hijos prematuros como los míos, puedan salir adelante. Y en Estados Unidos no lo tienen. Hay que tener una educación y sanidad pública decente porque la mayoría lo necesita y eso se financia como se financia", ha esgrimido.

"Todos los lugares donde se regulan los alquileres mejoran los datos"

Preguntado por temas de vivienda, el aspirante de la formación morada ha afirmado que en todos los lugares donde se regulan los alquileres "mejoran los datos, como en Barcelona, que se alquilan más pisos ahora". "Si baja el precio del alquiler, es lógico que aumenten los datos de alquileres. En Madrid las estadísticas indican que un joven tiene de media que dedicar el 105 de su salario para pagar el alquiler y las familias el 60 por ciento", ha detallado.

Por último, Iglesias ha defendido la gestión del Gobierno central en la pandemia, con "el rescate de medio millón de empresas y 3,4 millones de trabajadores han podido mantener esos empleos". "Cuando lleguen los fondos europeos que hay una lista de grandes empresas poniéndose a la cola cuando antes decían que no, que eso de lo público está muy mal. Lo público es absolutamente imprescindible", ha finalizado.