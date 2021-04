Colectivos LGTBI piden al Gobierno que "desbloquee" la ley trans ante el "ascenso del discurso de odio de la ultraderecha"

Publicada el 27/04/2021 a las 12:18 Actualizada el 27/04/2021 a las 12:33

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y la Asociación de Familias de Menores Trans Chrysallis han hecho un llamamiento al Ministerio de Igualdad y al PSOE para que "desbloqueen" la ley trans, que consideran "urgente" ante el "ascenso del discurso de odio de la ultraderecha".

"Vemos un aumento de los discursos de odio hacia el colectivo LGTBI, queremos pedir al Gobierno que legisle con celeridad porque nuestras vidas están en juego, pedimos un consenso entre el PSOE y el Ministerio de Igualdad para desbloquear esta situación, es urgente para proteger sobre todo a las personas trans", ha subrayado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, este martes en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

En concreto, piden al Ministerio de Igualdad, al frente del cual se encuentra Irene Montero, que acepte la propuesta del PSOE de unificar las dos leyes, la de igualdad LGTBI y la ley trans, en un único texto; y por otro lado, reclaman a los socialistas que acepten incluir en el mismo la libre autodeterminación de género de las personas trans.

Irene Montero ha contestado a esta petición y ha afirmado, a través de Twitter, que la ley trans reconocerá "el derecho a la libre determinación de la identidad de género" y ha subrayado que, si fuera por Unidas Podemos, el acuerdo se podría cerrar "hoy mismo".

La Ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo. https://t.co/fRgBnzbIqw — Irene Montero (@IreneMontero) April 27, 2021

Su departamento, por su parte, ha asegurado que "el derecho a la libre determinación de las personas trans debe ser Ley, pues es la forma más respetuosa de garantizar sus derechos y refleja los más altos estándares de Derechos Humanos, tal y como nos señala la Comisión Europea". "La propuesta que han trasladado al Gobierno los colectivos cumple con esa principal demanda, siendo un solo texto, una la Ley Trans y para los derechos LGTBI", han afirmado fuetnes del Ministerio.

"No entendemos que, ante este crecimiento de la ultraderecha no exista un entendimiento de la izquierda. Y no es verdad que todo el PSOE no acepte la autodeterminación, hay muchísima gente dentro que sí apoya la igualdad trans. En congresos y conferencias políticas se ha respaldado, no es una irracionalidad, lo pide la Comisión Europea y lo recomiendan los organismos internacionales. Es un yo te creo respecto a las personas trans", ha subrayado el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez Blanco.

Además, piden que esta autodeterminación se introduzca en la ley "sin tutelas y sin trámites burocráticos largos y humillantes". Igualmente, tal y como ha precisado la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, la norma deberá permitir la determinación de género de las personas trans "independientemente de la edad".

"Es el llamamiento que hacemos para que ambas partes se vuelvan a encontrar y avanzar en los derechos de las personas trans. Salgamos de este escollo con el único objetivo de proteger a las personas trans", ha añadido Valenzuela.

Finalmente, José María Núñez ha insistido en la necesidad de esta ley integral Trans y de igualdad LGTBI ante las "agresiones" a personas trans y frente a la "consolidación de la ultraderecha". "Vox se ha quitado la careta y ha venido a recortar derechos y libertades", ha denunciado.