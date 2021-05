El alcalde de Sevilla confirma que se presentará a las primarias del PSOE en Andalucía

Publicada el 06/05/2021 a las 14:14 Actualizada el 06/05/2021 a las 14:30

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha ofrecido este jueves a liderar un proyecto "revulsivo" para el PSOE-A, a través de "un gran proyecto regional donde se escuche la voz de lo local", y ha subrayado que unas primarias no suponen "una confrontación entre compañeros, sino un debate de ideas y de propuestas".

"Ahí me van a encontrar. Gracias por haber tenido algunos la paciencia para esperar a que esta decisión se produjera. Pueden contar conmigo para ello", ha dicho Espadas, a preguntas de los periodistas, en el marco de un acto celebrado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tras conocerse que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, va a solicitar este jueves a la Comisión Ejecutiva Regional de su partido que, a su vez, pida a la dirección federal que adelante la convocatoria de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura de los socialistas andaluces para las próximas elecciones autonómicas, previstas inicialmente para finales de 2022, al tiempo que ha confirmado su intención de concurrir a las mismas.

"Cuando las primarias se convoquen, serán el revulsivo que necesita el PSOE para centrarse en el proyecto para Andalucía. Como dije hace año y medio, los compañeros del partido me tendrán siempre a disposición de construir, de escuchar, de conseguir convertir los proyectos políticos que los socialistas estamos desarrollando desde cada municipio de Andalucía en el gran proyecto regional, para que se escuche la voz de lo local, las necesidades de los ciudadanos, un gran proyecto municipalista que sea el proyecto regional de Andalucía. En ese proyecto va a estar Juan Espadas", ha aseverado, tras incidir en que "la fuerza del cambio es imparable".

En este sentido, ha subrayado su disposición a trabajar con los compañeros, al contar con "la ilusión de conseguir convertir esto en el revulsivo que necesita Andalucía". Además, ha mostrado su satisfacción porque "se haya escuchado a la militancia y el debate que durante estas semanas se ha mantenido" en diversas agrupaciones andaluzas sobre el adelanto de las primarias. "Que se debata no genera ruido, sino que justamente genera ilusión", recalca.

El regidor hispalense pone en valor la "ilusión" que ha visto estas semanas en muchos compañeros, lo que le ha transmitido que "la fuerza del cambio ahora mismo en Andalucía es imparable y el PSOE tiene que liderar ese cambio en la sociedad, un cambio que nos haga adaptarnos a la realidad que se está viviendo y que permita la recuperación económica y social". "Trabajamos para ser útiles y debatimos para proponer. Hay que abandonar cualquier tipo de confrontación, ya que unas primarias no es confrontación entre compañeros, sino un debate de ideas y de propuestas y ahí me van a encontrar", concluye.

Díaz también confirma su intención de presentarse

Previamente a este anuncio, Díaz también ha confirmado su intención, "por supuesto", de concurrir a las mismas. La líder andaluza ha dicho no ser "ajena al ruido incesante que se ha generado" en su partido y que "impide" que sus mensajes "lleguen con nitidez a los ciudadanos", así como que ella habría preferido que "primero", antes de las primarias, "se hubiese hecho un debate sobre las ideas, los proyectos, sereno, reflexivo, que hubiese permitido participar a muchos ciudadanos, dirigentes de la izquierda andaluza, y que se incorporaran nuevas ideas", pero "no ha sido posible", según ha lamentado.

La dirigente socialista ha subrayado que "los debates internos interesan muy poco a los ciudadanos, por no decir nada", así como que ella entiende su "militancia y responsabilidad como secretaria general del PSOE-A como vocación de servicio", y durante los últimos meses ha entendido que, "en una situación excepcional" como la derivada de la "pandemia mundial" del covid-19, "la única prioridad tenía que ser la gente" y "volver cuanto antes a la normalidad".

De igual modo, ha señalado que ha defendido "respetar los calendarios" aprobados "por unanimidad" en el Comité Federal del PSOE "para renovar las direcciones de todos los órganos del partido". "He respetado esos tiempos orgánicos", ha remarcado Susana Díaz, quien ha defendido que su "única obsesión es mejorar la vida de los andaluces aportando mi pequeño grano de arena", así como que no le interesa "el poder por el poder, como tampoco ascender en mi trayectoria política", y que su "compromiso es con los andaluces y con Andalucía", y por eso decidió hace ya tiempo que es en esta comunidad donde estaba "ligado" su "futuro político".

Susana Díaz también ha puesto de relieve que ha respetado que el PSOE "afrontara unas elecciones muy complicadas" en la Comunidad de Madrid en las que "nos jugábamos plantear una alternativa de izquierda al gobierno de derechas, y hacerlo además sin distorsionar". "Lamentablemente no ha podido ser, por más que me pese", ha dicho la líder del PSOE-A antes de agregar que, "mientras unos compañeros hemos mantenido esa posición de respeto, otros compañeros a los que también respeto han decidido plantear un debate para adelantar las primarias al futuro candidato a la Junta cuando ni tan siquiera estaban convocadas las elecciones" en Andalucía.

Al hilo, ha sostenido que ella "nunca" va a negarse "al debate sereno de mi partido, y menos a que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión en libertad, sin imposiciones y con autonomía". "Son ellos a quienes les toca decidir quién les representa en unas futuras elecciones", ha subrayado Susana Díaz, quien ha defendido que "una decisión colectiva, participativa, compartida, es infinitamente mejor que una decisión personal".

Para Susana Díaz, "seguir con este debate de primarias ya o primarias más tarde sólo está consiguiendo erosionar la imagen del PSOE-A, y eso no debemos permitirlo en ningún caso", porque "no hay más salida que la unión, recuperar ese partido que tiene ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones" que "nunca llevan a nada bueno". Ahora "la última palabra le corresponde ya a los más de 44.000 afiliados del PSOE-A si así lo entiende la Ejecutiva Federal en la tarde de hoy", ha manifestado Susana Díaz, quien confía en que los militantes "tomarán la mejor decisión para el conjunto de la comunidad" autónoma, "a quien le tenemos que dar siempre soluciones y respuestas", según ha subrayado.

A preguntas de los periodistas, Susana Díaz ha explicado que se enteró de la intención de Ferraz de activar este jueves el proceso de primarias "por un medio de comunicación que en la tarde de ayer (este miércoles) dio la noticia". Ha revelado que "por la mañana" mandó un mensaje al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero "no he podido hablar con él", y que recibió "una llamada del secretario de Organización" del PSOE, José Luis Ábalos, "que en ningún momento me habló de convocatoria de primarias en Andalucía", según ha indicado antes de apostillar que espera "en las próximas horas poder hablar con el secretario general del PSOE de España".

Susana Díaz ha opinado que "cuantos más compañeros se presenten, más rico será el proceso", así como que respeta "profundamente a todos" los que "libremente deseen dar ese paso", y ha incidido en que "la votación tiene que ser en libertad, con autonomía y con mucho respeto de unos a otros". También ha señalado que la convocatoria de la reunión de la Ejecutiva del PSOE-A de este jueves "se hizo el martes por la mañana, mucho antes del cierre del proceso electoral en Madrid y antes del anuncio de que iba a haber una Ejecutiva federal" este jueves.

Reglamento de primarias

El artículo 225 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE, aprobado en febrero de 2018 y consultado por Europa Press, establece que "el procedimiento de elecciones primarias, ya sean con participación de la ciudadanía o entre militantes y afiliados/as directos/as, es de aplicación a la elección del candidato o candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de España, de los candidatos y candidatas del PSOE a las presidencias de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, de los cabildos y consejos insulares, de las juntas generales y las alcaldías de los municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de provincia".

Se precisa además que "sólo se procederá a la celebración de elecciones primarias" en "el caso de las candidaturas a la presidencia de comunidades autónomas, cuando lo acuerde el respectivo comité autonómico o así lo soliciten la mayoría de sus miembros o más del 40% de la militancia y la afiliación directa del ámbito territorial correspondiente".

El reglamento establece también, en su artículo 227, que "la convocatoria del proceso de elecciones primarias, para cualquiera de los ámbitos donde vaya a celebrarse, es competencia del Comité Federal", pero apostilla que, "sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, si las específicas circunstancias políticas, así lo aconsejen, la Comisión Ejecutiva Federal podrá proceder a convocar el proceso de primarias de oficio o a solicitud de la respectiva Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad". Dicha convocatoria "deberá ser ratificada en la primera reunión del Comité Federal que se produzca", aclara el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE.