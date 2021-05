Directo | Cataluña plantea vacunar a los adolescentes en los institutos y eliminar la mascarilla en las escuelas "si la situación es segura"

Publicada el 29/05/2021 a las 12:05 Actualizada el 29/05/2021 a las 14:34

El debate sobre los indultos a los políticos presos por el 1-0 continúa marcando la agenda política tras el informe negativo del Supremo. Además, con respecto a la pandemia, las comunidades notificaron el viernes a Sanidad 5.482 nuevos casos de coronavirus, 17 muertes y la incidencia se sitúa en 124.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

14.30. El PP carga contra Sánchez por "tapar" los indultos bajo la palabra "valentía": "Valiente es mantener la ley". El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha arremetido este sábado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su entorno por sugerir que los indultos a los líderes del procés es un acto de valentía. "Valiente no es otorgar indultos para mantenerse en el poder, valiente es mantener la dignidad y la ley aunque le cueste a uno el poder", ha proclamado el dirigente 'popular' tras reunirse con el Comité de Dirección del PP de Segovia. Desde aquí, Maroto ha hecho referencia a las voces críticas del PSOE que no están de acuerdo con estos posibles indultos y que están protestando por algo "que nadie comprende", personas que, según ha dicho, "tienen dos dedos de frente".

14.10. Cataluña plantea vacunar a los adolescentes en los institutos y eliminar la mascarilla en las escuelas "si la situación es segura". El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado este sábado en una entrevista en Catalunya Ràdio que es "muy probable" que se vacunen a los menores de 12 a 16 años en los institutos. Asimismo, ha abogado por eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros eductivos "si la situación es segura", algo que dependera del ritmo de vacunación.

13.50. Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro, proclamados definitivamente candidatos de las primarias del PSOE andaluz. La Comisión Regional de Garantías Electorales en las Elecciones Primarias 2021 del PSOE-A ha proclamado definitivamente este sábado a Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro como candidatos a dicho proceso para elegir a la persona que encabezará la candidatura a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas. Esta proclamación definitiva se ha producido después de que el pasado martes fueran proclamados, por la citada comisión, candidatos provisionales a las elecciones primarias tras comprobar que los tres habían superado el mínimo del 2% de avales del total del censo requerido para ser proclamados candidatos, según ha informado el partido en un comunicado.

13.40. Jalloul acusa a Ayuso de provocar un "éxodo sanitario" por el "desmantelamiento de lo público". La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha acusado a la presidenta en funciones de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de provocar el "éxodo sanitario" por el "desmantelamiento de lo público" que está haciendo. Desde San Fernando de Henares, donde ha participado en un acto junto con el alcalde de la localidad, Javier Corpa, y el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, Jalloul ha asegurado que el PSOE siempre "va a defender los derechos de los madrileños porque no es de recibo que las urgencias (de los centros de salud como el del municipio) lleven cerradas desde hace un año". Como "tampoco es de recibo que si pides una cita para una mamografía te deriven a la sanidad privada porque está desmantelando lo público para beneficiar al sistema privado". "Lucharemos con uñas y dientes por la sanidad pública", se ha comprometido.

13.25. Vietnam registra una variante híbrida del coronavirus que combina las india y británica. Las autoridades vietnamitas han confirmado este sábado una nueva variante híbrida del coronavirus que combina carácterísticas propias de las versiones identificadas en India y Reino Unido, ambas altamente contagiosas. El ministro de Salud del país asiático, Nguyen Thanh Long, ha confirmado la aparición de esta nueva vertiente a partir del secuenciado genético de varios pacientes de coronavirus, según el medio VnExpress.

13.15. Sánchez agradece a las Fuerzas Armadas su "entrega y compromiso" frente a la pandemia, Filomena o la crisis migratoria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su agradecimiento a todos los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, especialmente en este "año tan duro". En concreto, Sánchez ha destacado su "entrega y compromiso" en este "año tan duro" frente a la pandemia, ante el temporal Filomena o en la crisis migratoria. Así lo ha manifestado este sábado el presidente del Ejecutivo en una publicación en su cuenta de Twitter, con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

13.00. Susana Díaz critica la nueva "foto de la vergüenza" que habrá en la plaza de Colón para "blanquear a la extrema derecha". La presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y candidata en las primarias del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha criticado este sábado la nueva "foto de la vergüenza" que se producirá en la Plaza de Colón de Madrid el próximo 13 de junio para "blanquear a la extrema derecha" de Vox. En declaraciones a los periodistas en Mijas (Málaga), Susana Díaz ha sido preguntada sobre el anuncio de PP, Vox y Ciudadanos de que participarán en la manifestación contra los indultos a los presos del 'procés' que se llevará a cabo en la Plaza de Colón el próximo 13 de junio. "Es la foto de la vergüenza, de blanquear a la extrema derecha", según ha indicado Díaz, quien ha recordado que ya hubo una primera foto que llevó a la "destrucción de Cs y que ahora va a llevar a la aniquilación".

12.35. El PSOE defiende los indultos ante la "antipolítica" del PP, "más preocupados de hacerse fotos con la ultraderecha". El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha reivindicado este sábado los indultos a los líderes del procés como un elemento para "curar heridas" frente a la "antipolítica" del PP, a los que ha acusado de estar "más preocupados de hacerse fotos con la ultraderecha" en relación a la concentración en la plaza madrileña de Colón. Así se ha pronunciado el dirigente socialista en un acto desde San Fernando de Henares (Madrid) sobre la incorporación de PP, Ciudadanos y Vox a la concentración que ha convocado la plataforma Unión 78 en la plaza de Colón de Madrid para protestar contra los indultos.

12.15. El PNV espera que Sánchez "se centre" y le recuerda que su apoyo a la estabilidad es para "cumplir compromisos adquiridos". El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha confiado en que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "se centre" y le ha recordado que el apoyo jeltzale "a la estabilidad" es "para que las cosas cambien, mejoren y se cumplan los compromisos previamente adquiridos entre las partes". En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla lamenta, por otro lado, que el panorama de "convivencia política" en Euskadi se haya enrarecido desde que la "izquierda independentista diseñara una estrategia de asedio y asalto al nacionalismo gobernante", con el objetivo de desgastar el "prestigio electoral" del PNV.

12.00. Colau defiende que a Sánchez "no le debe temblar la mano" para indultar a los presos del 1-O. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indulte a los presos del 1-O: "A Sánchez no le debe temblar la mano para dar los indultos, porque sería peor para él". En una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press este sábado, ha advertido de que el también líder del PSOE "demostraría debilidad y regalaría el marco político a la derecha" si cediese a la presión de los partidos de derechas y no concediese los indultos. "Creo que realmente no hay opción y este es el camino que toca emprender para acabar con la confrontación y la tensión e iniciar una nueva etapa de diálogo", ha declarado.

11.45. La CUP avisa a Sánchez que los indultos no cambiarán "nada" en Cataluña y que si no hace política "la harán los jueces". La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha advertido este sábado al PSOE de que los indultos a los presos independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 no cambiarán "nada" en Cataluña, y que si no hace hacen ellos política, "la harán los jueces". En declaraciones al programa Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press, Vehí ha reconocido que los indultos son una solución "individual" para los condenados que se encuentran en prisión por el procés, pero no una salida "política" al "conflicto" que se vive en Cataluña, donde existen, según ha apuntado, "más de 3.000 represaliados".

11.30. Iceta opina que el nuevo Govern es una reedición del anterior: "No sigan con este engaño". El ministro de Política Territorial y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este sábado que el nuevo Govern de coalición de ERC y Junts "nace de las desconfianzas mutuas entre sus socios y es la reedición del anterior Govern". "Conviene que no sigan con este engaño y que no intenten jugar con las palabras para encontrar falsos equilibrios para salvar las sillas", ha afirmado durante su intervención en el Consejo Nacional del PSC, en el que también ha participado el líder de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa. Para él, los representantes del Govern de Pere Aragonès no son capaces de representar al conjunto de la ciudadanía "y no solo a los partidarios de la independencia", y ha cuestionado cómo se puede abogar por el diálogo y por la negociación a la vez que por el 'embate democrático' y la confrontación.

11.25. España levanta la prohibición para que los cruceros internacionales puedan atracar en sus puertos desde el 7 de junio. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), mediante Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) que se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha levantado la prohibición para que los cruceros internacionales puedan atracar en los puertos españoles, con efectos a partir del día 7 de junio. La evolución favorable de la pandemia en el territorio europeo, de donde proceden la mayoría de los pasajeros de cruceros internacionales con escala en puertos españoles, el aumento de la población vacunada contra el SARS-CoV-2 y el descenso de la incidencia en las comunidades autónomas con puertos susceptibles de recibir este tipo de buques, permiten el reinicio de la actividad de cruceros que realicen viajes internacionales y tengan por destino puertos españoles.

11.15. Laura Borràs rechaza asistir al acto por el Día de las Fuerzas Armadas en una carta al Ejército. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha rechazado asistir este sábado al acto en Barcelona por el Día de las Fuerzas Armadas a través de una carta dirigida al inspector general del Ejército Español, Fernando Aznar Ladrón de Guevara. En la carta, recogida por Europa Press, Borràs explica que su declinación se debe a que el discurso del Rey Felipe VI, "que también es jefe de las fuerzas armadas, el 3 de octubre, no fue el que reclamaban esos momentos históricos", en referencia a los hechos del 1-O de 2017 en Cataluña y a los días posteriores. "No solo no cumplió con su función de arbitrar el conflicto, sino que lo aplaudió e, incluso, estimuló la represión contra los ciudadanos que libremente habían ejercido nuestro derecho de decidir nuestro futuro como hombres y mujeres libres", añade Borràs.

