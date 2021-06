El PP se atrinchera en una denuncia contra infoLibre al ser incapaz de negar los mensajes que comprometen a García Egea

Publicada el 10/06/2021 a las 11:33 Actualizada el 10/06/2021 a las 11:35

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, se negó este jueves a responder a la pregunta de si los mensajes intercambiados entre el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), y el secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, desvelados por infoLibre son ciertos. Preguntado hasta tres veces por el director de este diario, Daniel Basteiro, en el programa La hora de la 1 de TVE, Montesinos hizo caso omiso y se limitó a repetir, en esta ocasión más de tres veces, que "la información es falsa", que no va a dedicar "ni un minuto" a comentarla y que su partido ya ha acudido a los tribunales. "En el partido hemos sido muy claros desde el primer momento. La información no es verdad, es falsa, y el PP emitió un desmentido y presentó una demanda en los tribunales. No voy a dedicar ni un minuto a una información que no es cierta", dijo.

Sin embargo, tal y como se le recordó en el plató del programa, la querella presentada por los dos protagonistas de la información no cuestiona en ningún momento que el contenido de la noticia sea cierto ni que los mensajes no se produjeran. Simplemente, el PP considera que infoLibre ha cometido un delito de "revelación de secretos" y pide al juez que "se proceda a la inmediata supresión y eliminación" de la información. Montesinos se limitó este jueves a hacer lo mismo: no aclaró qué es falso y no dijo que los mensajes no se intercambiaran, solo dijo que lo publicado "no es verdad".

Esto ha ocurrido apenas 24 horas después de que, precisamente en el mismo escenario, el responsable de Justicia del PP y consejero madrileño, Enrique López, admitiera que García Egea pidió información a López Miras sobre una operación de un familiar en la sanidad pública. "Una cosa es pedir información y otra es intermediar", dijo. Era la primera vez que un miembro del PP se pronunciaba públicamente sobre la información desvelada por este diario. El PP no atendió ninguna de las preguntas de infoLibre para que Egea y López Miras diesen explicaciones. Ni el lunes previo a la publicación de la información ni el martes, cuando ya estaba en boca de todos. Tampoco fue posible preguntar en la única rueda de prensa que la dirección nacional del partido convocó a lo largo del día, la de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

El director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso, también presente en el programa, insistió a Montesinos. Pero el resultado fue prácticamente el mismo. "Que un partido que pretende ser alternativa al gobierno de españa reaccione a una información que considera falsa pidiendo prisión para los periodistas me parece absolutamente impropio", espetó al conservador, que respondió, una vez más: "Hemos dicho que la información es falsa y que lo hemos llevado a los tribunales".

Un supuesto trato de favor a un familiar de Egea

La información publicada desvela lo ocurrido durante el pleno que la Asamblea Regional de Murcia celebró el 14 de abril cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demuestran esas imágenes, a las que accedió infoLibre, es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio regional de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", escribió. "Cojonudo", reaccionó el secretario general del PP en cuanto López Miras le transmitió, literalmente y como en un copia y pega, la información que acababa de facilitarle un alto cargo de la sanidad murciana: el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. Al o a la paciente no se le menciona por su nombre. Pero el día 20 ese familiar de García Egea fue operado.

Pocas horas después de publicarse la información, Unidas Podemos anunció que denunciará al presidente de Murcia "por mediar en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea" en la que le va a acusar de cometer "un delito de cohecho, tal y como recoge el Artículo 419 del Código Penal". Este artículo señala como delito que una "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase".

El portavoz parlamentario de esta formación, Pablo Echenique, explicó que su formación pretende que "la justicia investigue si en esa mediación, por llamarla utilizando un sustantivo suave, que ha ejercido el señor López Miras para un familiar del secretario general del PP, se puede haber cometido cohecho".

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, pidió este martes por la mañana la dimisión del número dos de Casado. "Si se prueba que hubo trato de favor, Teodoro García Egea tiene que dimitir", porque "la Sanidad debe ser igual para todos", escribió en Twitter.