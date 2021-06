El 'caso López Miras' pone al número dos de Casado en la diana: Ábalos pide su dimisión y Unidas Podemos lo llevará a los tribunales por cohecho

Publicada el 08/06/2021 a las 16:44 Actualizada el 08/06/2021 a las 17:04

La revelación de que el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP) medió en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general de su partido y hombre fuerte de los conservadores en la comunidad, Teodoro García García Egea, puso este martes en el centro de todas las miradas al número dos de Pablo Casado.

Las portavoces de los partidos se volvieron inmediatamente hacia García Egea. Algunos para exigir explicaciones, que no llegaron. Otros para pedir la dimisión de la mano derecha de Casado, al que Unidas Podemos, basándose en la información publicada por infoLibre, planea acusar en los tribunales de un delito de cohecho.

El PP, sin embargo, no atendió ninguna de las preguntas de este diario para que Egea y López Miras diesen explicaciones. Tampoco fue posible preguntar en la única rueda de prensa que la dirección nacional del partido convocó a lo largo del día, la de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

La estrategia del silencio se ha convertido en una práctica habitual del PP para no hablar de las vicisitudes judiciales de sus exaltos cargos ni de cualquier asunto de los muchos que el partido tiene pendientes en los tribunales. Y ahora también la aplica a la mediación de López Miras en la operación quirúrgica del familiar de García Egea.

El Gobierno regional, sin embargo, planea que los abogados del presidente López Miras presenten antes de que acabe la jornada una querella por intromisión ilegítima en la intimidad personal y vulneración del secreto en comunicaciones, según una información publicada por el diario La Verdad. No porque la noticia sea falsa. La información no aclara si lo lo harán sus abogados particulares, si lo lleará a cabo a través del PP o si será el Ejecutivo murciano el que pague a los letrados.

El mismo diario cita fuentes de la Comunidad de Murcia para sostener que la información de infoLibre, que habla de “mediación” en relación con la operación quirúrgica de un familiar de García Egea, es “absolutamente falsa”. Las mismas fuentes aseguran que no hubo trato de favor —algo que la información no asegura en ningún momento— y ponen el énfasis en la publicación de la conversación de WhatsApp y no en su contenido.

Cohecho

La anunciada querella de López Miras no es la única que se ha dado a conocer en las últimas horas. Unidas Podemos denunciará al presidente de Murcia “por mediar en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea” en la que le va a acusar de cometer “un delito de cohecho, tal y como recoge el Artículo 419 del Código Penal.



Este artículo señala como delito que una “autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase”.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, no tiene dudas. “Si se prueba que hubo trato de favor, Teodoro García Egea tiene que dimitir”, porque “la Sanidad debe ser igual para todos”, escribió en Twitter.

La portavoz del PSOE en el Congreso, AdrianaLastra, citó el caso López Miras como un ejemplo más de la corrupción sistémica que según ella no sólo forma parte del pasado del PP sino de su presente. “La corrupción en el PP”, señaló en rueda de prensa, “sigue siendo noticia y el señor Casado es incapaz de romper con ella. Y tiene que rendir cuentas de una corrupción que fue diseñada desde al dirección de un partido que hoy preside”.

En Murcia, prosiguió, “donde el PP se salto los grupos de edad para vacunar a sus amigos, ahora Teodoro García Egea se salta las listas de espera para adelantar la operación de un familiar. La corrupción no es el pasado, es el presente del PP y exigimos a Pablo Casado y a Teodoro García Egea que asuman sus responsabilidades y que den explicaciones”.

Las críticas al comportamiento del número dos de Casado arrecieran desde distintos frentes. El diputado de Compromís Joan Baldoví calificó lo ocurrido de “hecho muy grave” que debería obligar a dimitir a Egea y López Miras, a los que ha instado a “no escudarse en la intimidad” y a “aclarar punto por punto si se cumplieron todos los protocolos, si se respetaron las listas de espera o si hubo trato de favor”. “Es absolutamente inmoral”, sentenció.

Aina Vidal (En Comú Podem), consideró “absolutamente verosímil” la información de infoLibre, sobre todo teniendo en cuenta que Egea está denunciado “por presunto cohecho y soborno en la operación de transfuguismo de Murcia”. "Egea debe dar explicaciones igual que Casado, que no puede fingir que todo lo que está pasando no va con él”.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, asegura que la mediación protagonzada por López Miras “es perseguible moral, ética y políticamente”.