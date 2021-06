Directo | Cs apoyaría una moción de censura de Casado y el PP le responde que "los números no dan"

Publicada el 27/06/2021 a las 12:05 Actualizada el 27/06/2021 a las 14:19

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la jornada de este domingo, marcado por el debate sobre los indultos y el acto del Congreso de homenaje a las víctimas del terrorismo:

13.55. Gamarra responde a Ciudadanos sobre una moción de censura: "Los números no dan". La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado, respecto a una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que los dirigentes de Ciudadanos dicen que apoyarían si la presenta el PP, que "los números no dan". "Los números para una moción de censura no dan", ha señalado la portavoz popular este domingo en declaraciones a los medios durante la concentración de las asociaciones de víctimas del terrorismo frente al Congreso de los Diputados. De esta forma, Gamarra ha respondido a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien, en una entrevista publicada por El Mundo, ha afirmado que si el líder del PP, Pablo Casado, presentara ahora una moción de censura contra Sánchez la apoyaría.

13.40. Sánchez apuesta por avanzar en una sociedad "libre de odio y barbarie": "La memoria nos fortalece, nos une". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por seguir trabajando "para avanzar en una sociedad libre de ocio y de barbarie", en el día en el que el Congreso de los Diputados ha homenajeado a las víctimas del terrorismo. "Hoy el Congreso homenajea a las víctimas del terrorismo. Hoy es un día para el recuerdo, mientras seguimos trabajando para avanzar en una sociedad libre de odio y de barbarie", ha señalado el presidente del Ejecutivo. Así lo ha manifestado este domingo Sánchez en una publicación en su cuenta de Twitter, minutos después de que finalizara el acto que ha acogido el Congreso en homenaje a las víctimas del terrorismo, al que no han asistido miembros del Partido Popular y de Vox, así como algunas organizaciones como la Asociación de Víctimas del Terrorismo o Covite.

13.30. Batet pone en valor la unidad contra el terrorismo que tanto costó conseguir: "Es más responsable que negarla". La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en valor este domingo la "unidad" contra el terrorismo que, ha recordado, tanto costó conseguir en España, y ha avisado de que ponerla en valor es "más responsable y fructífero que negarla". Así lo ha hecho Batet durante el discurso que ha pronunciado con motivo del homenaje anual del Congreso a las víctimas del terrorismo, un acto del que sean ausentado gran parte de las asociaciones que representan a este colectivo, así como Vox, y en el que el PP ha tenido una representación muy limitada. La tercera autoridad del Estado también ha reivindicado el "protagonismo" de las víctimas en este evento que, cada 27 de junio desde 2010 celebra el Congreso para darles voz "ante todas las fuerzas parlamentarias".

13.20. Lastra ve a Casado "cada vez más" en manos de "Vox y de Aznar": "Se están convirtiendo en la anti España". La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha señalado que el presidente del PP, Pablo Casado, está "cada vez más solo" y "más en manos de Vox y de Aznar y más lejos de los españoles". En contraposición, ha indicado que es el momento del "reencuentro", el "diálogo" y la "política". En su intervención en una jornada del PSOE sobre igualdad y feminismo en Granada, Adriana Lastra ha emplazado al líder popular, tras referirse al expresidente José María Aznar, a preguntarse si el "extremismo" del que le ha acusado no "está llevando al PP precisamente a la anti España". La "ola reaccionaria que alimenta al machismo" está representada actualmente por "la extrema derecha y una derecha cada vez más extrema", que están, según ha proseguido la dirigente socialista, cada vez "más solas" y "aisladas" en una "España en la que solo caben ellos". Así, para ellos, "el resto" sería "la anti España", incluyendo al PSOE, los partidos, las feministas y los sindicatos, "la patronal, los obispos y hasta el Financial Times" e incluso "la OCDE y la Unión Europea también están ya en la anti España de Casado", ha agregado Adriana Lastra. Sin embargo, "ellos sí que se están convirtiendo en la anti España", ha incidido Lastra, quien ha señalado que el país "no soporta más enfrentamientos y más rencor" y que es el momento del "reencuentro" y el "diálogo", así como de "la política". "Y en eso estamos trabajando todos los españoles, menos el PP y Casado, que está cada vez más radicalizado y más aislado", ha apuntado.

12.50. Calvo, sobre la ausencia de PP y Vox en el acto del Congreso: "Es un homenaje a las víctimas, deberíamos estar todos". La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido que deberían "estar todos" en el acto celebrado en el Congreso de los diputados en homenaje a las víctimas del terrorismo. "Es un homenaje a las víctimas, deberíamos estar todos", ha señalado este domingo Calvo en declaraciones antes de entrar al acto celebrado en el Congreso en el que se ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo.

12.45. La Fundación Víctimas del Terrorismo pide tomar medidas para que todos los colectivos acudan al homenaje del Congreso: "¿Qué está sucediendo que genera estas ausencias?". El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, ha exigido este domingo al Congreso y al Gobierno que reflexionen sobre la ausencia de muchas asociaciones que representan a este colectivo del homenaje anual de la Cámara y que entre todos se tomen medidas para facilitar su vuelta al mismo. Así lo ha hecho durante el discurso que ha pronunciado en el hemiciclo en el que ha destacado que las víctimas siempre se han caracterizado por su "respeto a las leyes y normas establecidas" lo que, ha añadido, no les ha impedido "reivindicar aquello que considerábamos justo". "Y buena prueba de ello es la institución de este día, ya que nació de una iniciativa conjunta de 22 asociaciones y fundaciones de víctimas", ha apuntado, ante de aludir a la "ausencia voluntaria de gran parte de los representantes de víctimas de terrorismo". Los ausentes, ha dicho, cuentan con toda su "consideración y respeto" y, a continuación, ha pedido a todos los presentes que reflexionen sobre los motivos que provocan esas ausencias. "¿Qué está sucediendo que genera estas ausencias en este día tan señalado?", se ha preguntado.

12.35. Buxadé aplaude que el PP no acuda al acto del Congreso: "Siempre nos vamos a alegrar porque vengan donde está Vox". El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha aplaudido que el Partido Popular tampoco acuda al acto en homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados y sí a la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Plaza de las Cortes. "Nosotros siempre nos vamos a alegrar porque otros partidos políticos vengan donde está Vox, que siempre está con los españoles", ha señalado este Buxadé durante la concentración.

12.20. La portavoz de Bildu acude por primera vez al homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo sin la presencia de PP y Vox. La coalición abertzale EH Bildu ha estado representada por primera vez por su portavoz parlamentaria, en este caso Mertxe Aizpurua, en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo, en una edición en la que el PP ha optado por una presencia reducida y al que no ha acudido Vox. Aizpurua se ha sentado en primera línea, en el banco azul reservado al Gobierno, junto al resto de portavoces de los partidos que han acudido al acto, un evento en el que no ha estado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha preferido participar en la concentración organizada por varias asociaciones de víctimas fuera del Congreso. No obstante, el PP sí ha estado presente en el tributo que se ha rendido a las víctimas en el hemiciclo en las figuras de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, y el secretario cuarto de este órgano, Adolfo Suárez Illana.

12.00. Arrimadas asegura que apoyaría al PP si Casado presenta una moción de censura contra Sánchez. La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha afirmado que si el líder del PP, Pablo Casado, presentara ahora una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la apoyaría. "Hay muchos votantes del PP que no entienden que la obsesión del PP sea ahora mismo atacar a Cs en vez de atacar al Gobierno. De hecho, le digo más, si Casado ahora presenta una moción de censura contra Sánchez, yo la apoyaría", ha indicado Arrimadas en una entrevista que publica este domingo el diario El Mundo. La presidenta de Cs recalca que la apoyaría "a pesar de lo que nos está haciendo" el PP y se pregunta si "¿de verdad que la prioridad del PP tiene que ser atacar a Ciudadanos con lo que hay enfrente?".

11.20. Junqueras cree que la actitud del Gobierno es "la mejor" en diez años por su voluntad de dialogar. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que la actitud del actual Gobierno es "la mejor" en la última década por estar más comprometido con el diálogo y la negociación que los anteriores gobiernos del PP. En una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press este domingo, ha asegurado que los más de tres años y medio en la cárcel por la organización del 1-O "sin duda" han valido la pena, porque considera que permitieron defender la democracia, los derechos humanos y los valores universales. Preguntado por el motivo por el que decidió la prisión y no el exilio, ha contestado que le parecía bueno permanecer cerca de su familia y que asumir la cárcel "forma parte del camino hacia la libertad", aunque entiende que otras personas hayan optado por abandonar España.

11.00. La portavoz de EH Bildu acude al acto del Congreso como "un paso más en el compromiso por reconocer a todas las víctimas". La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, asiste al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en esta Cámara de este domingo como "un paso más" en su "compromiso con la resolución del conflicto y construcción de un futuro en paz y convivencia" de la coalición soberanista, así como "a favor del reconocimiento y la reparación de todas y cada una de las víctimas". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha recordado que es la tercera vez que la coalición soberanista acude a este acto "pero es el primero en que va a participar la portavoz".

10.50. Casado dice que es "inaceptable" que Sánchez "beneficie a presos etarras" y "pacte con los que no condenan asesinatos". El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que es "inaceptable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "beneficie a presos etarras" y que "pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes". Así lo ha manifestado el líder popular en una publicación en su cuenta de Twitter con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, que se celebra este domingo 27 de junio. Con motivo de esta celebración, el presidente del PP ha exigido "memoria, dignidad y Justicia", antes de que el Congreso de los Diputados acoja el acto homenaje a las víctimas del terrorismo, del que se han descolgado las principales organizaciones de este colectivo.

10.15. Felipe VI, Sánchez, Aragonès y Colau coincidirán este domingo en Barcelona en la cena del Mobile. El rey Felipe VI; los presidente del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, y las alcaldesas de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat, Ada Colau y Núria Marín, coincidirán este domingo en Barcelona en la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del lunes al jueves. La cena empezará a las 19.30 en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona e intervendrán el Rey, Sánchez, Aragonès, Colau y el director general de GSMA, Mats Granryd, han informado diversas fuentes.

10.00. El Congreso acoge el homenaje a las víctimas del terrorismo, sin la presencia del PP y Vox y las principales asociaciones. El Congreso de los Diputados acogerá este domingo al mediodía el homenaje que cada 27 de junio rinde a las víctimas del terrorismo, un acto del que se han vuelto a descolgar tanto Vox como las principales organizaciones de este colectivo, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o Covite. Asimismo, el PP ha confirmado que no asistirá.