Sánchez avisa a ERC de que "jamás" permitirá la autodeterminación mientras PP y Junts cargan contra la mesa de diálogo

Publicada el 30/06/2021 a las 13:24 Actualizada el 30/06/2021 a las 13:58

Tras los indultos a los líderes del procés y sentar las base de la mesa de diálogo con el president de la Generalitat, Pedro Sánchez ha querido lanzar este miércoles un mensaje rotundo frente a las aspiraciones independentistas: “No habrá referéndum de autodeterminación”, ha asegurado desde la tribuna durante su comparecencia en el Congreso. A continuación ha puntualizado que no lo habrá “salvo que aquellos que lo defienden logren convencer a tres quintas partes de esta cámara para reformar la Constitución y luego consigan refrendarlo por el conjunto de los españoles. Y yo, como secretario general, puedo asegurar que el PSOE nunca jamás lo apoyará”.

Sánchez ha reconocido que "persiste un problema de convivencia" que debe ser resuelto desde la política. Y ha asegurado tener la convicción de que “la sociedad catalana tiene una voluntad imparable de diálogo y por eso el Ejecutivo cree que los indultos son la primera respuesta a la situación que se vive desde hace muchos años”. Respecto a la nueva etapa que se abre tras la medida de gracia y la salida de prisión de los líderes independentistas, el presidente ha afirmado que “estamos en el imperio de la ley, pero la vía judicial no vale por sí sola y los responsables políticos no debemos hacer descansar en los tribunales nuestra responsabilidad política".

A Pablo Casado le ha pedido que empiece a ejercer "una oposición europea y de Estado" o, que de lo contrario, se atreva a “ofrecerse como alternativa, poner a prueba sus argumentos, sus pactos, el origen de sus apoyos, su política de desacreditar, de sembrar sospechas y romper consensos", retándole a presentar una moción de censura.

Casado: "O es un mentiroso o nos toma por tontos"

Pero si de algo ha servido la sesión en el Congreso además de para reafirmar la voluntad del Gobierno de no transigir con un referéndum de autodeterminación en Cataluña, es para evidenciar los ataques frontales de la derecha española y catalana a la posibilidad misma de que ambas partes se sienten a negociar, tal y como ayer pactaron Sánchez y Aragonés con la reactivación de la mesa de diálogo a partir del mes de septiembre. Ya en su turno de palabra, el líder de la oposición ha recuperado su discurso más radical y su tono más agresivo para comenzar calificando al presidente de "ser un mentiroso o tomarnos por tontos, o las dos cosas. Por ambas dimitiría un político decente. Pretende que le creamos con que no habrá un referéndum".

El líder del PP ha vuelto a acusar a los socialistas de “impulsar un cambio de régimen con una mutación constitucional por la puerta de atrás. Quiere invalidar al Supremo en Cataluña y legalizar los referéndums, además de cambiar el delito de sedición”. Durante su intervención ha llegado a comparar a los socios parlamentarios del Gobierno con “los terroristas de Bataclán” y ha ido incluso un paso más allá describiendo la Guerra Civil española como un enfrentamiento “entre quienes querían democracia sin ley, como ustedes, y los que querían ley sin democracia”. Casado ha concluido su intervención anunciado que su partido ya ha recurrido los indultos al Supremo y pidiéndole a Sánchez que convoque elecciones y dimita porque “solo así la Historia le indultará”.

Enfrentamiento entre independentistas

El turno de palabra para los grupos independentistas ha servido para constatar una vez más el enfrentamiento abierto entre los socios de Govern de la Generalitat. Durante su intervención, Gabriel Rufián ha respondido primero a la tajante negación de un referéndum de autodeterminación realizada por Pedro Sánchez: “También dijo usted que no habría indultos, presidente. Dennos tiempo”. Sin embargo, la mayor parte de su discurso ha estado centrada en duras críticas a PP, Ciudadanos y Vox pero también a Junts per Catalunya: “O los indultos son una derrota y una humillación de una parte del independentismo o son consecuencia de la política hecha aquí y en Europa. Aclárense, repartidores de carnés de patriotas, porque todo no puede ser”.

A continuación tomaba la palabra Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, para dirigirse directamente a sus socios de Esquerra y arremeter contra las intenciones de Pere Aragonès de entablar una nueva etapa de diálogo: “Sinceramente, compañeros, ¿cuánta humillación más hay que sentir para para plantar cara y desacomplejarnos? Hay que cumplir con el mandato de las urnas de Cataluña porque esta farsa no se puede aguantar dos años más”, ha asegurado en alusión a los planes de ERC de sentarse a negociar con el Gobierno central.

