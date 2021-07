Directo | Alemania incluye a Cantabria y Cataluña en su lista de zonas de riesgo por coronavirus

Publicada el 04/07/2021 a las 12:00 Actualizada el 04/07/2021 a las 13:25

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este primer domingo del mes de julio:

13.15. Ana Martínez Vidal dimite como coordinadora de Cs en Murcia y como miembro de la ejecutiva nacional. Ana Martínez Vidal ha dimitido como coordinadora autonómica de Ciudadanos y como miembro de la Ejecutiva nacional del partido, aunque seguirá como diputada en la Asamblea Regional. Así lo ha anunciado esta mañana, minutos antes de las 7.00 horas a través de su cuenta de Twitter. "Seguiré trabajando desde mi escaño con humildad por la defensa de los valores de mi partido, el único capaz de posibilitar un mejor Gobierno", se puede leer en el tuit que acompaña el extenso comunicado. Vidal explica que la decisión, que se produce justo después de una convivencia organizada por Cs en San Pedro del Pinatar, es "personal" y "muy meditada", "en un momento de mi vida en el que mi proyecto de familia es mi mayor prioridad".

Os comunico mi renuncia al cargo de Coordinadora Autonómica de @CsRegionMurcia por motivos estrictamente personales. Seguiré trabajando desde mi escaño con #humildad por la defensa de los valores de mi partido, el único capaz de posibilitar un mejor Gobierno para TODOS. pic.twitter.com/IQcH00LctH — Ana Martínez Vidal (@AnaMartinezVid1) July 4, 2021

12.30. La Comunidad de Madrid comienza el lunes a vacunar en empresas privadas como Acciona, El Corte Inglés y Santander. Acciona, El Corte Inglés y Santander arrancan este lunes la vacunación en la región fruto de un acuerdo alcanzado entre la Comunidad de Madrid y la Fundación CEOE. Tendrán acceso a estos puntos de vacunación tanto los empleados como los ciudadanos a través del portal de la autocita y el Ejecutivo madrileño espera que se puedan sumar próximamente más empresas a este proyecto de colaboración público-privada enmarcado en el 'Plan Sumamos Salud+Economía', impulsado por la Fundación CEOE, junto a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Comunidad de Madrid. Será a partir del miércoles cuando estos tres dispositivos se incorporarán a las agendas de autocita para la población general de la región y según las franjas de edad que vaya marcando la Consejería. Los equipos de estas entidades, formados por la Dirección General de Salud Pública, estarán operativos de lunes a viernes. Además, el dispositivo de El Corte Inglés dará servicio también sábado y domingo.

11.45. Cuixart cree que Sánchez avaló los indultos por "presión internacional" y de la sociedad catalana. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió los indultos para los líderes independentistas impulsores del 1-O "sea por presión internacional o sea por la presión de la sociedad catalana". Lo ha dicho en una entrevista en el diario publicada este domingo en el El Punt Avui y recogida por Europa Press, en la que ha defendido que para alcanzar la independencia no renuncia "a ninguna vía siempre que sea democrática y pacífica". "Si se nos puede acusar de algo, es de haber sobrevalorado las convicciones democráticas del Estado español, que no las tiene. Y como no las tiene, ha reaccionado intentando anular la disidencia política mediante todos los instrumentos que tiene a su alcance. Y si no han ido más allá es porque tenemos el exilio y la presión de Europa. Si hubieran podido, nos hubieran metido 25 o 30 años de prisión", ha añadido.

El president d’ @omnium @jcuixart: “L’Estat no ha anat més enllà perquè tenim l’exili i Europa” https://t.co/4uG9R4a0Ya — El Punt Avui ️ (@elpuntavui) July 4, 2021

11.15. Urkullu pide "mantener la tensión" para evitar contagios ya que la situación "recuerda a la del pasado verano". El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un llamamiento a "mantener la tensión" para evitar contagios de la covid-19 y "una nueva transmisión comunitaria", ya que ha llegado el verano y "nos encontramos en una situación que, en cierto sentido, recuerda a la padecida el año pasado". En un artículo publicado en ElDiario.es, recogido por Europa Press, el presidente vasco analiza el impacto de la pandemia y aconseja "evitar la interacción social con personas que no formen parte del círculo de convivencia, mantener la distancia interpersonal, evitar espacios cerrados mal ventilados y con concurrencia de personas, utilizar siempre la mascarilla y evitar la movilidad no imprescindible". Tras recordar que "la situación más grave" se padeció en la primavera de 2020, valora que, tras aquella primera ola, las tasas de incidencia se redujeron hasta niveles mínimos en los meses de junio y julio. "En aquel momento consideramos, equivocadamente, que habíamos controlado y superado la situación. Sin embargo, nos esperaba una segunda ola que obligó a volver a declarar la emergencia sanitaria en Euskadi el día 17 de agosto", recuerda.

▶ https://t.co/XygBsUTB2u — Iñigo Urkullu (@iurkullu) July 4, 2021

10.30. Aragonès ve excluyente un referéndum sobre el Estatut y pide que una opción sea la independencia. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que realizar un referéndum acordado con el Gobierno sobre el Estatut y el sistema de financiación en Cataluña "excluiría a una parte de los catalanes" independentistas, por lo que ha defendido que una de las opciones que deben incluirse es la independencia. "Es un conflicto de naturaleza política que solo se puede resolver democráticamente, hay que avanzar hacia la desjudicialización de este conflicto y los acuerdos a los que se llegue, que tienen que tener un amplio apoyo y seguridad jurídica, tienen que someterse a votación de los ciudadanos de Cataluña", ha explicado en una entrevista en El Periódico este domingo recogida por Europa Press. Ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sabe perfectamente que el referéndum en Cataluña es inevitable" y que desde el Govern dedicarán las próximas semanas a trabajar la metodología de la mesa de negociación que mantendrán en septiembre, donde pretende llegar con un gran acuerdo nacional por la autodeterminación y la amnistía.

Aragonès: "Un referéndum sobre el Estatut no es solución, una de las opciones tiene que ser la independencia" https://t.co/mKMuo0zChm — El Periódico (@elperiodico) July 4, 2021

10.00. Alemania incluye a Cantabria y Cataluña en su lista de zonas de riesgo por coronavirus. Las autoridades de Alemania incluirán a partir de este domingo a las comunidades autónomas de Cantabria y Cataluña en su lista de zonas de riesgo por coronavirus, tal y como ha recogido el Instituto Robert Koch. El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado que en estas "zonas básicas de riesgo" serán también incluido Chipre y los condados noruegos de Agder y Rogaland, por lo que desaconseja viajar a todas ellas.