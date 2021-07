Directo | Diez nuevos contagios elevan a 132 los casos de coronavirus vinculados a los Juegos Olímpicos

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este domingo.

14.30. Dos positivos en covid-19 en la residencia de mayores Bodía Magnolio, en Vigo. La Consellería de Sanidade ha informado este domingo del registro de dos nuevos casos positivos en covid-19 en residencias de mayores, concretamente en la residencia Bodía Magnolio, en Vigo.

Así, en residencias de mayores, estos dos nuevos casos se suman a los seis usuarios con covid-19 notificados hasta este pasado sábado: cinco en el geriátrico Campolongo de Pontevedra y uno en el de Val do Dubra (A Coruña). Por otro lado, os usuarios de centros de atención a personas con discapacidad de Galicia que están diagnosticados de covid-19 han descendido hasta los 13, al haber recibido el alta cinco en la residencia Valverde de Allariz (Ourense).

13.50. El PP rechaza la declaración de Abascal como persona non grata en Ceuta: "Es una herramienta deleznable de la izquierda". El PP ha rechazado este domingo la declaración de persona non grata al líder de Vox, Santiago Abascal, en Ceuta. "Estas reglas del juego no son del PP, siempre vamos a estar en contra de declarar personas non gratas, de los señalamientos y de cordones sanitarios", ha señalado la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, en declaraciones a los medios.

Según ha indicado, para el PP la declaración de alguien como persona non grata es "una herramienta absolutamente deleznable que utiliza la izquierda" como forma de expresar su "superioridad moral" para "echar al adversario político".

13.23. Las comunidades piden abrir el debate de la financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes a la que no va Cataluña. Varias comunidades autónomas quieren aprovechar la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca para plantear ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. De hecho, las autonomías están divididas en al menos dos bloques: las que defienden que se atienda al coste de la prestación de servicios por habitante y las que reivindican que sea el criterio poblacional el que prime.

Así, los mandatarios autonómicos pretenden abrir este debate en la Conferencia de Presidentes a la que ha rechazado acudir el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés, y todavía está en el aire la presencia del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

13.13. El ministro de Salud británico pide disculpas por decir que no habría que tener miedo al coronavirus. El ministro de Salud británico, Sajid Javid, ha pedido disculpas este domingo por recomendar a la población que no le tenga miedo al coronavirus, en unos comentarios duramente criticados tanto por la oposición como por las familias de los fallecidos.

"Fueron palabras muy mal escogidas y pido sinceramente disculpas", ha hecho saber Javid en su cuenta de Twitter, la misma en la que publicó el polémico mensaje. En el mismo, anunció que se había recuperado completamente de la infección de coronavirus que le fue diagnosticada hace dos semanas.

I've deleted a tweet which used the word "cower". I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society, but it was a poor choice of word and I sincerely apologise.



Like many, I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact.