IU urge a Ribera a pasar "de palabras a hechos" para crear una eléctrica pública y aplicar otras medidas

Publicada el 13/08/2021 a las 11:07 Actualizada el 13/08/2021 a las 12:12

Las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostrándose por primera vez el jueves a favor de crear una compañía eléctrica pública, sigue siendo tema central de las declaraciones de los grupos políticos de diferente ideología este viernes que marca nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera que tras la "excelente noticia" de la declaración de Ribera, "llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible". En un comunicado recogido por Europa Press, Santiago ha indicado que esta eléctrica pública debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente a la actual escalada de precios de la luz, además de "poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva".

Santiago ha destacado que esta propuesta es "razonada y factible" y ha recordado que desde Izquierda Unida se viene planteando desde hace ya varios lustros, algo que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente durante esta etapa de Gobierno de coalición. "Pero más allá de autorías, no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí", ha señalado.

El portavoz ha advertido de que mientras en otros países "nadie se rasga las vestiduras" por tener una compañía eléctrica pública, España se debe enfrentar "a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe, mientras utilizan la subida del recibo de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente".

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso lamenta que son precisamente "quienes ahora hacen más ruido desde la derecha" los mismos que llevan de perfil desde mucho antes para no respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, los mismos que han ignorado el decreto ley para acabar con los denominados beneficios caídos del cielo o los mismos que trataron de torpedear incluso antes de conocer su contenido el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico".

En este sentido, Santiago ha denunciado que ha sido también el líder de los populares, Pablo Casado, quien "se desgañita" planteando pactos de Estado "tramposos" o exigiendo adelantos electorales "irreales", cuando se negó a respaldar hace unas semanas la bajada del IVA del recibo de la luz. "Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de las casi tres millones de empresas y autónomos, o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida", ha criticado Santiago.

Podemos pide un Decreto Ley para limitar el precio de la energía hidroeléctrica y nuclear

Por su parte, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este viernes al Gobierno que apruebe un Real Decreto Ley para limitar el precio de la energía hidroeléctrica y nuclear y así contener el alza de la electricidad, que este viernes ha registrado el quinto día de récord histórico. "A día de hoy se podría fijar mediante Real Decreto un precio máximo para la energía hidroeléctrica y la nuclear", como medida inmediata para lograr bajar el precio de la energía eléctrica, ha afirmado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

Según Fernández, el problema es que actualmente se está pagando estas energías, que son más baratas, "al precio del gas". "Ese es el gran problema", ha señalado para referir que esta circunstancia está llevando a "situaciones dantescas" como que "Iberdrola esté desecando pantanos" y "desabasteciendo a municipios, agricultores y ganaderos" para generar energía hidroeléctrica "muy barata" y "venderla a precio de gas". Así, ha asegurado que eso es "un timo".

Fernández se suma así a las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que este jueves en pedía limitar el precio del megavatio hora por Real Decreto siguiendo el ejemplo de Francia para dejar de pagar la energía nuclear e hidroeléctrica "insultantemente por encima de su precio de coste". En la misma línea, Fernández se ha mostrado favorable de "intervenir y reglar" el mercado eléctrico y "fijar el precio máximo" de cada una de las "tecnologías" en función del "coste real de producción".

Finalmente, ha insistido en que "es un buen primer paso" que el PSOE "se avenga" a aceptar los planteamientos de Podemos sobre una empresa pública de energía, que en su opinión es la "solución estructural" para reducir el precio de la factura eléctrica.

El PP: "Será la claudicación definitiva del socialismo a manos del comunismo de Podemos"

Desde la oposición, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha afirmado este viernes que la creación de una empresa pública de energía supondría "la claudicación definitiva del socialismo a manos del comunismo de Podemos". Garcés, en declaraciones a Radio Intereconomía recogidas por Europa Press, ha señalado que el problema de la electricidad en España no tiene que ver con lo público y lo privado, sino con buscar la eficiencia en el mercado.

Para ello se necesita, a su juicio, que se adopte un modelo en el que se pague sólo por la energía consumida y se trasladen los costes compensatorios a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no a los ciudadanos.

Garcés ha acusado al Gobierno de intentar "despistar" a la ciudadanía culpando al Ejecutivo de Mariano Rajoy de los actuales precios de la luz y ha denunciado que al Gobierno de Pedro Sánchez le llevó tres meses tomar medidas para intervenir en la parte fiscal del recibo.

Cs: Marín cree que "todo es debatible" pero Villacís y Garicano ven una "idiotez" la idea de Ribera

Desde Ciudadanos, fuentes del partido presidido por Inés Arrimadas han explicado a Europa Press que el problema de la escalada del precio de la luz "no tiene nada que ver con la titularidad de la producción energética". Para la formación naranja, la idea de la vicepresidenta tercera del Gobierno es una "ocurrencia" que "vuelve a poner de manifiesto que Podemos marca el camino a Sánchez", y cree que el Ejecutivo de coalición ha intentado lanzar una "cortina de humo" para "desviar la atención del precio histórico de la electricidad". "En un asunto tan importante como este, no existen soluciones mágicas como esta empresa pública, que tendría que vender la electricidad por debajo del precio de coste para tener un efecto notable, creando un agujero de tamaño insostenible en las ya maltrechas cuentas del Gobierno", han comentado desde Cs.

No obstante, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y miembro del Comité Permanente de Cs, Juan Marín, ha dicho que "todo es debatible" y se ha mostrado favorable a explorar todas las opciones frente al fuerte incremento del precio de la luz. "Habría que valorarlo y analizarlo con más detenimiento", ha deslizado. En esta línea, el vicepresidente andaluz ha trasladado que tendrían que "sentarse" a valorar la propuesta, aunque ha insistido en que son "explorables" todas las opciones que favorezcan ser un país competitivo. "Podrá ser o no. Podemos estar de acuerdo o no en el sistema. Lo que no puede ser es que estemos sufriendo una subida tan importante y no estemos siendo capaces de buscar soluciones", ha apostillado.

El portavoz naranja ha recalcado que Ciudadanos no se "quita de en medio" cuando hay problemas y reprocha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté de vacaciones y "deje" en esta situación a los ciudadanos que, según Marín, "no estarán muy contentos". Además, ha denunciado que "especialmente" el sector de la hostelería y el turismo no reciben ayudas directas ni sienten el "aliento de las administraciones". Así ha subrayado que "se puede hacer más" para reducir la factura de la luz al tiempo que ha recordado que la Comisión Europea permite al Gobierno "un margen" para bajar los precios a la electricidad.

Sin embargo, la coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha calificado este viernes de "insensato, locura y populista" la posibilidad de crear una empresa pública de electricidad en España, y ha pedido al Gobierno central "no copiar lo que hacen en Venezuela". "Es una insensatez que creen una empresa pública de electricidad. Lo sensato es abordar el problema del coste de la energía y bajar impuestos. Tenemos que tener un IVA súper reducido porque es un bien básico. En lugar de copiar lo que hacen en Venezuela, propondría que imitasen a países con propuestas más reseñables", ha trasladado ante la prensa desde la calle Castelló al ser requerida por un nuevo precio histórico en la factura de la luz.

Villacís considera que el Ejecutivo de Sánchez "no se puede escaquear", y ha afeado que cuando el presidente, Pedro Sánchez, "estaba en la oposición, se le llenaba la boca diciendo que era una aberración". Como receta, la vicealcaldesa ha aconsejado a Sánchez "bajar los impuestos de la electricidad", ya que se trata de dos impuestos, por un lado el de la electricidad y por otro el del valor añadido. Además ha indicado que la luz "se tiene que tratar como un bien básico", y ha abogado por "acabar con ese impuesto de doble imposición, porque es sobre el coste de la energía y el coste de la electricidad".

En la misma línea se ha manifestado el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha rechazado la propuesta de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de crear una empresa pública que gestione las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose para así bajar el importe de la tarifa eléctrica, una idea que ha calificado de "idiotez". "Por favor, menos idioteces sobre una empresa pública como solución. Sólo servirá para crear empleo para políticos sin poltrona", ha indicado el eurodiputado este viernes a través de su cuenta de Twitter. En cambio,