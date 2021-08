Sánchez, sobre las repatriaciones: "Europa ha estado a la altura. Estamos para lo bueno y también para lo malo"

Publicada el 21/08/2021 a las 14:30 Actualizada el 21/08/2021 a las 15:03

Casi una semana después de la entrada de los talibanes en Kabul y tras seis días del dispositivo español de repatriaciones desde Afganistán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado que "Europa ha estado a la altura". Durante la visita del líder del Ejecutivo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que "en España tenemos un dicho: estamos a las duras y a las maduras. Estamos para lo bueno y también para lo malo" y ha insistido que tanto él como los ministros han estado "desde el primer momento pendientes de Afganistán".

El presidente del Gobierno también ha dedicado parte de su comparecencia con Von der Leyen y Michel a recordar la "memoria de todos los españoles fallecidos en estos veinte años de misión en Afganistán". "No es un lugar ajeno a España. Estos últimos 20 años en Afganistán no han sido en balde", ha afirmado Sánchez al tiempo que ha asegurado que "España siempre va a estar comprometida con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad". También ha destacado la presencia española en la provincia de Badghis y ha subrayado que las infraestructuras desarrolladas han ayudado a "sembrar" una "cierta estabilidad". "Serán los hechos los que nos dirán cuál es el grado de credibilidad de los talibanes en esta etapa", ha señalado.

Con respecto al proceso de repatriación del que España se ha convertido en hub con la base aérea de Torrejón, Sánchez ha asegurado que así "España cree que estamos reivindicando lo mejor de los principios de la UE: la unidad y la solidaridad". "La UE responde en los buenos y en los malos momentos, como los que estamos atravesando", ha admitido al tiempo que ha insistido en que Europa ha sembrado "una semilla, aunque hoy no es evidente": "Esperamos que en un futuro esa siembra germine en una mayor prosperidad, seguridad y libertad del pueblo afgano. Estamos ante una auténtica tragedia en Afganistán".

Sánchez también ha detallado en el turno de preguntas que la base de Torrejón tiene capacidad para acoger a 800 personas. "Conforme van pasando los días, los ciudadanos van entrando y saliendo. Son 800 las personas que podemos acoger, pero ya se ha producido la distribución durante las últimas horas", ha explicado Sánchez que ha cifrado en uno o dos días la estancia media en el hub. Asimismo, ha anunciado que este sábado llegan dos nuevos vuelos más procedentes de Kabul: uno a las 18 horas con personal vinculado al servicio Exterior, y otro a las 21 horas con personal vinculado a España y algunos ciudadanos estadounidenses. Aunque ha reconocido que la situación en el aeropuerto de la capital es "preocupante y compleja", ha argumentado que lo importante "ahora mismo" es "dar respuesta a la población afgana que desea salir".

Con respecto a las críticas de la oposición por su silencio durante esta semana, Sánchez ha afirmado que ha recibido "múltiples llamadas" tanto de presidentes autonómicos y alcaldes" para ofrecer su ayuda al Gobierno central. "Esto es con lo que me quedo. Esto es un asunto de Estado", ha explicado el presidente, que ha anunciado que los ministros implicados en el dispositivo de repatriación comparecerán en el Congreso de los Diputados.

"No hay conversaciones políticas con los talibanes, no hay reconocimiento"

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han agradecido a España su papel en las repatriaciones. "España ha mostrado su gran sentido de la humanidad. España es un ejemplo de lo que es el alma de Europa", ha destacado Von der Leyen. Michel, por su parte, ha reconocido que "ha demostrado su ambición y su compromiso con la UE".

Von der Leyen también ha trasladado que "lo que estamos viendo es una tragedia para Afganistán y un golpe muy duro para la comunidad internacional". "Es nuestra responsabilidad moral ayudar. No solo a los que llegan a Europa, sino también a los que se han quedado en Afganistán", ha admitido al tiempo que ha adelantado que la Comisión Europea está trabajando en aumentar la ayuda humanitaria. Con respecto al proceso migratorio que se abre tras el colapso del país, ha destacado que el objetivo principal de la UE debe ser "prevenir" que las personas "caigan en las redes de tratas de personas" y ofrecer "rutas seguras". "La reubicación de personas vulnerables es de máxima importancia. Es ahora el momento de llevar este compromiso a la práctica. No ha sido en balde", ha afirmado al tiempo que ha anunciado que este será un tema central en la reunión de la próxima semana del G7.

La presidenta de la Comisión Europea también ha confirmado en el turno de preguntas que la UE está manteniendo "contactos operativos" con los talibanes aunque ha dejado claro que "no hay conversaciones políticas con los talibanes, no hay reconocimiento". "Tenemos que debatir cómo facilitar que las personas que están en Kabul lleguen al aeropuerto. Esto es algo distinto", ha explicado al tiempo que ha insistido que "no se puede destinar ni un euro de ayuda humanitaria a un régimen que niegue a las mujeres sus derechos".

Michel, por su parte, ha reconocido el "momento crítico" pero ha reivindicado el trabajo de los últimos 20 años: "Vamos a intentar que no se pierda, aunque no somos ingenuos". "Los Veintisiete tenemos los mismos intereses. A medio plazo vamos a coordinar con la comunidad internacional, de ahí las reuniones que se van a celebrar en las próximas semanas. Queremos proteger los derechos humanos", ha afirmado el presidente del Consejo Europeo.