"Mi principal ocupación era estudiar el plano de Santiago para buscar el mejor viaducto desde el que tirarme"

Publicada el 09/10/2021 a las 20:00 Actualizada el 09/10/2021 a las 20:50

"No podemos normalizar que tantas personas necesiten pastillas para poder dormir o para levantarse y vivir. No podemos normalizar que el trabajo produzca ansiedad ni que el sufrimiento se viva en soledad. Debemos dar respuesta inmediata a quienes tienen problemas de salud mental y abrir un gran debate social". Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional Salud Mental y covid 19. Plan de Acción celebrado en el Palacio de la Moncloa este sábado con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial de la Salud Mental. Junto al líder del Ejecutivo, también estuvieron presentes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el escritor Anxo Lugilde, el periodista Quique Peinado y la deportista Victoria Cid, que han relatado en unas breves intervenciones sus experiencias con la ansiedad o la depresión.

Durante este acto, Sánchez ha anunciado el plan de acción 2021-2024 de salud mental que estará dotado con 100 millones de euros. "La salud mental es una prioridad para este Gobierno. Desde el año 2009 no se renueva la estrategia de salud mental, es una hoja de ruta que pretende avanzar con pasos afianzados hacia la mejora de la salud mental", ha señalado. El líder del Ejecutivo ha resaltado que, entre otras medidas, este proyecto impulsará la formación sanitaria en salud mental, lanzará una campaña para visibilizar los problemas de salud mental y se creará un teléfono 24 horas para ofrecer atención y apoyo ante la conducta suicida. Asimismo, ha anunciado que van a incorporar la especialidad de psiquiatría infantil y de adolescentes a la formación sanitaria especializada, sumando estas plazas a las ya ofertadas anteriormente.

Previamente a este anuncio, durante el coloquio inicial, Quique Peinado ha asegurado que la salud mental se ha convertido durante el último año en "el elefante en la habitación". No obstante, ha recordado que lo que ocurre con la salud mental tiene que ver "sobre todo con el tabú y el estigma". El periodista, que escribe semanalmente una columna en infoLibre, ha reconocido durante su intervención que a él lo que le sirvió es "ir a terapia".

"No he tenido una gran depresión porque tuve la suerte de ir a terapia. Primero porque me lo pude permitir y segundo porque en mi entorno se había hablado de este tema", ha explicado Peinado durante su intervención. "Ahora no es tanto que me traten en terapia, sino que yo sé lo que me pasa y cuando empiezo a identificar eso, sé cómo tengo que actuar", ha admitido.

Anxo Lugilde, por su parte, ha reconocido que llama a la depresión su "vieja compañera" que le diagnosticaron hace 30 años. Sin paños calientes, en el inicio de su turno de palabra, el escritor ha reconocido que hace un año, en el inicio de las pandemia y por las restricciones, su ocupación principal era "estudiar el plano de Santiago de Compostela para buscar el mejor viaducto desde el que precipitarme y morir". "Tuve la suerte de tener un entorno familiar que me sacó del pozo", ha asegurado, aunque ha recordado que hace cuatro meses estaba ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona y este sábado se encontraba en "el Palacio de la Moncloa".

Victoria Cid, deportista de élite, tenía diagnosticada una depresión, pero aun así, tras decirle los médicos que "con esta enfermedad la gente se coge una baja", quiso prepararse para los Juegos Olímpicos aunque posteriormente fue consciente de que "este demonio coge muchísima fuerza y no puedes controlarlo". "El año pasado fue el peor de mis 24 de vida", ha reconocido tras afirmar que "lo primero que pensaba al abrir los ojos por la mañana era: muérete porque no sirves para nada". Asimismo, también ha contado que llegó a preguntarle a su psiquiatra si tenía alzhéimer porque "se me olvidaban las cosas": "Tuvo que explicarme que era por la depresión".

EN DIRECTO



El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, participa, junto a la ministra de @sanidadgob, en el acto “#SaludMental y COVID 19. Plan de acción" https://t.co/OCsWdTs8F4 — La Moncloa (@desdelamoncloa) October 9, 2021

"Hay que pasar del silencio al debate y del debate a la acción"

Sobre este desconocimiento acerca de la salud mental también ha incidido Sánchez durante su discurso, recogido por Europa Press, al tiempo que ha puesto el foco en que la normalización de los problemas de salud mental puede "acarrear problemas mayores y más grandes". "Hay que pasar del silencio al debate y del debate a la acción", ha afirmado, y ha señalado la "necesidad urgente" de un sistema sólido de prevención, promoción y atención de la enfermedad mental. "Nadie está a salvo, necesitamos una sociedad que facilite, alivie las vidas de estas personas y de los que les rodean, con un compromiso sanitario y político donde podamos afrontar este gran reto que tenemos por delante", ha admitido el presidente del Gobierno.

Sánchez también ha alertado de que los datos sobre la salud mental "son muy crudos" y "esto dice mucho del problema que tenemos en nuestra sociedad con la salud mental, no podemos normalizarlo. Debemos dar respuesta a este asunto y analizar las causas y el origen". Citando cifras de la Organización Mundial de la Salud, Sánchez ha recordado que actualmente más de 300 millones de personas viven con algún tipo de depresión y que en el año 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo.

Sólo en España, ha insistido Sánchez, "el 5,8% de la población confiesa sentir ansiedad y casi el mismo sufre depresión". Asimismo, ha recordado que "entre niños de 4 a 14 años, el 13,2% corre riesgo de sufrir algún tipo de salud mental y el porcentaje es cinco puntos mayor en niños que en niñas". Tampoco ha pasado por alto que el 10,8% de los españoles han consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir.

El 10,8% de las y los españoles han consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir. Esto dice mucho del problema que tenemos en nuestra sociedad con la #SaludMental. No podemos normalizarlo. Debemos dar respuesta a este asunto y analizar las causas y el origen. pic.twitter.com/WQe1JkP20D — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2021

Con respecto a los suicidios, Sánchez ha recordado que en 2019 murieron un total de 3.671 personas en España. "Debemos hablar de él, visibilizarlo y actuar en consecuencia. Con la pandemia muy probablemente estos datos sean aún peores, pero todavía resulta complejo diagnosticar el impacto del covid en el bienestar de la salud española", ha apuntado.

Mejorar la salud mental en hospitales y en atención primaria

El presidente del Gobierno también ha subrayado la necesidad de mejorar la atención a la salud mental, que "debe ser de calidad tanto en atención hospitalaria como atención primaria". Y en cuanto a la promoción del bienestar emocional, ha explicado que van a poner el foco en la infancia y en la adolescencia y que se van a centrar en los grupos sociales más vulnerables: "Tenemos que analizar los problemas, hacerles frente con el apoyo de las sociedades científicas y el apoyo de la sociedad civil".

Por su parte, Carolina Darias ha subrayado que ahora hay "más incidencia" en la depresión y en la ansiedad y que han identificado un aumento del consumo de fármacos hipnosedantes, con mayor intensidad en las mujeres. Igualmente, ha explicado que las personas vulnerables y el personal sanitario han sido los que "han sufrido más" las consecuencias del covid en la salud mental.