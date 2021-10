Joan Baldoví: "Lo de Yolanda Díaz e Íñigo Errejón será complicado"

Publicada el 18/10/2021 a las 06:00

Joan Baldoví (Sueca, Valencia, 1958) propone como lugar de la cita el Jardín Botànic de la capital valenciana. El sitio le dio nombre al pacto político que alcanzó en 2015 su partido, Compromís, con el PSPV para alcanzar la Generalitat tras dos décadas de mayorías absolutas del PP. Luego tuvo reedición en 2019 con la incorporación de Unidas Podemos a un tripartito que gobierna hoy la comunidad.

Acceder al jardín, en pleno centro de Valencia, es algo parecido a entrar en un oasis de vegetación y silencio en mitad de una ciudad que no anda corta de asfalto y cemento que, de camino al Botànic, enseña moles de hormigón de un estadio abandonado a medio hacer y una especial querencia por los edificios altos y las esculturas ostentosas.

Baldoví llega a la entrevista tras aparcar la furgoneta que le ha traído desde la arrocería en la que ha comido con Íñigo Errejón, diputado de Más País y aliado parlamentario de Compromís. Errejón está en Valencia presentando su último libro y dando muestras públicas de que su alianza política con la formación valenciana sigue gozando, por el momento, de buena salud. Pero en Compromís se juega una interesante partida para la izquierda. La vicepresidenta valenciana y también cara visible del partido, Mónica Oltra, ya ha cerrado filas en público con Yolanda Díaz y su futuro proyecto. Las primeras fichas empiezan a moverse sobre el tablero.



Pregunta: Está de moda Valencia. Hace unos días la Convención del PP y ahora el Congreso del PSOE, sus aliados en la Generalitat y en el Congreso. ¿Cómo son los socialistas como socios?

Respuesta: Poco cumplidores. Muy lisonjeros, pero poco cumplidores. Así lo siento.

P: Pero lo de los Presupuestos Generales del Estado está hecho, ¿no?

R: No, no, para nada. Vamos a empezar a negociar ahora. Y una cosa es lo que nos pintan y otra la que ejecutan. Nuestras ejecuciones en Cercanías están en el 5% y eso es ridículo. Por eso te digo que son poco cumplidores.

El Botànic es también un lugar de resistencia civil frente a los intereses urbanísticos

P: ¿Y aquí en Valencia? Se hablaba de elecciones inmediatas hasta hace nada.

R: Aquí los presupuestos sí están casi cerrados. Va bien. Yo creo que los primeros cuatro años fueron ejemplares. Luego pasa lo que pasa en cualquier convivencia, que afloran desavenencias. Pero espero que podamos firmar el tercer gobierno aquí en el Botànic. Porr cierto, un lugar de resistencia de la sociedad civil frente a los intereses urbanísticos.

P: Para resistencia la suya durante los 20 años que no rascaron bola con mayorías absolutas del PP.

R: No te niego que, a veces, después de cada elección pensabas: “Joder, qué tenemos que hacer para tirar a esta gente”. Pero los valencianistas nos hemos dado todas las hostias habidas y por haber. Llegamos a quedarnos fuera de las Cortes Valencianas por una décima. En mi pueblo hay un lema muy agrario que dice: “Trabajar, persistir y esperar”. Y eso hicimos.

P: Imagino que fueron años duros.

R: Cuando yo era alcalde de Sueca ellos lo gobernaban todo. Los pueblos del alrededor, la Generalitat, todo. Y a mi pueblo no venía ni un conseller jamás, nos tenían castigados. Una vez cayeron 400 litros en tres horas y se me inundó el pueblo, había gente hasta nadando por la calle. Lo que me dieron fue una bomba de achicar agua que valía 250 euros para un pueblo de 30.000 habitantes.

P: ¿Cuál fue el secreto del PP aquí? ¿Es parecido a lo que pasa en Madrid?

R: Tenían detrás una mayoría social muy grande, fueron capaces de construirla. Era como si todo el mundo se creyera que era muy rico. En 2005, cuando yo daba clases en una escuela de adultos, me venían alumnos que habían dejado el instituto para irse a trabajar a la construcción. Y me decía un chico que era albañil: “Pero si es que yo gano más que tú, mira mi coche”. Un profesor no podía tener ese coche en la vida.

P: Esta tierra se llegó a convertir en un símbolo de la corrupción en España.

R: Aquello empezó con Zaplana y continuó con Camps, pero para mí hay dos personajes especialmente repugnantes. Uno es Cotino, que intentó comprar a las víctimas del accidente del metro para que no denunciaran. El otro es Rafael Blasco. Se gastó dos millones de euros de ayuda humanitaria para escuelas de Nicaragua en pisos en Miami.

Si hubiera tenido que elegir entre famila y política no lo habría dudado: habría dejado la política

P: ¿Nunca pensó en irse a vivir a Madrid cuando lo eligieron diputado?

R: Yo soy muy de Sueca. A mí me gusta salir por mi pueblo, encontrarme a gente, salir al campo...Mi mujer es profesora también allí. Para mí es fundamental que la familia esté a gusto para poder hacer política. Si hubiera tenido que elegir entre famila y política no lo habría dudado: habría dejado la política ipso facto. Yo en Madrid estoy 3 ó 4 días pero luego me vuelvo.

P: ¿Qué hay de cierto en la leyenda sobre los diputados que están en Madrid de martes a jueves?

R: A ver...

P: Que es algo parecido a una Erasmus, dicen.

R: No te lo niego, pero eso pasa más en los partidos grandes.

P: Ajá.

R: A mí no me da tiempo, los que somos un solo diputado trabajamos mucho para llegar a todo. Ahora menos, pero antes yo le entraba a todo. Pasaba éste y ¡pam! Uno decía no sé qué y allí que iba yo. Disparaba a todo. Ahora me dosifico.

Mi mejor amiga en el Congreso es Ana Oramas, y mira que pensamos diferente

P: ¿Quién es su mejor amigo o amiga en el Congreso?

R: Ana Oramas. Y mira que pensamos diferente.

P: Es usted hombre de buena escucha.

R: Sí, sí. Tenemos buenísima relación. También con Edmundo Bal (Ciudadanos). Y con los de ERC, a veces, veo el fútbol.

P: La presidencia del Congreso expulsó a un diputado de Vox hace poco tras insultar a otra diputada del PSOE. Él se negó a salir. ¿Qué se hace en una situación así?

R: Es difícil porque ellos buscaban la foto de la policía echándoles. Pero yo lo hice una vez cuando era alcalde de mi pueblo y no me arrepiento en absoluto. Hubiera sido una lección. ¿Tú no cumples las reglas? Pues a la calle.

La extrema derecha me preocupa nueve sobre diez

P: ¿Cuánto le preocupa del 1 al 10 la extrema derecha? ¿Ilegalizaría formaciones como se están planteando en Italia?

R: Me preocupa nueve sobre diez. Algunas formaciones ya deberían estar ilegalizadas, como España 2.000. Hay que perder el miedo a ilegalizar a grupúsculos que alteran la convivencia normal de la gente.

P: Voy a preguntarle sobre "el tema".

R: Ya tardabas (ríe).

Errejón me cayó bien desde el primer día, tenemos afinidad ideológica y personal

P: Es usted muy de Errejón ¿no?

R: A mí me cayó bien desde el primer día, desde cuando estaba en Podemos. Tengo afinidad ideológica y personal con él, sí.

P: Pues vaya lío lo de Compromís. Usted de Errejón y Mónica Oltra de Yolanda Díaz.

R: Bueno, yo soy de Compromís. Es verdad que en las anteriores elecciones Mónica prefería ir con Podemos y yo con Más País. Pero votamos, ganó por amplísima mayoría ir con Más País y Mónica lo aceptó democráticamente.

P: ¿Yolanda Díaz e Íñigo Errejón caben en el mismo proyecto político?

R: Eso se lo tienes que preguntar a Íñigo.

P: Lo haré, se lo prometo. Pero ahora se lo pregunto a usted porque acaban de estar juntos y lo han hablado seguro.

R: Claro, claro, lo hablamos.

P: ¿Y?

R: Creo que será complicado. Son dos mundos que hasta hace poco... No sé, será complicado. Nada es imposible, pero yo creo que será complicado.

P: ¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena candidata?

R: A mí me parece que podría ser una magnífica candidata. Yo con Yolanda, de hecho, tengo una relación buenísima. Y cada vez más. Es de aquellas personas que antes de anunciar alguna cosa de su Ministerio nos la consulta siempre, nos la envía, acepta propuestas.

P: ¿Entonces se ve usted compartiendo proyecto con ella? Oltra parece que lo tiene claro.

R. El tema de las alianzas es otra cosa. La marca Compromís hay que preservarla, esas siglas tienen que estar, nos costó mucho consolidarla. Yo con Más País he encontrado el respeto que no encontré antes. En todo caso, esas alianzas tienen que ser territoriales y ya se están abriendo cosas interesantes en Andalucía, Baleares, Aragón o Madrid.

P. Ahora a usted le ha dado también por entrevistar a gente. ¿Qué prefiere, que le hagan entrevistas o hacerlas usted?

R: Hacerlas. De hecho, ya estamos mirando gente para la nueva temporada. Queremos arrancar con alguien potente.

P: Mire a ver, que igual Yolanda Díaz tiene un hueco.

R: (Carcajada) ¡Serás c...!