Publicada el 08/11/2021 a las 06:00

El mes de octubre ha finalizado con un nuevo récord en el número de anuncios de empleo en Reino Unido. En la primera semana del mes había 2,9 millones de anuncios de puestos de trabajo y 235.000 ofertas nuevas, segundo récord desde que se tienen datos, según el último estudio de la Confederación de Contratación y Empleo (Recruitment and Employment Confederation). Así, desde que terminó agosto, los anuncios de trabajo han aumentado en más de 600.000.

La falta de mano de obra en Reino Unido mantiene su tendencia y se ha agravado desde que su abandono de la Unión Europea se hizo efectivo en enero de este año. Los puestos de trabajo más buscados se encuentran en sectores de baja cualificación como auxiliares deportivos y de ocio (+ 15,3%), directores y supervisores de limpieza y mantenimiento (+ 14,8%) y empleados y auxiliares de biblioteca (+ 12,3%), según el estudio anterior.

Nicolás Montealegre, de 22 años, llegó a Reino Unido procedente de Madrid hace tres años para trabajar en el sector hostelero. La situación entonces ya era buena, pero afirma que ahora, tras el Brexit, ha mejorado. “Hay muchísimos trabajos disponibles, en todo el sector hostelero están cortos de trabajadores, lo que por una parte es bueno porque el precio de la hora trabajada ha aumentado de 9 a 12 libras”. Por otro lado, admite que las horas trabajadas aumentan: “El trabajo que antes hacían diez, ahora lo están haciendo siete”.

Un estudio oficial de Reino Unido explica que los empleos que tienen ingresos más elevados se concentran en edades comprendidas entre los 25 y 49 años y en ocupaciones más profesionalizadas como las industrias de servicios de información, comunicación, finanzas y seguros. Por el contrario, aquellos puestos peor remunerados como transporte, almacenamiento, limpieza y hostelería suelen ser de tiempo parcial y son los que más dificultades enfrentan para encontrar mano de obra.

Isabel Vert, de 32 años y originaria de Corbera (Valencia), ha trabajado durante siete años en Inglaterra en el departamento de recursos humanos de una empresa y subraya que los puestos de alta cualificación han sufrido menos que otros. “Ninguno tuvimos problemas a raíz del Brexit, lo máximo que la empresa nos ha pedido es el settled status [permiso de residencia]". En su caso, decidió volverse a España a raíz de la pandemia y aquí se ha quedado. Sin embargo, compañeros españoles suyos han permanecido trabajando en Reino Unido sin problemas.

Nuevos reglamentos de inmigración

El Brexit ha puesto fin a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido. Para demostrar que se tiene derecho a trabajar en las islas británicas es necesario acreditar el tipo de trabajo que se va a realizar y la duración del mismo, además del número de permiso de residencia, el número de tarjeta de residencia y un documento de identidad (DNI o pasaporte).

También es necesario acreditar que se tiene el nivel solicitado de inglés, que la oferta de trabajo viene de un patrocinador autorizado por el Ministerio del Interior (Home Office) y que el sueldo nunca sea inferior a 20.480 libras anuales. Este es uno de los problemas que enfrentan los que buscan trabajo en las islas británicas. Si el sueldo ofrecido no alcanza el mínimo establecido por el gobierno no se puede conseguir el permiso de trabajo. Y son precisamente las profesiones con menos mano de obra los que ofrecen sueldos generalmente más bajos. En el apéndice de normas de inmigración de ocupaciones cualificadas (Immigration Rules Appendix Skilled Occupations) se encuentran todos los requisitos para conseguir un trabajo en Reino Unido.

Para los empleadores la tarea de buscar mano de obra también se ha dificultado. Es necesaria una licencia específica para contratar trabajadores de fuera de Reino Unido, con algunas excepciones como los ciudadanos irlandeses y aquellos que tuvieran un pre-settled o settled status antes del Brexit.

Muchas personas que pretendían trabajar en Reino Unido tras su marcha de la UE fueron advertidas de la necesidad de poner en regla sus papeles para evitar que la nueva situación dificultase su incorporación al mercado laboral. Mar Colomer es de Zaragoza y tiene 23 años, viajó a Canterbury para estudiar su último año de Magisterio y este año está allí trabajando de asistente de profesor en un colegio. Antes de volverse a España, dejó todo el papeleo hecho.

“El pre-settled [permiso de residencia temporal] lo hice el año pasado porque me avisaron desde la universidad, este año para poder trabajar solo tuve que rellenar un formulario, enseñar unas referencias de profesores y solicité, una vez aquí, el national insurance number [el equivalente al número de la Seguridad Social] porque no se puede hacer desde España”. En su sector, que no requiere necesariamente estudios superiores, es sencillo encontrar empleo, aunque sin tener los papeles en regla esto se complica.

Por la crisis del coronavirus fueron muchos los que se volvieron a sus países de origen y aquellos que no dejaron su documentación en regla con anterioridad ahora están teniendo problemas. A esto mismo apunta Nicolás Montealegre: “Cuando comenzó a verse que el confinamiento iba para largo la gente comenzó a volverse a sus países sin preocuparse por sus documentos o por actualizarlos. Después, no podían volver para seguir trabajando por la falta de la residencia”.

Salarios en Reino Unido

Según el último estudio de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), los salarios subieron ligeramente a lo largo del 2021 en la mayoría de los trabajos pero especialmente entre los empleados más jóvenes, hombres y ocupaciones peor pagadas. Entre los empleados a tiempo completo, el salario medio semanal subió un 4,3% respecto a 2020, el crecimiento anual más alto desde 2008.

El número de trabajos pagados por debajo del salario mínimo nacional ha descendido al 3,8%, pero sigue siendo 2.5 veces superior a los niveles anteriores a la pandemia. Este descenso se debe a los recientes aumentos en los sueldos establecidos por el salario mínimo nacional (NMW) y el salario digno nacional (NLW). En 2021 se han establecido como salarios bajos aquellos que ganan menos de 9,40 libras por hora y como altos los que ganan más de 21,15 libras.