La oposición abandona en bloque la Asamblea tras ser expulsada una diputada que mencionó al hermano de Ayuso

Publicada el 11/11/2021 a las 17:55 Actualizada el 11/11/2021 a las 19:27

La oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abandonado este jueves en bloque la Asamblea de Madrid tras la decisión de la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, de expulsar a una diputada socialista por hacer mención al hermano de la líder del Ejecutivo regional durante el Pleno monográfico sobre el uso de la contratación de emergencia durante la pandemia. Una decisión que ha provocado fuertes críticas por parte de Más Madrid, Unidas Podemos, Vox y PSOE. De hecho, desde la izquierda se ha exigido la dimisión inmediata de Carballedo: "Se aplica un doble rasero clarísimo. Se ha tomado una decisión muy grave y se ataca a la libertad parlamentaria".

El enfrentamiento se ha producido durante el segundo turno de palabra de la diputada del PSOE Carmen López. Y en un momento muy concreto. Justo, cuando hizo mención a un familiar de la presidenta madrileña. "Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", apuntó desde la tribuna de oradores.

Fue al escuchar esas palabras cuando intervino automáticamente la presidenta de la Cámara. "Está haciendo alusión directa a un familiar de un diputado, y no con palabras amables o neutras, sino con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria. Todos los diputados tenemos el deber, porque así lo mandata el reglamento, de adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria", apuntó Carballedo.

A continuación, la presidenta de la Asamblea ha llamado al orden a la diputada, a la que ha instado a retirar la "acusación". Lo ha hecho al tiempo que, también, daba un toque de atención a la parlamentaria socialista Irene Lozano, que desde su escaño exigía que se respetase la "libertad".

López se ha negado a retirar sus palabras. "Y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted con la presidenta de la Comunidad cuando nos insulta", ha insistido la socialista. De hecho, pocas horas antes, durante la sesión de control al Gobierno, Ayuso había denominado "cáncer" a Podemos y su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, tildado de "vagos" o "torpes" a los parlamentarios de la oposición.

El rechazo de la diputada dar marcha atrás ha finalizado con dos llamadas más al orden que implicaban la expulsión del hemiciclo. López ha regresado a su escaño, pero se ha negado a abandonar la Cámara. En ese momento, la presidenta de la Asamblea ha pedido a los servicios del Parlamento que la acompañaran a la salida. Automáticamente, los diputados de todos los grupos de la oposición –PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos– han cogido sus cosas y han cerrado la puerta por fuera. El debate había terminado. El PP se quedaba solo.

Una vez fuera, toda la oposición ha criticado con dureza el movimiento de Carballedo. "Evidentemente la presidenta de la Cámara se ha saltado el reglamento. Creemos que ha cometido un abuso de sus funciones, queriendo obligar a esta diputada del PSOE a retirar sus palabras y expulsándola de la Cámara de malas maneras", ha señalado la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso.

Hasta los socios preferentes del PP han afeado la actitud de la máxima responsable de la Asamblea de Vallecas. "En este Pleno hemos aguantado que se nos llamara nazis, ultraderecha, los 12 apóstoles del odio (...). Aquí nunca la presidenta de la Mesa ha pedido a ese diputado que saliera. Hay una doble vara de medir y pedimos aclaración. Creemos en la libertad de expresión y los parlamentarios tienen que ser respetados. Queremos igualdad de trato", ha dicho la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, cuyo partido ha registrado un escrito solicitando que "se establezca un criterio claro y uniforme que equilibre el derecho de los diputados a manifestar o denunciar hechos o conductas presuntamente irregulares".

Por todo ello, desde la izquierda se ha pedido en bloque la dimisión de Carballedo. Así, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, considera que visto lo que ha sucedido "no está habilitada" para continuar en el cargo. Una valoración que ha hecho justo después de que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, señalara en rueda de prensa que si la presidenta no abandona su puesto vista su "falta de ecuanimidad", los socialistas registrarán una "solicitud de reprobación", para la que necesitarían, sí o sí, el concurso de Vox: "Se aplica un doble rasero clarísimo. Se ha tomado una decisión muy grave y se ataca a la libertad parlamentaria".

Los conservadores, por su parte, dudan que ese movimiento sea factible. Al fin y al cabo, dicen, solo los miembros del Consejo de Gobierno pueden ser sometidos a este tipo de votaciones. Y, por supuesto, aplauden la posición de Carballedo, quien durante la pasada legislatura ocupó el puesto de consejera de Presidencia. "Hay que decir hasta aquí. Respaldamos la decisión y la actitud de la presidenta de la Asamblea porque se han escuchado palabras muy graves", han señalado desde el PP, desde donde se ha afeado que Vox se sume a "este aquelarre".

La última vez que sucedió algo similar en la Asamblea de Madrid fue hace ocho años. En aquella ocasión, la protagonista fue otra diputada socialista. Maru Menéndez fue expulsada del Pleno por llamar "corrupto" al expresidente Ignacio González –actualmente salpicado en varios procedimientos judiciales–. La única diferencia es que, en aquella ocasión, se la sancionó con un mes sin sueldo y sin poder ejercer su cargo. El asunto se llevó hasta el Tribunal Constitucional. Y, el órgano, respaldó a la socialista: hubo una "restricción" de la "libertad de expresión" de la diputada.