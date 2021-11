Díaz impulsa su "proyecto de país" con el apoyo explícito de las líderes territoriales de izquierda: "Caminemos juntas"

. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click

Mónica García no ocultó en ningún momento su afinidad y cercanía con las mujeres que le acompañaron con constantes guiños a a todas ellas: "Juntas somos más y mejores"

Publicada el 13/11/2021 a las 14:00 Actualizada el 13/11/2021 a las 14:10

Las cautelas en las que se venían esforzando las protagonistas para intentar restar trascendencia a la cita de este sábado en València tardaron muy poco en desvanecerse. El acto, que reunió a líderes políticas como Yolanda Díaz, Mónica García, Ada Colau, Mónica Oltra o Fátima Hamed, se convirtió pronto en lo que todo el mundo esperaba. "Este es el comienzo de algo maravilloso", dijo desde el escenario del Teatro Olympia la vicepresidenta segunda en su primera intervención tras ser recibida al grito de "presidenta".

Las intervenciones de todas las líderes políticas fueron explícitas en torno a la idea de unidad desde los diferentes espacios que representan. La portavoz de Más Madrid levantó los aplausos del patio de butacas al afirmar que "juntas somos más y mejores". Mónica García no ocultó en ningún momento su afinidad y cercanía con las mujeres que le acompañaron con constantes guiños a a todas ellas y, especialmente, a Yolanda Díaz: "Yo soy un átomo de Yolanda cuando le da un dato al señor Egea. Todos somos átomos de todas y juntas vamos a formar una molécula maravillosa. No sólo nos vamos a sentar hoy. Vamos a seguir. No vamos a pedir permiso ni vamos a pedir perdón. Hemos venido para quedarnos", afirmó.

La líder de Unidas Podemos en la coalición de gobierno no escatimó tampoco en mensajes hacia "el nuevo ciclo" que está por venir. Yolanda Díaz aseguró que sobre el escenario y junto a Colau, Oltra, García y Hamed había "un proyecto de país" para el que pidió nítidamente el entendimiento de todas: "Somos mujeres libres, soñemos en grande. La gente no quiere que pensemos igual, lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo. Caminemos juntas", concluyó.

Durante todo el coloquio, que moderó la periodista valenciana Carolina Ferre, se sucedieron los llamamientos a hacer "otras políticas" y también a hacerlas "con otras formas". La alcaldesa de Barcelona reconoció sentirse "hartas de la crispación''. "Nos encanta ser diversas y ponernos de acuerdo desde la diversidad, pero estamos hartas de la crispación", insistió.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, repitió esa misma idea al destacar que "el debate político tiene muy poco que ver con la vida de la gente. A quién le preocupa si Almeida y Ayuso se han peleado". Sobre la ausencia de otras representantes políticas de izquierda, como Irene Montero o Ione Belarra, la propia Oltra afirmó que "aquí somos todas las que estamos, y aunque no estén todas las que son, también están representadas".