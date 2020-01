España en construcción, en 'tintaLibre'

Publicada el 29/01/2020 a las 12:22 Actualizada el 29/01/2020 a las 12:55

Curioso invierno en el que Unamuno revive en los cines, Junqueras sigue en la cárcel, Bildu apoya a Sánchez e incluso un puñado de ciudadanos leoneses plantean una escisión con Castilla… Sube la cotización del nacionalismo plural y de la nación de naciones, mientras que, del otro lado, los del pin parental, los del a por ellos, los del Cid, enfangan y prometen venganza por la patria que se rompe en manos de rojos, feministas y separatistas, y apuran la jugada para recuperar la hegemonía en el tablero. La patria rota en pedazos y los traidores llegando de Waterloo mientras en los tribunales del reino, pillados en fuera de juego, pese al esfuerzo del comendador Marchena, se siguen debatiendo las fronteras que separan rebelión de sedición y ¡la separación de poderes! Buenos tiempos para Montesquieu y para Anselmo Carretero, socialista segoviano, exiliado en México que inventó el término maldito que nos ocupa.

La revista está disponible a partir del viernes día 31 en quioscos y librerías, a través de su App para su descarga en teléfonos iOS y Android y, si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre enero y todos los números anteriores haciendo clic aquí.



Esto es España y estamos en faena. A la función hay que ponerle un cartel de Zona de Obras (como nuestra portada) dado que, desde Carlos V y sus viejos reinos, este rompecabezas no hay quién lo componga. España sigue siendo tema de debate no solo con Torra de fondo, que sería reducirlo a anécdota; sino como espíritu, federación, nación interminable sujeta a pulsiones centrales y periféricas, una anatomía chequeada más que nunca por doctores que han de decir si tiene arreglo el paciente.



Nuestro equipo médico de urgencias —los doctores Ramoneda y Álvaro, Valenzuela, Nuñez Seixas y León—, nuestro batallón literario —Sisitiaga, Pla y Portela— nuestro poeta de guardia —Joan Margarit— entienden que la cosa necesita cariño y tiempo y, cada uno en su propia lengua, recetan diálogo, mucho diálogo, dado que no hay reposo que valga. Otra vez más, cuando este engendro avista el conflicto, parece que la política no sirve y surge la bronca, las malas artes, la amenaza al juez de guardia y el rifirrafe parlamentario. No hay cultura que valga y menos en tiempo de coalición, esa especie de relación extramatrimonial que durante el franquismo se llamó contubernio.



Pese a todo, el paciente está muy vivo, evoluciona favorablemente e incluso se presenta en sociedad en Davos mostrando al capital los dones de la justicia fiscal. El patriotismo constitucional pasó de moda y se necesita un poco más de cintura, una cintura como de la que hace gala Miquel Iceta, entrevistado por Karmentxu Marín, que también se suma al baile de este número con varios pasos de salón y recomendando una sesión de discoteca a los demonios familiares.