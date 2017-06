"Sergio Ramos va al Bernabéu después de cenar un menú infantil en el Burger King"

A Sergio Ramos le han colocao la corona del Burguer King. Y tan feliz, oye. pic.twitter.com/g0RxvZcwYX — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 5 de junio de 2017

JAJAJA qué pringao el Sergio Ramos con la corona esa JAJAJA parece un tolai que gana unos cuantos millones de euros al año JAJAJA — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de junio de 2017

La corona de Burger King de Ramos JAJAAJAJAJA LO AMO. — Denisse Riνera (@deni_rivera) 4 de junio de 2017

Parece que Higuaín le ha dado la corona que daban con el menú gigante en el Burger King a Sergio Ramos pic.twitter.com/x7qskH2WbZ — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) 4 de junio de 2017

Sergio Ramos llegando al Bernabeu después de cenar un menú infantil en el Burger King... — aZveZ (@azvez) 4 de junio de 2017

Pues resulta que el Real Madrid se proclamó el sábado campeón de la Champions League y el domingo los jugadores salieron a celebrarlo por las calles de la capital española. Y, como suele ser habitual en estas ocasiones, el capitán del equipo merengue, Sergio Ramos, volvió a ser el centro de atención de la fiesta...No, no y no. Esta vez no se le cayó el trofeo ni causó daño alguno a la diosa Cibeles, Ramos acaparó todas las miradas tuiteras por la corona a lo Burguer King con que se dejó ver.